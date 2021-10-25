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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4060406140624063>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Вакцинація групи +80 серед німців дає такий собі захист від летальності від ковіду

Вы намеренно манипулируете, или не знаете??
Оценить эффективность вакцинации в группе 80+ вы ведь знаете как. Или нет? Ну я напомню.
Берете группу 80+, выявляете, сколько в ней умерло ковидников , сколько их них было привито, сколько непривито. Выясняете, а сколько вообще в этой группе привитых и не привитых.
Приводите смертность в привитой и непривитой подгруппах к 1000 (или 100 тыс, не важно) членов подгрупп и получаете результат,где мрут от Ковид больше: привитые или непривитые. А не вот это то, что вы привели и сделали ошибочный вывод.
Вообще не понимаю вашу политику. Локдаун вы тоже не хотите, сами ширнулись дважды, но систематически задвигаете сюда намеки на бесполезность и вредность вакцинации. Причем с ошибочными выводами Странное поведение.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 08:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:44

Хроника приближения к 50.
Выходные дни, к сожалению закончились.
За вчера 734 смерти.
За последние 7 дней 3588 смертей, т.е. среднесуточное 513 смертей (на вчера 3392 и 485).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 11,81 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 14,64 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.
На сегодня у нас 348 111 активных случаев.
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 64936.

P.s. Все данные пр ворлдметру.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:52

  flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.
У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html
Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.

fly, твій рашн із нот со гут :mrgreen:
До этого пользовался велосипедом "Минск", который ставил в знакомых и половину пути проходил пешком. В итоге время путешествия занимало на 20 минут больше в одну сторону.

Ти б краще писав солов"їною чи інглішем для більшої аудиторії...
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Оценить эффективность вакцинации в группе 80+ вы ведь знаете как. Или нет? Ну я напомню.


Я вроді так би і хотів оцінити ефективність для +80, що і написав. А поки користуюсь готовими висновками, які ставлять під сумнів доцільність-ефективність вакцинації до 30 років деякими вакцинами і от після 80-85 р.
Назвали групу людей, які мають ризики смерті від коронавірусу попри вакцинацію
Джерело: Hospitalitalist
Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії розповіли, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення. Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику знаходяться люди похилого віку, яким у середньому 85 років.


І там же цікаве, що взагалі якраз про те, що багато моментів недообґрунтовані:
Помилка при дозуванні вакцини AstraZeneca призвела до неймовірного відкриття
Джерело: Science Immunology
Помилка дозування, допущена під час випробування вакцини AstraZeneca в Оксфордському університеті, привела до нового відкриття. Виявилось, що нижче дозування при першій ін'єкції захищає значно краще.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1778197

Якщо все ретельно було би зроблено, то такий висновок мав би бути не по ходу, а заздалегідь.
І взагалі ви якщо з чимось не згодні, то висловлюйтесь по суті, а не як релігійний фанатик при посяганні на його віру.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:13

  Hotab написав:
  justit написав:Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!


Как откуда? Это же статпогрешность! :D Один на миллион :wink: Как от вакцинации - они вроде не должны тяжко болеть и умирать, но каждый день в статистике (и без) мы видим такие случаи :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:14

  Вкладчик1234 написав:
  _Mykola_ написав:Отже, знову... Ви за своє.

Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день.
Рахуємо знову? :roll:

Вакцинаторы болеют, разносят заразу и заражают родителей etc
Рахуємо знову?

Читаем, думаем, делаем выводы.
Первоисточники:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21264959v1
https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... id/620161/
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:16

  change_pm написав:
  flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.
У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html
Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.

fly, твій рашн із нот со гут :mrgreen:
До этого пользовался велосипедом "Минск", который ставил в знакомых и половину пути проходил пешком. В итоге время путешествия занимало на 20 минут больше в одну сторону.

Ти б краще писав солов"їною чи інглішем для більшої аудиторії...

давно відомо, що тре використовувати "вна" та не паритися милозвучністю, але тема не про це
З.І.
залишвся місяць (тобто тиждень формально, а де факто десь три+- тижні) до остаточного досягнення річних КРІ (які собі сформулював), далі прийдеться щось думати, чи ущільнювати кільце вздовж ШРТ, чи може https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5321978#p5321978
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 жов, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:І взагалі ви якщо з чимось не згодні, то висловлюйтесь по суті,

Якраз таки по суті я сказав. Висновок (в статті, і ваш) не відповідає цифрам.
Тей факт, що серед вакцинованих померлих найбільше у віці85+, не каже про те, що їм вакцинація (майже) не допомагає. Тому що жертв серед невакцинованих ковідників у групі 85+ набагато більше.

Якщо вам знову складно, то я вам спрощу зараз.
Розбиваємо все населення на 0-20 років і 20-90 років.
І робимо сенсаційну заяву: незважаючи на вакцинацію, в групі 20-90 все одно мруть в рази більше,ніж у групі 0-20, отже вакцинація групи 20+90 недоцільна. Сподіваюсь зараз ви зрозуміли помилку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:39

  stm написав:Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя


Дело именно в вере. У одних религия ваксов, у других религия антиваксов. В целом это нормально, пока все живут мирно. Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт перетекающий в мракобесие и истерики.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.

Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются.
Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов.
Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times, он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 09:48, всього редагувалось 2 разів.
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