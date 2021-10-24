За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дітей. Вона забрала життя 42 неповнолітніх українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Зараз на COVID-19 хворіють понад 29 000 дітей. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу і 340 дітей з підозрою COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3295690
Отже Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027% Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8% Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?
ЛАД написав:Чисто политические статьи. "И ты, Брут"?
Цезарь?! Можливо не тільки дітям немає сенсу вакцинуватись.
У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи. https://health.fakty.ua/387916-naskolko ... vye-dannye
budivelnik написав:Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027% Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8% Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?
Отже, знову... Ви за своє.
Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день. Рахуємо знову?
Ну вот видите уже судебная практика пошла. Признаешь вину и обязуешься больше не выпускать невакцинированных, даже без штрафа. Не являешься на слушания как полная идиотка - штраф. Так она ж и оспорить в 10 дней не успеет, стратег ещё тот ))) А Вы не промах, кем работаете? Так по судебным реестрам только юристы быстро бегают. Я ж говорю что не тупые, с Ямой, но играете идиотов. Укроп в глазах РФ это существо действительно с придурью правда? но поверьте денег вашей братии будет всё меньше, а рейтинг Жопо блока вообще в пол, мор у нас ого-го )))
budivelnik написав:Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027% Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8% Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?
Отже, знову... Ви за своє.
Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день. Рахуємо знову?
якби діти були вакциновані, як би це змінило поведінку баби з дідом?
zzzzzz Фейсбук Эффективность защиты от госпитализации : 1 доза снижает вероятность на 46,5% 2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3% Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах. За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн. Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем. А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.
Ніби все красиво і все правильно Невакциновані____129 1 доза____________69 2 дози____________24 А якщо ввести поправочку Вакцинованих - 8 млн дві дози, 2 млн 1 доза млн Не вакцинованих 31 млн....що отримаємо Невакциновані(31 млн)= 129________31 млн=129 Вакциновані 1 дозою 2 млн=69______31млн=1069 (31/2*69) Вакциновані 2 дози 8 млн=24_______31млн=93 (31/8*24)
budivelnik написав:Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027% Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8% Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?
Отже, знову... Ви за своє.
Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день. Рахуємо знову?
Я щось не доганяю.. 1 Що легше - вакцинувати 10 млн бабусів/дідусів...чи 31 млн дітей/внуків 2 Хто заплатить 30 млрд грн за не потрібну вакцинацію 10 млн дітей? Ви ? 3 Чому крадіжка 150 млрд з Привату - це страшно..а викидання 60 млрд на нафік нікому не потрібні речі - це вау?
к стати, в этом деле фигурирует некий вещдок "- довідкою про стан вакцинації працівників НВК «школа-гімназія св.Софії» станом на 24.09.2021 року." Интересно, кто ее собрал и предоставил? вот может директрисса отморозилась от суда 1 инстанции, посмотрела, что там эти клоуны наваяли, а потом возьмет эту справку и давай возить им по харе по статьях 145, 182 УК.