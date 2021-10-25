stm написав:А то что Вы написали как мне назвать? Варежки новые ребенку купили и тулуб? Он ведь вырос уже, а в школе дубарь, ничего с прошлого года не изменилось мы всё так же бедны в глазах неназванных не патриотов.
вижу нету у вас детей и уже учитывая вашу позицию с каждым новым бустером вероятность... будет все уменьшаться и уменьшаться. Были бы у вас дети вы бы знали что сейчас школы закрыты на Лохдаун, ой то есть на карантин ну типа как каникулы продлили .А поскольку газ дорогой, а учителя бояться вакцины как черт ладана то карантинить нам и карантинить При том что училка то молодая горячая первый ее класс после ВУЗа купил себе три новых тулуба ...ой вру два купил завтра за третьим иду , размер мой закончился
Зачем вы выбрали холодный Львов для проживания? И зачем так страдать со своим ребёнком? Зачем жить там где женщины детородного возраста покупают свою чекушку? Это как быть антиваксом, но претендовать на хорошее отношение к себе.
Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:
«Щоденно маю десятки дзвінків із проханням допомогти перевести в реанімацію чи госпіталізувати родичів, знайомих чи знайомих знайомих. На моє запитання, чи вакциновані, в 99,9% випадків — відповідь «НІ».
Майже рік у НАС усіх була можливість безкоштовно вакцинуватися, вакцинуватись ефективними вакцинами, які захищають від захворювання та гарантують уникнення тяжкого та критичного перебігу COVID. Говорили, пояснювали, просили, але 80% громадян НЕ ВАКЦИНОВАНІ, і тепер ті, хто захворіли та мають сатурацію 80% і менше, «хотять» в реанімацію, а вже все! Місць немає!
Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захистити себе від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі, хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком в реанімації, ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам.
І дай Боже вам не захворіти на COVID хоча б у найближчий місяць (на піку чергової хвилі)!» — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
С маршрутчиков сняли ответственность за проверку фальшпапира. Переложили на самих пассажиров, т.е. ни на кого, поскольку привлечь физлицо по статье 44-3 невозможно. Ну за исключением особо одаренных https://moz.gov.ua/article/news/uhvalen ... ransportom победа в копилку антиваксов.
Binimovich написав:Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:
что опять случилось??
Кроме Ножевниковой и Черненко и еще среди многих врачей ( со Львова приводил пример на днях) наткнулся еще на одного истерика. Как-то слишком много их, тебе не кажется? Всемирный заговор? Они все врут? Интересует твое авторитетное мнение антивакса
Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
yama написав:...... Есть другое подозрение что сейчас какой тест \ анализ не сдай он ковид покажет , хот кал на глистов
Подозрение не верное. Уже писал, когда у зятя определили ковид, потом дочка сделала ПЦР - тоже положительный. У меня никаких симптомов не было, но поскольку много общался тоже пошёл сделал ПЦР - отрицательный.