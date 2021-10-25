Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40564057405840594060> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102 Мені вже зробили щеплення 59% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 102 Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24 vichenki написав: Власний досвід перехворівшого.

Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили. Власний досвід перехворівшого.Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.

Наверное болели, вот только кислородом из концентраторов не дышали, даже на всякий случай. Наверное болели, вот только кислородом из концентраторов не дышали, даже на всякий случай. Reader Повідомлень: 15 З нами з: 10.09.20 Подякував: 75 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:29 Ромасик написав: stm написав: Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 нет информации, но еще рано говорить, что всё. нет информации, но еще рано говорить, что всё.

Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставила самой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставиласамой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию stm

Повідомлень: 3232 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:40 stm написав: Ромасик написав: stm написав: Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 Так директор оспорила решение от 13.10.2021? Сегодня 25.10.2021 нет информации, но еще рано говорить, что всё. нет информации, но еще рано говорить, что всё.

Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставила самой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию Ну будем посмотреть. Я в закладочки поставиласамой интересно поглядеть на психологию человека забившего на суд, но не забившего на апелляцию

да, нужно быть полным идиотом, чтобы забить на 34500Кгрн

Надіслано судом: 19.10.2021. Зареєстровано: 22.10.2021. Оприлюднено: 23.10.2021. да, нужно быть полным идиотом, чтобы забить на 34500КгрнНадіслано судом: 19.10.2021. Зареєстровано: 22.10.2021. Оприлюднено: Ромасик Повідомлень: 3278 З нами з: 30.03.15 Подякував: 681 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:46 budivelnik написав: hume написав: уже невооружённым глазом видно уже невооружённым глазом видно А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром.....

То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент

неозброєне око - в топку? А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром.....То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргументнеозброєне око - в топку?

Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один. Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один. hume Повідомлень: 8301 З нами з: 27.12.12 Подякував: 889 раз. Подякували: 1615 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 20:49 Hotab написав: yama написав: знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни

Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы? Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы?

если это просто ОРЗ то что тут страшного ? если человек раз в год переболел ОРЗ ?

со слов болеющего обычное ОРЗ . Раньше с ОРЗ ходили на роботу, а теперь сидят дома и валяют дурака сериалы смотрят и так далее. если это просто ОРЗ то что тут страшного ? если человек раз в год переболел ОРЗ ?со слов болеющего обычное ОРЗ . Раньше с ОРЗ ходили на роботу, а теперь сидят дома и валяют дурака сериалы смотрят и так далее. yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:27 _hunter написав: Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...

Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...

на самом деле человек даже имеет право выпрыгнуть из окна 14 этажа ....

не вижу необходимости ограничивать людей в праве делать с собой все что им взбредет. Сегодня в 19:07 зашел в маааленький крошечный сетевой магазин продуктов , такой маааленький что даже супермаркетом язык не поварачиватся назвать, так вот за 10 минут 3 человека разного пола и разного возраста купили 250 грамм крепкого дешевого алкоголя ( пусть даже дешевы коньяк которые по цене водки по акции) , среди них женщина 35-40 лет и два пенсионера . Мало того в 10ть утра наблюдается такая же картина . Так что вы предлагате запретить одиноким женщинам детородного возраста, а также пенсионерам с палочками покупать крепикий алкоголь в расчете 250 грамм и распивать в гордом одиночистве Я не перестаю удивляться этому массовому явлению , когда в любое время дня и ночи вижу одиноких людей разного возраста которые покупают дешевый алкоголь в расчете на одного себя на потребление за раз .

С утра не выпил день пропал ! Зачем вообще вакинировать ? достаточно уменьшить акциз на алкоголь до 0% . Имеют люди право бухать в 10 утра и в 12 дня и круглосуточно или не имеют ? на самом деле человек даже имеет право выпрыгнуть из окна 14 этажа ....не вижу необходимости ограничивать людей в праве делать с собой все что им взбредет. Сегодня в 19:07 зашел в маааленький крошечный сетевой магазин продуктов , такой маааленький что даже супермаркетом язык не поварачиватся назвать, так вот за 10 минут 3 человека разного пола и разного возраста купили 250 грамм крепкого дешевого алкоголя ( пусть даже дешевы коньяк которые по цене водки по акции) , среди них женщина 35-40 лет и два пенсионера . Мало того в 10ть утра наблюдается такая же картина . Так что вы предлагате запретить одиноким женщинам детородного возраста, а также пенсионерам с палочками покупать крепикий алкоголь в расчете 250 грамм и распивать в гордом одиночиствеЯ не перестаю удивляться этомуявлению , когда в любое время дня и ночи вижу одиноких людей разного возраста которые покупают дешевый алкоголь в расчете на одного себя на потребление за раз .С утра не выпил день пропал ! Зачем вообще вакинировать ? достаточно уменьшить акциз на алкоголь до 0% . yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:33 yama написав: _hunter написав: Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...

Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...

на самом деле человек даже имеет право выпрыгнуть из окна 14 этажа ....

не вижу необходимости ограничивать людей в праве делать с собой все что им взбредет. Сегодня в 19:07 зашел в маааленький крошечный сетевой магазин продуктов , такой маааленький что даже супермаркетом язык не поварачиватся назвать, так вот за 10 минут 3 человека разного пола и разного возраста купили 250 грамм крепкого дешевого алкоголя ( пусть даже дешевы коньяк которые по цене водки по акции) , среди них женщина 35-40 лет и два пенсионера . Мало того в 10ть утра наблюдается такая же картина . Так что вы предлагате запретить одиноким женщинам детородного возраста, а также пенсионерам с палочками покупать крепикий алкоголь в расчете 250 грамм и распивать в гордом одиночистве Я не перестаю удивляться этому массовому явлению , когда в любое время дня и ночи вижу одиноких людей разного возраста которые покупают дешевый алкоголь в расчете на одного себя на потребление за раз .

С утра не выпил день пропал ! Зачем вообще вакинировать ? достаточно уменьшить акциз на алкоголь до 0% . Имеют люди право бухать в 10 утра и в 12 дня и круглосуточно или не имеют ? на самом деле человек даже имеет право выпрыгнуть из окна 14 этажа ....не вижу необходимости ограничивать людей в праве делать с собой все что им взбредет. Сегодня в 19:07 зашел в маааленький крошечный сетевой магазин продуктов , такой маааленький что даже супермаркетом язык не поварачиватся назвать, так вот за 10 минут 3 человека разного пола и разного возраста купили 250 грамм крепкого дешевого алкоголя ( пусть даже дешевы коньяк которые по цене водки по акции) , среди них женщина 35-40 лет и два пенсионера . Мало того в 10ть утра наблюдается такая же картина . Так что вы предлагате запретить одиноким женщинам детородного возраста, а также пенсионерам с палочками покупать крепикий алкоголь в расчете 250 грамм и распивать в гордом одиночиствеЯ не перестаю удивляться этомуявлению , когда в любое время дня и ночи вижу одиноких людей разного возраста которые покупают дешевый алкоголь в расчете на одного себя на потребление за раз .С утра не выпил день пропал ! Зачем вообще вакинировать ? достаточно уменьшить акциз на алкоголь до 0% .

Во Львове ясен пень я там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие ))))))) Во Львове ясен пенья там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие ))))))) stm

Повідомлень: 3232 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:41 Libo написав: yama написав: Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.

Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.



Я в свои лучшие годы проходил вакцинацию для прохождения службы в одной из стран с жарким сухим тропическим климатом, а потом сразу с влажным. Никто не вдавался в детали какими вакцинами и от чего. Командир тоже не знал. Сказал от разных лихорадок, столбняков, прочих мандавошек и триперов. Нале-Во! Шагом марш! Форма одежды №2, по одному, на прививку, захо-Ди!

Много, разными шприцами, под лопатку. А потом уже пошла африканская вакцинация по американской системе. Кололи сколько хотели. Давал всем.

Уже можно делать первые выводы, т.к. прошло уже прилично времени.

Докладываю: утренняя эрекция в норме.

Науке и вакцинам доверяю, дремучим и забитым неучам - нет! Я в свои лучшие годы проходил вакцинацию для прохождения службы в одной из стран с жарким сухим тропическим климатом, а потом сразу с влажным. Никто не вдавался в детали какими вакцинами и от чего. Командир тоже не знал. Сказал от разных лихорадок, столбняков, прочих мандавошек и триперов. Нале-Во! Шагом марш! Форма одежды №2, по одному, на прививку, захо-Ди!Много, разными шприцами, под лопатку. А потом уже пошла африканская вакцинация по американской системе. Кололи сколько хотели. Давал всем.Уже можно делать первые выводы, т.к. прошло уже прилично времени.Докладываю: утренняя эрекция в норме.Науке и вакцинам доверяю, дремучим и забитым неучам - нет!

Почему-то я вас уважаю . Почему не знаю . Отвечу обоснованно , максимально аргументированно.

