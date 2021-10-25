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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4057405840594060> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102 Мені вже зробили щеплення 59% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 102 Додано: Пон 25 жов, 2021 21:49 ЛАД написав: yama написав: vichenki написав: Власний досвід перехворівшого.

Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили. Власний досвід перехворівшого.Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.

можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще

Что Вам это даст?

В 60+ тоже вполне можно переболеть достаточно легко. И даже без концентратора. Что Вам это даст?В 60+ тоже вполне можно переболеть достаточно легко. И даже без концентратора. меня интересует формат справки меня интересует формат справки yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:50 Ромасик написав: yama написав: Ромасик написав: yama, но от пцр откосил. .... . .... зачем ? зачем ?

меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-". меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-".

...можно было зайти в другую лабу за углом и получить негативный, абсолютно законно. Но согласен , зачем тратить зря свои даже 600-1200 грн на изучение насморка

Есть другое подозрение что сейчас какой тест \ анализ не сдай он ковид покажет , хот кал на глистов ...можно было зайти в другую лабу за углом и получить негативный, абсолютно законно. Но согласен , зачем тратить зря свои даже 600-1200 грн на изучение насморкаЕсть другое подозрение что сейчас какой тест \ анализ не сдай он ковид покажет , хот кал на глистов Востаннє редагувалось yama в Пон 25 жов, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:55 budivelnik написав: ПС

не до цієї тами

Мій син (старший) прохворів три дні (температура+ломота+втрата нюху) отримав скерування на ПЛР тест..який показав шо він здоровий

На всяк випадок,син зайшов до комерціалів і за 600 грн здав таст там...який показав ковід...

От вам і ймовірність правильного результату 50%

аюо є , або немає.... ПСне до цієї тамиМій син (старший) прохворів три дні (температура+ломота+втрата нюху) отримав скерування на ПЛР тест..який показав шо він здоровийНа всяк випадок,син зайшов до комерціалів і за 600 грн здав таст там...який показав ковід...От вам і ймовірність правильного результату 50%аюо є , або немає....

Результат 50на50 показало ещё Илону Маску с год назад, когда он сделал 4 теста (2+, 2-) Результат 50на50 показало ещё Илону Маску с год назад, когда он сделал 4 теста (2+, 2-) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15460 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8556 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 21:58 _Mykola_ написав: budivelnik написав: Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027%

Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8%

Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грн

Вартість лікування - з цих сторінок =22000 грн

Самі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції? Летальність серед дітей = 152790 перехворіло-42 померло =0,027%Госпіталізація серед дітей= 29000 хворих - 760+340 = 3,8%Вартість вакцинації - з цих сторінок = 3600 грнВартість лікування - з цих сторінок =22000 грнСамі порахуєте витрати на вакцинацію 5 млн дітей і економічний ефект цієї безглуздої операції?

Отже, знову... Ви за своє.



Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день.

Рахуємо знову? Отже, знову... Ви за своє.

Вакцинаторы болеют, разносят заразу и заражают родителей etc

Рахуємо знову? Вакцинаторы болеют, разносят заразу и заражают родителей etcРахуємо знову? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15460 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8556 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 22:02 yama написав: Ромасик написав: меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-". меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-".

...можно было зайти в другую лабу за углом и получить негативный, абсолютно законно. Но согласен , зачем тратить зря свои даже 600-1200 грн на изучение насморка ...можно было зайти в другую лабу за углом и получить негативный, абсолютно законно. Но согласен , зачем тратить зря свои даже 600-1200 грн на изучение насморка

то за меня платит работодатель, но в своей лабе.

А этот пцр - он же как русская рулетка. Потом ходи доказывай, что не верблюд то за меня платит работодатель, но в своей лабе.А этот пцр - он же как русская рулетка. Потом ходи доказывай, что не верблюд Ромасик Повідомлень: 3278 З нами з: 30.03.15 Подякував: 681 раз. Подякували: 335 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 22:04 yama написав: stm написав: Во Львове ясен пень я там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие ))))))) Во Львове ясен пенья там интелигентных и умных украиноязычных тоже не встречала. Сплошные алгоколики, в т.ч. и женщины детородного возраста одинокие ))))))) Яма, возведем как любит только канал НАШ всё в безумие )))))))

когда заканчивается аргументация - начинается то что выше . Я бы посчитал это разжиганием национальной розни , шовинизмом и провокацией .

