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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4054405540564057

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102
Мені вже зробили щеплення
59%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:58

Ромасик
Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.
Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).
Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:03

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  stm написав:а как там во Львове?

1
Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації) і в Україні 16% повністю вакцинованих..то напрошуються три висновки..
-або у Львові кількість вакцинованих у 6,666 рази менше ніж в середньому по Україні
-або дієвість вакцини в 6,666 рази менша ніж заявляє виробник
-або вакцинують не тих що треба...

Я притримуюсь останньої думки, про що напишу в наступному повідомленні.

Або, кількість куплених довідок вільнолюдьми дуже завелике. :lol:


Пошла новая установка, все привитые больные купили сертификат о вакцинации
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:05

  antey1969 написав:Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами – смертность низкая
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/25/7311621/
Кто-то еще сомневается, что он просто клоун?


почему нельзя было поставить адекватных людей руководить всем этим ?
почему у на растет количество антиваксеров - удивительно !
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:15

  ЛАД написав:Ромасик
Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.
Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).
Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.

уговорили:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:30

Иордан присоединился к группе стран недовольных синофармовской вакциной

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/11/1223

In conclusion, fully vaccinated recipients of the Pfizer-BioNTech vaccine had superior quantitative efficiency compared to Sinopharm recipients.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:31

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Ромасик
Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.
Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).
Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.

уговорили:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи.

Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:35

И немного позитива для поклонников "обычного гриппа"

https://www.frontiersin.org/articles/10 ... PhwKj992wk

Our results support the evidence for the long-term persistence of the inflammation process and the need for post-infection clinical monitoring of SARS-CoV-2 infected asymptomatic individuals.


Даже бессимптомный ковид повышает уровень воспалительных маркеров в организме, что потенциально не лучшим образом отражается в дальнейшем на здоровье
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