Когда вы отправлялись в Африку это было ваше желание , это не было необходимостью для вас, вы пр желании могли бы пойти работать не в Армию, а например преподавателем или кем угодно . Служить в Африке не есть ваша базовая потребность . А сейчас все идет к тому что базовые потребности будут урезать .

Я тоже ширнулся "под лопатку" как минимум пятеркой разных вакцин ( даже сбился со счета , но сохранил шприцы\упаковки ) ДОБРОВОЛЬНО за СВОИ ДЕНЬГИ меня никто не принуждал и не ограничивал . Я захотел и сделал прививку от болезни Лайма например ( укусы клеща) . Но и без этой прививки меня пускали гулять в лесу и в парке где есть клещи и даже на входе в ТРЦ и супермаркеты не спрашивали есть ли у меня от дифтерии столбняка или гриппа . Вы как белый человек в Африке были в группе риска к этой дряни , вы не местный у вас нету иммунитета ни от чего. Я же не нахожусь в группе риска по Коронавирусу, даже мой знакомый +- моего возраста второй раз заболел ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем первый и уже идет на поправку , почти все мои знакомы + - мой возраст перенесли легко , да это маленькая выборка , но и мировая практика показывает что нам ничего не грозит .

Прививать надо группу риска : от Малярии тех кто едет в Африку , от ковида тем кому за ХХ лет или у кого болезни опасные есть ожирение и так далее.

Вроде бы ясно и наглядно объясняю ?

Вакцинированный такой же разносчик как и не вакцинированный от сегодня дважды вакцинированный ( астра зенекой) коллега тоже болеет потерял нюх , и сколько он успел до этого заразить ? у него активная работа с людьми у него в день куча контактов он объезжает торговые точки в городе . Почему-то я вас уважаю . Почему не знаю. Отвечу обоснованно , максимально аргументированно.Когда вы отправлялись в Африку это было ваше желание , это не было необходимостью для вас, вы пр желании могли бы пойти работать не в Армию, а например преподавателем или кем угодно . Служить в Африке не есть ваша базовая потребность . А сейчас все идет к тому что базовые потребности будут урезать .Я тоже ширнулся "под лопатку" как минимум пятеркой разных вакцин ( даже сбился со счета , но сохранил шприцы\упаковки )меня никто не принуждал и не ограничивал . Я захотел и сделал прививку от болезни Лайма например ( укусы клеща) . Но и без этой прививки меня пускали гулять в лесу и в парке где есть клещи и даже на входе в ТРЦ и супермаркеты не спрашивали есть ли у меня от дифтерии столбняка или гриппа . Вы как белый человек в Африке были в группе риска к этой дряни , вы не местный у вас нету иммунитета ни от чего. Я же не нахожусь в группе риска по Коронавирусу, даже мой знакомый +- моего возраста второй раз заболел ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем первый и уже идет на поправку , почти все мои знакомы + - мой возраст перенесли легко , да это маленькая выборка , но и мировая практика показывает что нам ничего не грозит .Прививать надо группу риска : от Малярии тех кто едет в Африку , от ковида тем кому за ХХ лет или у кого болезни опасные есть ожирение и так далее.Вроде бы ясно и наглядно объясняю ?Вакцинированный такой же разносчик как и не вакцинированный от сегодня дважды вакцинированный ( астра зенекой) коллега тоже болеет потерял нюх , и сколько он успел до этого заразить ? у него активная работа с людьми у него в день куча контактов он объезжает торговые точки в городе . yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:46 flyman написав: lapay написав: Faceless написав: Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе. Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.

Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме. Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.

Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать?

Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації?

А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу.

Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно. Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать?Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації?А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу.Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно.

1. Вы задаёте "слишком сложные" вопросы

2. Поэтому Вы - "агент кремля"

3. Прощайте! 1. Вы задаёте "слишком сложные" вопросы2. Поэтому Вы - "агент кремля"3. Прощайте! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15460 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8556 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:47 stm написав: Во Львове ясен пень я там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие ))))))) Во Львове ясен пенья там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие )))))))

когда заканчивается аргументация - начинается то что выше . Я бы посчитал это разжиганием национальной розни , шовинизмом и провокацией .

Мог бы ответить как и почему и откуда взялись русскоязычные (на этой земле)в г.Львов , но не буду так как это будет см. выше выделено. И включите проверку правописания в браузере когда заканчивается аргументация - начинается то что выше. Я бы посчитал этоМог бы ответить как и почему и откуда взялись русскоязычные (на этой земле)в г.Львов , но не буду так как это будет см. выше выделено. И включите проверку правописания в браузере yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 40564057405840594060> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17