Мог бы ответить как и почему и откуда взялись русскоязычные (на этой земле)в г.Львов , но не буду так как это будет см. выше выделено. И включите проверку правописания в браузере когда заканчивается аргументация - начинается то что выше. Я бы посчитал этоМог бы ответить как и почему и откуда взялись русскоязычные (на этой земле)в г.Львов , но не буду так как это будет см. выше выделено. И включите проверку правописания в браузере

А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилось мы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов. А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилосьмы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов. stm

Повідомлень: 3232 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 22:09 justit написав: Капец.

Знакомый профессор.

60+ лет.

Весной переболел ковидом. Летом вакцинировался Файзером.

Сегодня утром покинул наш мир .

Коронавирус повторно и все.....



Файзер был "просроченный", или вкололи физраствор?



Фигня какая-то блин.



Не репрезентативно конечно, но никакой "радости" не несет. Капец.Знакомый профессор.60+ лет.Весной переболел ковидом. Летом вакцинировался Файзером.Сегодня утром покинул наш мирКоронавирус повторно и все.....Файзер был "просроченный", или вкололи физраствор?Фигня какая-то блин.Не репрезентативно конечно, но никакой "радости" не несет.

Это пропаганда кремля



Ромасик написав: У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292510/

У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

Ылиту проверять нельзя, а виноваты в "пандемии" "пересичные вильнолюди" Это пропаганда кремляЫлиту проверять нельзя, а виноваты в "пандемии" "пересичные вильнолюди" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15460 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8556 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 22:12 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик

Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.

Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).

Ответ из МОЗ - "юристы" могут придумать какие угодно причины, лишь бы не дать сведения. Подпись дерматолога = отсутствие кожвензаболеваний.Подпись терапевта = отсутствие серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний (возможно, каких-то ещё, точно не знаю).Ответ из МОЗ - "юристы" могуткакие угодно причины, лишь бы не дать сведения.

уговорили:

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я



Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи. уговорили:для учителей скорей всего есть медкнижка, где стоят подписи врачей "годен". Аривидерчи.

Насколько знаю, у учителей никакой медкнижки нет.

Вакцинация это не факт звернення за медичною допомогою. Насколько знаю, у учителей никакой медкнижки нет.Вакцинация это не ЛАД 2 Повідомлень: 20169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4898 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 22:16 stm написав: А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилось мы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов. А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилосьмы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов.

вижу нету у вас детей и уже учитывая вашу позицию с каждым новым бустером вероятность... будет все уменьшаться и уменьшаться. Были бы у вас дети вы бы знали что сейчас школы закрыты на Лохдаун, ой то есть на карантин ну типа как каникулы продлили .А поскольку газ дорогой, а учителя бояться вакцины как черт ладана то карантинить нам и карантинить При том что училка то молодая горячая первый ее класс после ВУЗа

купил себе три новых тулуба ...ой вру два купил завтра за третьим иду , размер мой закончился вижу нету у вас детей и уже учитывая вашу позицию с каждым новым бустером вероятность... будет все уменьшаться и уменьшаться. Были бы у вас дети вы бы знали что сейчас школы закрыты на Лохдаун, ой то есть на карантин ну типа как каникулы продлили .А поскольку газ дорогой, а учителя бояться вакцины как черт ладана то карантинить нам и карантинитьПри том что училка то молодая горячая первый ее класс после ВУЗакупил себе три новых тулуба ...ой вру два купил завтра за третьим иду , размер мой закончился yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 22:21 Ромасик написав: У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292510/

У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

ЭТО ШЕДЕВР !!! это приговор для власти . Сами приняли закон ( или не приняли ) и сами его не исполняют , они же типа чиновники ? или нет ЭТО ШЕДЕВР !!! это приговор для власти . Сами приняли закон ( или не приняли ) и сами его не исполняют , они же типа чиновники ? или нет yama Повідомлень: 3929 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7883 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4057405840594060> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11168339

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17