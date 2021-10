Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.

Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).

Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.

Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).

Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.

1

Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації) і в Україні 16% повністю вакцинованих..то напрошуються три висновки..

-або у Львові кількість вакцинованих у 6,666 рази менше ніж в середньому по Україні

-або дієвість вакцини в 6,666 рази менша ніж заявляє виробник

-або вакцинують не тих що треба...



Пошла новая установка, все привитые больные купили сертификат о вакцинации Пошла новая установка, все привитые больные купили сертификат о вакцинации moldashavanin

Повідомлень: 805 З нами з: 22.07.11 Подякував: 279 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 19:05 antey1969 написав: Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами – смертность низкая

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/25/7311621/

Кто-то еще сомневается, что он просто клоун? Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами – смертность низкаяКто-то еще сомневается, что он просто клоун?



почему нельзя было поставить адекватных людей руководить всем этим ?

Повідомлень: 805 З нами з: 22.07.11 Подякував: 279 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 19:15 ЛАД написав: Ромасик

Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.

Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).

уговорили:

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

уговорили:

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи.



https://www.mdpi.com/2076-393X/9/11/1223



In conclusion, fully vaccinated recipients of the Pfizer-BioNTech vaccine had superior quantitative efficiency compared to Sinopharm recipients. Иордан присоединился к группе стран недовольных синофармовской вакциной IgA Повідомлень: 895 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 19:31 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик

Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.

Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).

уговорили:

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 stm

Повідомлень: 3228 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 19:35



https://www.frontiersin.org/articles/10 ... PhwKj992wk



Our results support the evidence for the long-term persistence of the inflammation process and the need for post-infection clinical monitoring of SARS-CoV-2 infected asymptomatic individuals.



