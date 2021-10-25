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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4060406140624063

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:44

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:От Вас такого не ожидал.
Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право.
Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими.
Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.

Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно.
Не этично.


Не знаю який піступний сенс побачили в моєму висловлюванні, але поясню детальніше. Вакцинація групи +80 серед німців дає такий собі захист від летальності від ковіду, цікаво крім того скільки взагалі вакцинованих у цій віковій групі зустрілися з вічністю від інших причин, та як це співвідноситься з невакцинованими.
У наших же +80 біологічний вік в середньому буде повище як у німців, захист відповідно ще нижче. Тому і сильно заставляти їх кольнутись сенсу ще менше. Хоча вони і так це не роблять.

К сожалению, у меня нет всех цифр, которые перечислил Hotab и не хочу все их искать. Замечу только, что 80+ в Германии 6.028.426 человек (https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021/). Думаю, что доля вакцинированных среди них процентов 90 или выше, т.е. грубо 5,5 млн.
Если исходить из процитированной Вами фразы «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років», то умерших вакцинированных 80+ было где-то около 550, т.е. 0,01% от всех вакцинированных 80+.
Хотелось бы, конечно, сравнить не с числом всех вакцинированных 80+, а с числом вакцинированных заболевших, но, к сожалению, в статье эта цифра не приводится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:50

Один на миллион

Я столько раз об этом слышала, а по факту что-то не сходится.. :roll: (Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.)Риторика.
В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
fler
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