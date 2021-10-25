Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4060406140624063 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Вів 26 жов, 2021 09:44 Ой+ написав: ЛАД написав: От Вас такого не ожидал.

Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право.

Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими.

Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.



Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно.

Не этично. От Вас такого не ожидал.Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право.Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими.Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно.Не этично.



Не знаю який піступний сенс побачили в моєму висловлюванні, але поясню детальніше. Вакцинація групи +80 серед німців дає такий собі захист від летальності від ковіду, цікаво крім того скільки взагалі вакцинованих у цій віковій групі зустрілися з вічністю від інших причин, та як це співвідноситься з невакцинованими.

У наших же +80 біологічний вік в середньому буде повище як у німців, захист відповідно ще нижче. Тому і сильно заставляти їх кольнутись сенсу ще менше. Хоча вони і так це не роблять. Не знаю який піступний сенс побачили в моєму висловлюванні, але поясню детальніше. Вакцинація групи +80 серед німців дає такий собі захист від летальності від ковіду, цікаво крім того скільки взагалі вакцинованих у цій віковій групі зустрілися з вічністю від інших причин, та як це співвідноситься з невакцинованими.У наших же +80 біологічний вік в середньому буде повище як у німців, захист відповідно ще нижче. Тому і сильно заставляти їх кольнутись сенсу ще менше. Хоча вони і так це не роблять.

К сожалению, у меня нет всех цифр, которые перечислил Hotab и не хочу все их искать. Замечу только, что 80+ в Германии 6.028.426 человек ( https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021/ ). Думаю, что доля вакцинированных среди них процентов 90 или выше, т.е. грубо 5,5 млн.

Если исходить из процитированной Вами фразы «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років», то умерших вакцинированных 80+ было где-то около 550, т.е. 0,01% от всех вакцинированных 80+.

Хотелось бы, конечно, сравнить не с числом всех вакцинированных 80+, а с числом вакцинированных заболевших, но, к сожалению, в статье эта цифра не приводится. К сожалению, у меня нет всех цифр, которые перечислили не хочу все их искать. Замечу только, что 80+ в Германии 6.028.426 человек (). Думаю, что доля вакцинированных среди них процентов 90 или выше, т.е. грубо 5,5 млн.Если исходить из процитированной Вами фразы «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років», то умерших вакцинированных 80+ было где-то около 550, т.е. 0,01% от всех вакцинированных 80+.Хотелось бы, конечно, сравнить не с числом всех вакцинированных 80+, а с числом вакцинированных заболевших, но, к сожалению, в статье эта цифра не приводится. ЛАД 2 Повідомлень: 20174 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4899 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 09:50 Один на миллион (Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.)Риторика.

В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Я столько раз об этом слышала, а по факту что-то не сходится..(Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.)Риторика.В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса.Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. fler

Повідомлень: 2200 З нами з: 07.08.09 Подякував: 671 раз. Подякували: 823 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4060406140624063 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11208367

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17