Ой+ написав:ЛАД написав:От Вас такого не ожидал.
Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право.
Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими.
Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.
Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно.
Не этично.
Не знаю який піступний сенс побачили в моєму висловлюванні, але поясню детальніше. Вакцинація групи +80 серед німців дає такий собі захист від летальності від ковіду, цікаво крім того скільки взагалі вакцинованих у цій віковій групі зустрілися з вічністю від інших причин, та як це співвідноситься з невакцинованими.
У наших же +80 біологічний вік в середньому буде повище як у німців, захист відповідно ще нижче. Тому і сильно заставляти їх кольнутись сенсу ще менше. Хоча вони і так це не роблять.
К сожалению, у меня нет всех цифр, которые перечислил Hotab и не хочу все их искать. Замечу только, что 80+ в Германии 6.028.426 человек (
Если исходить из процитированной Вами фразы «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років», то умерших вакцинированных 80+ было где-то около 550, т.е. 0,01% от всех вакцинированных 80+.
Хотелось бы, конечно, сравнить не с числом всех вакцинированных 80+, а с числом вакцинированных заболевших, но, к сожалению, в статье эта цифра не приводится.