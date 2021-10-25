zzzzzz Фейсбук Эффективность защиты от госпитализации : 1 доза снижает вероятность на 46,5% 2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3% Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах. За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн. Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем. А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.
Ніби все красиво і все правильно Невакциновані____129 1 доза____________69 2 дози____________24 А якщо ввести поправочку Вакцинованих - 8 млн дві дози, 2 млн 1 доза млн Не вакцинованих 31 млн....що отримаємо Невакциновані(31 млн)= 129________31 млн=129 Вакциновані 1 дозою 2 млн=69______31млн=1069 (31/2*69) Вакциновані 2 дози 8 млн=24_______31млн=93 (31/8*24)
Я щось пропустив?
Вы всё пропустили. Сказывается привычка не читать/ невнимательно читать оппонентов. У Истребина цифры не абсолютные, а на 2 млн. соответствующей категории.
Ромасик написав:...... к стати, в этом деле фигурирует некий вещдок "- довідкою про стан вакцинації працівників НВК «школа-гімназія св.Софії» станом на 24.09.2021 року." Интересно, кто ее собрал и предоставил? вот может директрисса отморозилась от суда 1 инстанции, посмотрела, что там эти клоуны наваяли, а потом возьмет эту справку и давай возить им по харе по статьях 145, 182 УК.
У нас ещё один "юрист" завёлся? Не буду искать, что это за статьи. Наверное, о сохранении врачебной тайны (судя по контексту). Но вот интересно, у нас при посещении бассейна всю жизнь требовали справку об отсутствии кожно-венерических заболеваний. Вы тоже при этом ссылались на статьи УК и не приносили такие справки? Врачебная тайна подразумевает неразглашение сведений о состоянии здоровья. Совсем не уверен, что сведения о вакцинации = сведения о состоянии здоровья.
ЛАД написав:[ Что Вас удивляет? Всё время говорится о том, что молодежь чаще всего болеет легко. Да и 40+ в большинстве случаев не умирают и не болеют тяжело. Даже в подавляющем большинстве.
В большинстве да, и не только в 40+. Не зря процент летальности ниже 5%. Но вот есть и исключения. А моем окружении уже третий человек имеют относительно яжёлую форму ковида. Одному 38, второму чуть за 40 (этот вообще чуть не отошёл в лучший мир в больничке), сейчас вот сражается с п"постонасморком" 47 летний мужик без хронических заболеваний и лишнего веса. То есть уже невооружённым глазом видно, что возраст тяжёлых случаев снижается
ЛАД написав:у нас при посещении бассейна всю жизнь требовали справку об отсутствии кожно-венерических заболеваний.
Так само для отримання прав на водіння - потрібна була довідка від нарколога... Простому продавцю чи працівнику їдальні - необхідна була медична книжка....
Але Ви могли відмовитись від отримання прав чи роботу в столовій... А те що зараз - ви пропонуєте відмовитись від життя? ПС В медичні(санітарній книжці) продавця/кухара - не було історій хвороб..там було допущений/не допущений... ППС І рішення показувати чи ні - приймала людина особисто.. Зараз , під істерією імітації пандемії -вас пробують зробити залежним...ну вам то пофіг, жили при сталіні-то й не страшно помирати при сталінських правилах а як вашим внукам? вони також обома руками за те щоб всі знали про чиряки на їх пенісі?
А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром..... То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент неозброєне око - в топку?
Ромасик написав:...... к стати, в этом деле фигурирует некий вещдок "- довідкою про стан вакцинації працівників НВК «школа-гімназія св.Софії» станом на 24.09.2021 року." Интересно, кто ее собрал и предоставил? вот может директрисса отморозилась от суда 1 инстанции, посмотрела, что там эти клоуны наваяли, а потом возьмет эту справку и давай возить им по харе по статьях 145, 182 УК.
У нас ещё один "юрист" завёлся? Не буду искать, что это за статьи. Наверное, о сохранении врачебной тайны (судя по контексту). Но вот интересно, у нас при посещении бассейна всю жизнь требовали справку об отсутствии кожно-венерических заболеваний. Вы тоже при этом ссылались на статьи УК и не приносили такие справки? Врачебная тайна подразумевает неразглашение сведений о состоянии здоровья. Совсем не уверен, что сведения о вакцинации = сведения о состоянии здоровья.