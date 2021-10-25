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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4054405540564057>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102
Мені вже зробили щеплення
59%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:11

:x
  budivelnik написав:
zzzzzz
Фейсбук
Эффективность защиты от госпитализации :
1 доза снижает вероятность на 46,5%
2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%
Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.
За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн
Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.
Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.
А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.
Ніби все красиво і все правильно
Невакциновані____129
1 доза____________69
2 дози____________24
А якщо ввести поправочку
Вакцинованих - 8 млн дві дози, 2 млн 1 доза млн
Не вакцинованих 31 млн....що отримаємо
Невакциновані(31 млн)= 129________31 млн=129
Вакциновані 1 дозою 2 млн=69______31млн=1069 (31/2*69)
Вакциновані 2 дози 8 млн=24_______31млн=93 (31/8*24)

Я щось пропустив?

Вы всё пропустили. Сказывается привычка не читать/ невнимательно читать оппонентов. У Истребина цифры не абсолютные, а на 2 млн. соответствующей категории.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:13

yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:24

  Ромасик написав:......
к стати, в этом деле фигурирует некий вещдок "- довідкою про стан вакцинації працівників НВК «школа-гімназія св.Софії» станом на 24.09.2021 року."
Интересно, кто ее собрал и предоставил?
вот может директрисса отморозилась от суда 1 инстанции, посмотрела, что там эти клоуны наваяли, а потом возьмет эту справку и давай возить им по харе по статьях 145, 182 УК. :lol:

У нас ещё один "юрист" завёлся? :)
Не буду искать, что это за статьи. Наверное, о сохранении врачебной тайны (судя по контексту).
Но вот интересно, у нас при посещении бассейна всю жизнь требовали справку об отсутствии кожно-венерических заболеваний. Вы тоже при этом ссылались на статьи УК и не приносили такие справки?
Врачебная тайна подразумевает неразглашение сведений о состоянии здоровья. Совсем не уверен, что сведения о вакцинации = сведения о состоянии здоровья.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:27

  ЛАД написав:[
Что Вас удивляет?
Всё время говорится о том, что молодежь чаще всего болеет легко. Да и 40+ в большинстве случаев не умирают и не болеют тяжело. Даже в подавляющем большинстве.

В большинстве да, и не только в 40+. Не зря процент летальности ниже 5%. Но вот есть и исключения. А моем окружении уже третий человек имеют относительно яжёлую форму ковида. Одному 38, второму чуть за 40 (этот вообще чуть не отошёл в лучший мир в больничке), сейчас вот сражается с п"постонасморком" 47 летний мужик без хронических заболеваний и лишнего веса. То есть уже невооружённым глазом видно, что возраст тяжёлых случаев снижается
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:29

  ЛАД написав:у нас при посещении бассейна всю жизнь требовали справку об отсутствии кожно-венерических заболеваний.
Так само для отримання прав на водіння - потрібна була довідка від нарколога...
Простому продавцю чи працівнику їдальні - необхідна була медична книжка....

Але Ви могли відмовитись від отримання прав чи роботу в столовій...
А те що зараз - ви пропонуєте відмовитись від життя?
ПС
В медичні(санітарній книжці) продавця/кухара - не було історій хвороб..там було допущений/не допущений...
ППС
І рішення показувати чи ні - приймала людина особисто..
Зараз , під істерією імітації пандемії -вас пробують зробити залежним...ну вам то пофіг, жили при сталіні-то й не страшно помирати при сталінських правилах
а як вашим внукам? вони також обома руками за те щоб всі знали про чиряки на їх пенісі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hume написав:уже невооружённым глазом видно
А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром.....
То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент
неозброєне око - в топку?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:43

  Ромасик написав:якби діти були вакциновані, як би це змінило поведінку баби з дідом?

Це сильно змінило та зменшило шанси на зараження всієї родини.
А далі Ви вже знаєте
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:45

  budivelnik написав:....
вони також обома руками за те щоб всі знали про чиряки на їх пенісі?

Чиряки на заднице никого не интересуют. Спрашивают о наличии прививки. И Сталин тут не при чём.
мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...

Уже писал - Вам можно уже давать Нобелевскую премию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:52

del - повтор
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 жов, 2021 18:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:52

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
к стати, в этом деле фигурирует некий вещдок "- довідкою про стан вакцинації працівників НВК «школа-гімназія св.Софії» станом на 24.09.2021 року."
Интересно, кто ее собрал и предоставил?
вот может директрисса отморозилась от суда 1 инстанции, посмотрела, что там эти клоуны наваяли, а потом возьмет эту справку и давай возить им по харе по статьях 145, 182 УК. :lol:

У нас ещё один "юрист" завёлся? :)
Не буду искать, что это за статьи. Наверное, о сохранении врачебной тайны (судя по контексту).
Но вот интересно, у нас при посещении бассейна всю жизнь требовали справку об отсутствии кожно-венерических заболеваний. Вы тоже при этом ссылались на статьи УК и не приносили такие справки?
Врачебная тайна подразумевает неразглашение сведений о состоянии здоровья. Совсем не уверен, что сведения о вакцинации = сведения о состоянии здоровья.

У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292510/
Справка в бассейн составлена таким образом, что не содержит медицинской тайны - просто "годен".
https://xn--80aeedslj0aji.kiev.ua/uk/me ... -u-basejn/
Ромасик
 
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