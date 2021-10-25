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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4058405940604061>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102
Мені вже зробили щеплення
59%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:31

  yama написав:
  stm написав:А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилось :) мы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов.

вижу нету у вас детей и уже учитывая вашу позицию с каждым новым бустером вероятность... будет все уменьшаться и уменьшаться. Были бы у вас дети вы бы знали что сейчас школы закрыты на Лохдаун, ой то есть на карантин ну типа как каникулы продлили .А поскольку газ дорогой, а учителя бояться вакцины как черт ладана то карантинить нам и карантинить :oops: При том что училка то молодая горячая первый ее класс после ВУЗа :roll:
купил себе три новых тулуба ...ой вру два купил завтра за третьим иду , размер мой закончился

Зачем вы выбрали холодный Львов для проживания? И зачем так страдать со своим ребёнком? Зачем жить там где женщины детородного возраста покупают свою чекушку? Это как быть антиваксом, но претендовать на хорошее отношение к себе.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:

«Щоденно маю десятки дзвінків із проханням допомогти перевести в реанімацію чи госпіталізувати родичів, знайомих чи знайомих знайомих. На моє запитання, чи вакциновані, в 99,9% випадків — відповідь «НІ».

Майже рік у НАС усіх була можливість безкоштовно вакцинуватися, вакцинуватись ефективними вакцинами, які захищають від захворювання та гарантують уникнення тяжкого та критичного перебігу COVID. Говорили, пояснювали, просили, але 80% громадян НЕ ВАКЦИНОВАНІ, і тепер ті, хто захворіли та мають сатурацію 80% і менше, «хотять» в реанімацію, а вже все! Місць немає!

Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захистити себе від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі, хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком в реанімації, ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам.

І дай Боже вам не захворіти на COVID хоча б у найближчий місяць (на піку чергової хвилі)!» — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:08

  yama написав:
  Ромасик написав:У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292510/

ЭТО ШЕДЕВР !!! это приговор для власти . Сами приняли закон ( или не приняли ) и сами его не исполняют , они же типа чиновники ? или нет :?:

ЛАД не согласен) Я устал)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:11

С маршрутчиков сняли ответственность за проверку фальшпапира. Переложили на самих пассажиров, т.е. ни на кого, поскольку привлечь физлицо по статье 44-3 невозможно. Ну за исключением особо одаренных :D
https://moz.gov.ua/article/news/uhvalen ... ransportom
победа в копилку антиваксов.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:17

  Binimovich написав:Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:
что опять случилось??
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:
что опять случилось??
Кроме Ножевниковой и Черненко и еще среди многих врачей ( со Львова приводил пример на днях) наткнулся еще на одного истерика. Как-то слишком много их, тебе не кажется? Всемирный заговор? Они все врут? Интересует твое авторитетное мнение антивакса
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:28

  yama написав:......
Есть другое подозрение что сейчас какой тест \ анализ не сдай он ковид покажет , хот кал на глистов

Подозрение не верное.
Уже писал, когда у зятя определили ковид, потом дочка сделала ПЦР - тоже положительный.
У меня никаких симптомов не было, но поскольку много общался тоже пошёл сделал ПЦР - отрицательный.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:
что опять случилось??
Судя по твоему вопросу, я понял, кто попал в эти 24% :


​​Приблизно 24% осіб, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі, включаючи проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та фокусуванням.

Водночас проблеми можуть виникати не тільки в літніх, але й молодих людей. Такі результати дослідження вчених із Медичної школи Ікана.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:38

  yama написав:
  Ромасик написав:У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292510/

ЭТО ШЕДЕВР !!! это приговор для власти . Сами приняли закон ( или не приняли ) и сами его не исполняют , они же типа чиновники ? или нет :?:

За 30 лет уже было столько приговоров...
На их фоне этот не очень смотрится. "Мы сделали, но сообщать не будем" - могут и такое рассказать. " И вообще, мы не чиновники, а депутаты!"
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