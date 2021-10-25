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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 21:49
ЛАД написав: yama написав: vichenki написав:
Власний досвід перехворівшого.
Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще
Что Вам это даст?
В 60+ тоже вполне можно переболеть достаточно легко. И даже без концентратора.
меня интересует формат справки
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Додано: Пон 25 жов, 2021 21:50
Ромасик написав: yama написав: Ромасик написав:yama
, но от пцр откосил
. ....
зачем ?
меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-".
...можно было зайти в другую лабу за углом и получить негативный, абсолютно законно. Но согласен , зачем тратить зря свои даже 600-1200 грн на изучение насморка
Есть другое подозрение что сейчас какой тест \ анализ не сдай он ковид покажет , хот кал на глистов
Востаннє редагувалось yama
в Пон 25 жов, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 21:55
budivelnik написав:
ПС
не до цієї тами
Мій син (старший) прохворів три дні (температура+ломота+втрата нюху) отримав скерування на ПЛР тест..який показав шо він здоровий
На всяк випадок,син зайшов до комерціалів і за 600 грн здав таст там...який показав ковід...
От вам і ймовірність правильного результату 50%
аюо є , або немає....
Результат 50на50 показало ещё Илону Маску с год назад, когда он сделал 4 теста (2+, 2-)
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Додано: Пон 25 жов, 2021 21:58
_Mykola_ написав: budivelnik написав:
Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027%
Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8%
Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн
Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн
Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?
Отже, знову... Ви за своє.Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день.
Рахуємо знову?
Вакцинаторы болеют, разносят заразу и заражают родителей etc
Рахуємо знову?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:02
yama написав: Ромасик написав:
меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-".
...можно было зайти в другую лабу за углом и получить негативный, абсолютно законно. Но согласен , зачем тратить зря свои даже 600-1200 грн на изучение насморка
то за меня платит работодатель, но в своей лабе.
А этот пцр - он же как русская рулетка. Потом ходи доказывай, что не верблюд
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:04
yama написав: stm написав:
Во Львове ясен пень
я там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие )))))))
когда заканчивается аргументация - начинается то что выше
. Я бы посчитал это разжиганием национальной розни , шовинизмом и провокацией
.
Мог бы ответить как и почему и откуда взялись русскоязычные (на этой земле)в г.Львов , но не буду так как это будет см. выше выделено. И включите проверку правописания в браузере
А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилось
мы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:09
justit написав:
Капец.
Знакомый профессор.
60+ лет.
Весной переболел ковидом. Летом вакцинировался Файзером.
Сегодня утром покинул наш мир
.
Коронавирус повторно и все.....
Файзер был "просроченный", или вкололи физраствор?
Фигня какая-то блин.
Не репрезентативно конечно, но никакой "радости" не несет.
Это пропаганда кремля
Ылиту проверять нельзя, а виноваты в "пандемии" "пересичные вильнолюди"
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:12
Ромасик написав: ЛАД написав:Ромасик
Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.
Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).
Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать
какие угодно причины, лишь бы не дать сведения.
уговорили:
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи.
Насколько знаю, у учителей никакой медкнижки нет.
Вакцинация это не факт звернення за медичною допомогою
.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:16
stm написав:
А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилось
мы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов.
вижу нету у вас детей и уже учитывая вашу позицию с каждым новым бустером вероятность... будет все уменьшаться и уменьшаться. Были бы у вас дети вы бы знали что сейчас школы закрыты на Лохдаун, ой то есть на карантин ну типа как каникулы продлили .А поскольку газ дорогой, а учителя бояться вакцины как черт ладана то карантинить нам и карантинить
При том что училка то молодая горячая первый ее класс после ВУЗа
купил себе три новых тулуба ...ой вру два купил завтра за третьим иду , размер мой закончился
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:21
ЭТО ШЕДЕВР !!! это приговор для власти . Сами приняли закон ( или не приняли ) и сами его не исполняют , они же типа чиновники ? или нет
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