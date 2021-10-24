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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4052405340544055

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 101
Мені вже зробили щеплення
58%
59
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:35

За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дітей. Вона забрала життя 42 неповнолітніх українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зараз на COVID-19 хворіють понад 29 000 дітей. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу і 340 дітей з підозрою COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3295690

Отже
Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027%
Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8%
Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн
Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн
Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Чисто политические статьи.
"И ты, Брут"?


Цезарь?! :shock:
Можливо не тільки дітям немає сенсу вакцинуватись.
У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи. https://health.fakty.ua/387916-naskolko ... vye-dannye
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:40

  budivelnik написав:Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027%
Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8%
Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн
Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн
Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?

Отже, знову... Ви за своє.

Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день.
Рахуємо знову? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46

  Ромасик написав:да, интересно посмотреть продолжение этого цирка
Такой суд, что даже фамилию судьи с маленькой буквы написали
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582
другой лохушке просто пальчиком помахали
У цей же час директорку школи із Золочева, Львівської області звільнили від відповідальності за малозначністю порушення і суд обмежився усним зауваженням. Директриса у засіданні провину визнала.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100340763

Ну вот видите уже судебная практика пошла. Признаешь вину и обязуешься больше не выпускать невакцинированных, даже без штрафа.
Не являешься на слушания как полная идиотка - штраф. Так она ж и оспорить в 10 дней не успеет, стратег ещё тот )))
А Вы не промах, кем работаете? Так по судебным реестрам только юристы быстро бегают. Я ж говорю что не тупые, с Ямой, но играете идиотов. Укроп в глазах РФ это существо действительно с придурью правда? но поверьте денег вашей братии будет всё меньше, а рейтинг Жопо блока вообще в пол, мор у нас ого-го )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:48

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027%
Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8%
Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн
Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн
Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?

Отже, знову... Ви за своє.

Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день.
Рахуємо знову? :roll:

якби діти були вакциновані, як би це змінило поведінку баби з дідом?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:50

stm, когда ваксы всех неваксов записывают в руки кремля, то очень теряют свою и без того низкую репутацию.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:51

zzzzzz
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Эффективность защиты от госпитализации :
1 доза снижает вероятность на 46,5%
2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%
Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.
За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн
Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.
Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.
А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.
Ніби все красиво і все правильно
Невакциновані____129
1 доза____________69
2 дози____________24
А якщо ввести поправочку
Вакцинованих - 8 млн дві дози, 2 млн 1 доза млн
Не вакцинованих 31 млн....що отримаємо
Невакциновані(31 млн)= 129________31 млн=129
Вакциновані 1 дозою 2 млн=69______31млн=1069 (31/2*69)
Вакциновані 2 дози 8 млн=24_______31млн=93 (31/8*24)

Я щось пропустив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:54

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027%
Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8%
Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн
Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн
Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?
Отже, знову... Ви за своє.

Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день.
Рахуємо знову? :roll:
Я щось не доганяю..
1 Що легше - вакцинувати 10 млн бабусів/дідусів...чи 31 млн дітей/внуків
2 Хто заплатить 30 млрд грн за не потрібну вакцинацію 10 млн дітей?
Ви ?
3 Чому крадіжка 150 млрд з Привату - це страшно..а викидання 60 млрд на нафік нікому не потрібні речі - це вау?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:02

  Ромасик написав:stm, когда ваксы всех неваксов записывают в руки кремля, то очень теряют свою и без того низкую репутацию.

Когда донецкие антиваксы заражают всех подряд и считают что так и надо для развития страны я тоже не в восторге ))) так откуда такие знания решений суда?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:08

  Ромасик написав:да, интересно посмотреть продолжение этого цирка
Такой суд, что даже фамилию судьи с маленькой буквы написали
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582

к стати, в этом деле фигурирует некий вещдок "- довідкою про стан вакцинації працівників НВК «школа-гімназія св.Софії» станом на 24.09.2021 року."
Интересно, кто ее собрал и предоставил?
вот может директрисса отморозилась от суда 1 инстанции, посмотрела, что там эти клоуны наваяли, а потом возьмет эту справку и давай возить им по харе по статьях 145, 182 УК. :lol:
Ромасик
 
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