yama написав:даже мой знакомый +- моего возраста второй раз заболел ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем первый
Опят попал в 0.01%?? Они все возле Ямы живут?! Яма, ты нам что обещал?? Нит! повторным.
yama написав:что базовые потребности будут урезать .
Какие это потребности "базовые"? По Маслоу, пожалуйста. Еда,сон, помыться? Не отняли. Вплоть до 4-5 ступеньки не отняли. Ну уж точно не на уровень животного загнали. Что не так?? Хочется возможностей познания, самореализации?? ?? Ну тут надо соответствовать. Это ж не "поесть". Желание познания и самореализации есть ещё и у ваксов. Как быть с изгоями рядом с ними??
flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація. У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою. https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.
А если того... от ковида... то кому в общем нужны окажутся Ваши десятилетия жизни за 100$ в месяц ради высокой цели "окружения кавалирками"?
Про десятиліття ти загнув. Тільки останні півтора року від початку ковіда. Такий собі "соціальний експеремент" в "новій нормі".
ЛАД написав:Чисто политические статьи. "И ты, Брут"?
Цезарь?! Можливо не тільки дітям немає сенсу вакцинуватись.
У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи. https://health.fakty.ua/387916-naskolko ... vye-dannye
От Вас такого не ожидал. Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право. Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими. Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.
Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно. Не этично.
Binimovich написав:Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захистити себе від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі, хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком в реанімації, ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам.
І дай Боже вам не захворіти на COVID хоча б у найближчий місяць (на піку чергової хвилі)!» — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
Binimovich написав:Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захистити себе від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі, хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком в реанімації, ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам.
І дай Боже вам не захворіти на COVID хоча б у найближчий місяць (на піку чергової хвилі)!» — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
Что там пояснять? Либо ему вкололи вместо вакцины - витаминки Либо просто человеку не повезло, организм износился рано.