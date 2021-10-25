Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4057405840594060 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102 Мені вже зробили щеплення 59% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 102 Додано: Пон 25 жов, 2021 22:31 yama написав: stm написав: А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилось мы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов. А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилосьмы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов.

вижу нету у вас детей и уже учитывая вашу позицию с каждым новым бустером вероятность... будет все уменьшаться и уменьшаться. Были бы у вас дети вы бы знали что сейчас школы закрыты на Лохдаун, ой то есть на карантин ну типа как каникулы продлили .А поскольку газ дорогой, а учителя бояться вакцины как черт ладана то карантинить нам и карантинить При том что училка то молодая горячая первый ее класс после ВУЗа

купил себе три новых тулуба ...ой вру два купил завтра за третьим иду , размер мой закончился вижу нету у вас детей и уже учитывая вашу позицию с каждым новым бустером вероятность... будет все уменьшаться и уменьшаться. Были бы у вас дети вы бы знали что сейчас школы закрыты на Лохдаун, ой то есть на карантин ну типа как каникулы продлили .А поскольку газ дорогой, а учителя бояться вакцины как черт ладана то карантинить нам и карантинитьПри том что училка то молодая горячая первый ее класс после ВУЗакупил себе три новых тулуба ...ой вру два купил завтра за третьим иду , размер мой закончился

Зачем вы выбрали холодный Львов для проживания? И зачем так страдать со своим ребёнком? Зачем жить там где женщины детородного возраста покупают свою чекушку? Это как быть антиваксом, но претендовать на хорошее отношение к себе. Зачем вы выбрали холодный Львов для проживания? И зачем так страдать со своим ребёнком? Зачем жить там где женщины детородного возраста покупают свою чекушку? Это как быть антиваксом, но претендовать на хорошее отношение к себе. stm

Повідомлень: 3232 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 22:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:



«Щоденно маю десятки дзвінків із проханням допомогти перевести в реанімацію чи госпіталізувати родичів, знайомих чи знайомих знайомих. На моє запитання, чи вакциновані, в 99,9% випадків — відповідь «НІ».



Майже рік у НАС усіх була можливість безкоштовно вакцинуватися, вакцинуватись ефективними вакцинами, які захищають від захворювання та гарантують уникнення тяжкого та критичного перебігу COVID. Говорили, пояснювали, просили, але 80% громадян НЕ ВАКЦИНОВАНІ, і тепер ті, хто захворіли та мають сатурацію 80% і менше, «хотять» в реанімацію, а вже все! Місць немає!



Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захистити себе від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі, хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком в реанімації, ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам.



І дай Боже вам не захворіти на COVID хоча б у найближчий місяць (на піку чергової хвилі)!» — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Binimovich Повідомлень: 4230 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4057405840594060 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: stm yama і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 780 , 781 , 782

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11168342

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17