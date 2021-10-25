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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4058405940604061

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Истребин неправильно посчитал эфективность первой дозы вакцины.
Ведь 2-я доза как минимум точно не ухудщает имунную защиту от короны, а значит все заболевшие 2-дозники заболели бы и с одной дозой!

Она должна быть не 55%, а всего 43% получается. Маловата, хотя фальшивосертификатчики могут быть виновны.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 25 жов, 2021 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:даже мой знакомый +- моего возраста второй раз заболел ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем первый

Опят попал в 0.01%?? Они все возле Ямы живут?! Яма, ты нам что обещал?? Нит! повторным.
  yama написав:что базовые потребности будут урезать .

Какие это потребности "базовые"?
По Маслоу, пожалуйста.
Еда,сон, помыться? Не отняли.
Вплоть до 4-5 ступеньки не отняли. Ну уж точно не на уровень животного загнали.
Что не так?? Хочется возможностей познания, самореализации?? ?? Ну тут надо соответствовать. Это ж не "поесть". Желание познания и самореализации есть ещё и у ваксов. Как быть с изгоями рядом с ними??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:57

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.
У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html
Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.

А если того... от ковида... то кому в общем нужны окажутся Ваши десятилетия жизни за 100$ в месяц ради высокой цели "окружения кавалирками"? :roll:

Про десятиліття ти загнув.
Тільки останні півтора року від початку ковіда.
Такий собі "соціальний експеремент" в "новій нормі".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 00:29

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Чисто политические статьи.
"И ты, Брут"?


Цезарь?! :shock:
Можливо не тільки дітям немає сенсу вакцинуватись.
У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи. https://health.fakty.ua/387916-naskolko ... vye-dannye

От Вас такого не ожидал.
Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право.
Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими.
Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.

Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно.
Не этично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:29

  yama написав:
  Ромасик написав:У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292510/

ЭТО ШЕДЕВР !!! это приговор для власти . Сами приняли закон ( или не приняли ) и сами его не исполняют , они же типа чиновники ? или нет :?:

депутати не чиновники, це представницька гілка влади (избранцьі)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:30

  Binimovich написав:Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захистити себе від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі, хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком в реанімації, ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам.

І дай Боже вам не захворіти на COVID хоча б у найближчий місяць (на піку чергової хвилі)!» — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

відношення до людей як до худоби
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:19

  flyman написав:
  Binimovich написав:Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захистити себе від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі, хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком в реанімації, ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам.

І дай Боже вам не захворіти на COVID хоча б у найближчий місяць (на піку чергової хвилі)!» — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

відношення до людей як до худоби

Люди ще літом вакцинувались.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:23

  Hotab написав:
  justit написав:Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!


Что там пояснять?
Либо ему вкололи вместо вакцины - витаминки
Либо просто человеку не повезло, организм износился рано.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:42

justit , либо нет никакой защиты на 10 лет. А полгода.


Что там, сегодня улетели к 50?
"Все худшее позади?" "РФ не догоним и не перегоним"? Ню-ню.
Пошел за попкорном, становится веселее.
Hotab
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