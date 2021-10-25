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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4058405940604061

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 102
Мені вже зробили щеплення
59%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:даже мой знакомый +- моего возраста второй раз заболел ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем первый

Опят попал в 0.01%?? Они все возле Ямы живут?!
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Истребин неправильно посчитал эфективность первой дозы вакцины.
Ведь 2-я доза как минимум точно не ухудщает имунную защиту от короны, а значит все заболевшие 2-дозники заболели бы и с одной дозой!

Она должна быть не 55%, а всего 43% получается. Маловата, хотя фальшивосертификатчики могут быть виновны.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 25 жов, 2021 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:даже мой знакомый +- моего возраста второй раз заболел ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем первый

Опят попал в 0.01%?? Они все возле Ямы живут?! Яма, ты нам что обещал?? Нит! повторным.
  yama написав:что базовые потребности будут урезать .

Какие это потребности "базовые"?
По Маслоу, пожалуйста.
Еда,сон, помыться? Не отняли.
Вплоть до 4-5 ступеньки не отняли. Ну уж точно не на уровень животного загнали.
Что не так?? Хочется возможностей познания, самореализации?? ?? Ну тут надо соответствовать. Это ж не "поесть". Желание познания и самореализации есть ещё и у ваксов. Как быть с изгоями рядом с ними??
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:57

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.
У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html
Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.

А если того... от ковида... то кому в общем нужны окажутся Ваши десятилетия жизни за 100$ в месяц ради высокой цели "окружения кавалирками"? :roll:

Про десятиліття ти загнув.
Тільки останні півтора року від початку ковіда.
Такий собі "соціальний експеремент" в "новій нормі".
flyman
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Пон 25 жов, 2021 14:17
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