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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4055405640574058 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102 Мені вже зробили щеплення 59% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 102 Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24 vichenki написав: Власний досвід перехворівшого.

Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили. Власний досвід перехворівшого.Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.

Наверное болели, вот только кислородом из концентраторов не дышали, даже на всякий случай. Наверное болели, вот только кислородом из концентраторов не дышали, даже на всякий случай. Reader Повідомлень: 15 З нами з: 10.09.20 Подякував: 75 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:29 Ромасик написав: stm написав: Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 нет информации, но еще рано говорить, что всё. нет информации, но еще рано говорить, что всё.

Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставила самой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставиласамой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию stm

Повідомлень: 3229 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:40 stm написав: Ромасик написав: stm написав: Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 нет информации, но еще рано говорить, что всё. нет информации, но еще рано говорить, что всё.

Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставила самой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставиласамой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию

да, нужно быть полным идиотом, чтобы забить на 34500Кгрн

Надіслано судом: 19.10.2021. Зареєстровано: 22.10.2021. Оприлюднено: 23.10.2021. да, нужно быть полным идиотом, чтобы забить на 34500КгрнНадіслано судом: 19.10.2021. Зареєстровано: 22.10.2021. Оприлюднено: Ромасик Повідомлень: 3277 З нами з: 30.03.15 Подякував: 681 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:46 budivelnik написав: hume написав: уже невооружённым глазом видно уже невооружённым глазом видно А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром.....

То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент

неозброєне око - в топку? А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром.....То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргументнеозброєне око - в топку?

Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один. Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один. hume Повідомлень: 8301 З нами з: 27.12.12 Подякував: 889 раз. Подякували: 1615 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:49 Hotab написав: yama написав: знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни

Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы? Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы?

если это просто ОРЗ то что тут страшного ? если человек раз в год переболел ОРЗ ?

со слов болеющего обычное ОРЗ . Раньше с ОРЗ ходили на роботу, а теперь сидят дома и валяют дурака сериалы смотрят и так далее. если это просто ОРЗ то что тут страшного ? если человек раз в год переболел ОРЗ ?со слов болеющего обычное ОРЗ . Раньше с ОРЗ ходили на роботу, а теперь сидят дома и валяют дурака сериалы смотрят и так далее. yama Повідомлень: 3920 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7878 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4055405640574058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11161937

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17