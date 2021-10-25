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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4055405640574058

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102
Мені вже зробили щеплення
59%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24

  vichenki написав:Власний досвід перехворівшого.
Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.

Наверное болели, вот только кислородом из концентраторов не дышали, даже на всякий случай.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:29

  Ромасик написав:
  stm написав:Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 :)
нет информации, но еще рано говорить, что всё.

Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставила :) самой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:40

  stm написав:
  Ромасик написав:
  stm написав:Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 :)
нет информации, но еще рано говорить, что всё.

Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставила :) самой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию :)

да, нужно быть полным идиотом, чтобы забить на 34500Кгрн :D
Надіслано судом: 19.10.2021. Зареєстровано: 22.10.2021. Оприлюднено: 23.10.2021.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:46

  budivelnik написав:
  hume написав:уже невооружённым глазом видно
А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром.....
То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент
неозброєне око - в топку?

Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:49

  Hotab написав:
  yama написав:знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни

Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы?

если это просто ОРЗ то что тут страшного ? если человек раз в год переболел ОРЗ ?
со слов болеющего обычное ОРЗ . Раньше с ОРЗ ходили на роботу, а теперь сидят дома и валяют дурака сериалы смотрят и так далее.
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Пон 25 жов, 2021 14:17
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