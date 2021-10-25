Ромасик Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний. Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю). Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.
1 Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації) і в Україні 16% повністю вакцинованих..то напрошуються три висновки.. -або у Львові кількість вакцинованих у 6,666 рази менше ніж в середньому по Україні -або дієвість вакцини в 6,666 рази менша ніж заявляє виробник -або вакцинують не тих що треба...
Я притримуюсь останньої думки, про що напишу в наступному повідомленні.
Або, кількість куплених довідок вільнолюдьми дуже завелике.
Пошла новая установка, все привитые больные купили сертификат о вакцинации
ЛАД написав:Ромасик Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний. Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю). Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.
уговорили:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи.
ЛАД написав:Ромасик Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний. Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю). Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.
уговорили:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи.
Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021