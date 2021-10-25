Додано: Вів 26 жов, 2021 08:44

Хроника приближения к 50.

Выходные дни, к сожалению закончились.

За вчера 734 смерти.

За последние 7 дней 3588 смертей, т.е. среднесуточное 513 смертей (на вчера 3392 и 485).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 11,81 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 14,64 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.

На сегодня у нас 348 111 активных случаев.

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.

Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.

Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 64936.



P.s. Все данные пр ворлдметру.