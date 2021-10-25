Опят попал в 0.01%?? Они все возле Ямы живут?!
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Додано: Пон 25 жов, 2021 23:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Истребин неправильно посчитал эфективность первой дозы вакцины.
Ведь 2-я доза как минимум точно не ухудщает имунную защиту от короны, а значит все заболевшие 2-дозники заболели бы и с одной дозой!
Она должна быть не 55%, а всего 43% получается. Маловата, хотя фальшивосертификатчики могут быть виновны.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 25 жов, 2021 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Опят попал в 0.01%?? Они все возле Ямы живут?! Яма, ты нам что обещал?? Нит! повторным.
Какие это потребности "базовые"?
По Маслоу, пожалуйста.
Еда,сон, помыться? Не отняли.
Вплоть до 4-5 ступеньки не отняли. Ну уж точно не на уровень животного загнали.
Что не так?? Хочется возможностей познания, самореализации?? ?? Ну тут надо соответствовать. Это ж не "поесть". Желание познания и самореализации есть ещё и у ваксов. Как быть с изгоями рядом с ними??
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:57
Про десятиліття ти загнув.
Тільки останні півтора року від початку ковіда.
Такий собі "соціальний експеремент" в "новій нормі".
Додано: Вів 26 жов, 2021 00:29
От Вас такого не ожидал.
Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право.
Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими.
Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.
Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно.
Не этично.
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