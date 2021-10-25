vichenki написав:Власний досвід перехворівшого. Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Наверное болели, вот только кислородом из концентраторов не дышали, даже на всякий случай.
А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром..... То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент неозброєне око - в топку?
Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один.
yama написав:знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни
Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы?
если это просто ОРЗ то что тут страшного ? если человек раз в год переболел ОРЗ ? со слов болеющего обычное ОРЗ . Раньше с ОРЗ ходили на роботу, а теперь сидят дома и валяют дурака сериалы смотрят и так далее.
_hunter написав: Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...
на самом деле человек даже имеет право выпрыгнуть из окна 14 этажа .... не вижу необходимости ограничивать людей в праве делать с собой все что им взбредет. Сегодня в 19:07 зашел в маааленький крошечный сетевой магазин продуктов , такой маааленький что даже супермаркетом язык не поварачиватся назвать, так вот за 10 минут 3 человека разного пола и разного возраста купили 250 грамм крепкого дешевого алкоголя ( пусть даже дешевы коньяк которые по цене водки по акции) , среди них женщина 35-40 лет и два пенсионера . Мало того в 10ть утра наблюдается такая же картина . Так что вы предлагате запретить одиноким женщинам детородного возраста, а также пенсионерам с палочками покупать крепикий алкоголь в расчете 250 грамм и распивать в гордом одиночистве Я не перестаю удивляться этому массовому явлению , когда в любое время дня и ночи вижу одиноких людей разного возраста которые покупают дешевый алкоголь в расчете на одного себя на потребление за раз . С утра не выпил день пропал ! Зачем вообще вакинировать ? достаточно уменьшить акциз на алкоголь до 0% . Имеют люди право бухать в 10 утра и в 12 дня и круглосуточно или не имеют ?
_hunter написав: Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...
на самом деле человек даже имеет право выпрыгнуть из окна 14 этажа .... не вижу необходимости ограничивать людей в праве делать с собой все что им взбредет. Сегодня в 19:07 зашел в маааленький крошечный сетевой магазин продуктов , такой маааленький что даже супермаркетом язык не поварачиватся назвать, так вот за 10 минут 3 человека разного пола и разного возраста купили 250 грамм крепкого дешевого алкоголя ( пусть даже дешевы коньяк которые по цене водки по акции) , среди них женщина 35-40 лет и два пенсионера . Мало того в 10ть утра наблюдается такая же картина . Так что вы предлагате запретить одиноким женщинам детородного возраста, а также пенсионерам с палочками покупать крепикий алкоголь в расчете 250 грамм и распивать в гордом одиночистве Я не перестаю удивляться этому массовому явлению , когда в любое время дня и ночи вижу одиноких людей разного возраста которые покупают дешевый алкоголь в расчете на одного себя на потребление за раз . С утра не выпил день пропал ! Зачем вообще вакинировать ? достаточно уменьшить акциз на алкоголь до 0% . Имеют люди право бухать в 10 утра и в 12 дня и круглосуточно или не имеют ?
Во Львове ясен пень я там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие )))))))
yama написав:Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.
Я в свои лучшие годы проходил вакцинацию для прохождения службы в одной из стран с жарким сухим тропическим климатом, а потом сразу с влажным. Никто не вдавался в детали какими вакцинами и от чего. Командир тоже не знал. Сказал от разных лихорадок, столбняков, прочих мандавошек и триперов. Нале-Во! Шагом марш! Форма одежды №2, по одному, на прививку, захо-Ди! Много, разными шприцами, под лопатку. А потом уже пошла африканская вакцинация по американской системе. Кололи сколько хотели. Давал всем. Уже можно делать первые выводы, т.к. прошло уже прилично времени. Докладываю: утренняя эрекция в норме. Науке и вакцинам доверяю, дремучим и забитым неучам - нет!
Почему-то я вас уважаю . Почему не знаю . Отвечу обоснованно , максимально аргументированно. Когда вы отправлялись в Африку это было ваше желание , это не было необходимостью для вас, вы пр желании могли бы пойти работать не в Армию, а например преподавателем или кем угодно . Служить в Африке не есть ваша базовая потребность . А сейчас все идет к тому что базовые потребности будут урезать . Я тоже ширнулся "под лопатку" как минимум пятеркой разных вакцин ( даже сбился со счета , но сохранил шприцы\упаковки ) ДОБРОВОЛЬНО за СВОИ ДЕНЬГИ меня никто не принуждал и не ограничивал . Я захотел и сделал прививку от болезни Лайма например ( укусы клеща) . Но и без этой прививки меня пускали гулять в лесу и в парке где есть клещи и даже на входе в ТРЦ и супермаркеты не спрашивали есть ли у меня от дифтерии столбняка или гриппа . Вы как белый человек в Африке были в группе риска к этой дряни , вы не местный у вас нету иммунитета ни от чего. Я же не нахожусь в группе риска по Коронавирусу, даже мой знакомый +- моего возраста второй раз заболел ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем первый и уже идет на поправку , почти все мои знакомы + - мой возраст перенесли легко , да это маленькая выборка , но и мировая практика показывает что нам ничего не грозит . Прививать надо группу риска : от Малярии тех кто едет в Африку , от ковида тем кому за ХХ лет или у кого болезни опасные есть ожирение и так далее. Вроде бы ясно и наглядно объясняю ? Вакцинированный такой же разносчик как и не вакцинированный от сегодня дважды вакцинированный ( астра зенекой) коллега тоже болеет потерял нюх , и сколько он успел до этого заразить ? у него активная работа с людьми у него в день куча контактов он объезжает торговые точки в городе .
Faceless написав:Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.
Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.
Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать? Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації? А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу. Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно.
1. Вы задаёте "слишком сложные" вопросы 2. Поэтому Вы - "агент кремля" 3. Прощайте!
stm написав:Во Львове ясен пень я там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие )))))))
когда заканчивается аргументация - начинается то что выше . Я бы посчитал это разжиганием национальной розни , шовинизмом и провокацией . Мог бы ответить как и почему и откуда взялись русскоязычные (на этой земле)в г.Львов , но не буду так как это будет см. выше выделено. И включите проверку правописания в браузере