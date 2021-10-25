flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація. У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою. https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.
fly, твій рашн із нот со гут
До этого пользовался велосипедом "Минск", который ставил в знакомых и половину пути проходил пешком. В итоге время путешествия занимало на 20 минут больше в одну сторону.
Ти б краще писав солов"їною чи інглішем для більшої аудиторії...
Hotab написав:Оценить эффективность вакцинации в группе 80+ вы ведь знаете как. Или нет? Ну я напомню.
Я вроді так би і хотів оцінити ефективність для +80, що і написав. А поки користуюсь готовими висновками, які ставлять під сумнів доцільність-ефективність вакцинації до 30 років деякими вакцинами і от після 80-85 р.
Назвали групу людей, які мають ризики смерті від коронавірусу попри вакцинацію Джерело: Hospitalitalist Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії розповіли, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення. Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику знаходяться люди похилого віку, яким у середньому 85 років.
І там же цікаве, що взагалі якраз про те, що багато моментів недообґрунтовані:
Помилка при дозуванні вакцини AstraZeneca призвела до неймовірного відкриття Джерело: Science Immunology Помилка дозування, допущена під час випробування вакцини AstraZeneca в Оксфордському університеті, привела до нового відкриття. Виявилось, що нижче дозування при першій ін'єкції захищає значно краще. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1778197
Якщо все ретельно було би зроблено, то такий висновок мав би бути не по ходу, а заздалегідь. І взагалі ви якщо з чимось не згодні, то висловлюйтесь по суті, а не як релігійний фанатик при посяганні на його віру.
Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
Как откуда? Это же статпогрешность! Один на миллион Как от вакцинации - они вроде не должны тяжко болеть и умирать, но каждый день в статистике (и без) мы видим такие случаи
Той факт, що діти які хворіють приносять Ковід в сім'ю, батькам, а також старшому поколінню що призводить до "сімейних" заражень і потрапляння баби з дідом до лікарні та реанімації, а тут вже вступає в дію додаткові витрати на лікування 22 000 / день. Рахуємо знову?
Вакцинаторы болеют, разносят заразу и заражают родителей etc Рахуємо знову?
flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація. У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою. https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.
fly, твій рашн із нот со гут
До этого пользовался велосипедом "Минск", который ставил в знакомых и половину пути проходил пешком. В итоге время путешествия занимало на 20 минут больше в одну сторону.
Ти б краще писав солов"їною чи інглішем для більшої аудиторії...
давно відомо, що тре використовувати "вна" та не паритися милозвучністю, але тема не про це З.І. залишвся місяць (тобто тиждень формально, а де факто десь три+- тижні) до остаточного досягнення річних КРІ (які собі сформулював), далі прийдеться щось думати, чи ущільнювати кільце вздовж ШРТ, чи може https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5321978#p5321978
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 жов, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:І взагалі ви якщо з чимось не згодні, то висловлюйтесь по суті,
Якраз таки по суті я сказав. Висновок (в статті, і ваш) не відповідає цифрам. Тей факт, що серед вакцинованих померлих найбільше у віці85+, не каже про те, що їм вакцинація (майже) не допомагає. Тому що жертв серед невакцинованих ковідників у групі 85+ набагато більше.
Якщо вам знову складно, то я вам спрощу зараз. Розбиваємо все населення на 0-20 років і 20-90 років. І робимо сенсаційну заяву: незважаючи на вакцинацію, в групі 20-90 все одно мруть в рази більше,ніж у групі 0-20, отже вакцинація групи 20+90 недоцільна. Сподіваюсь зараз ви зрозуміли помилку.
stm написав:Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя
Дело именно в вере. У одних религия ваксов, у других религия антиваксов. В целом это нормально, пока все живут мирно. Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт перетекающий в мракобесие и истерики.
Цитрин написав:Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.
Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются. Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов. Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times, https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html
он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 09:52, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:От Вас такого не ожидал. Высказываете своё личное мнение (подчёркнутое) - Ваше право. Но подтверждать его вырванным предложением из интервью достаточно авторитетного человека... В интервью говорится как раз о высокой эффективности вакцинации. Но независимо от этого для 80+ риски остаются высокими. Но Вы знаете, для 100+ каждый прожитый день увеличивает риски.
Вас, вроде, и упрекнуть не в чем - процитировали верно, ни буквы не изменили. Тем не менее смысл исказили заметно. Не этично.
Не знаю який піступний сенс побачили в моєму висловлюванні, але поясню детальніше. Вакцинація групи +80 серед німців дає такий собі захист від летальності від ковіду, цікаво крім того скільки взагалі вакцинованих у цій віковій групі зустрілися з вічністю від інших причин, та як це співвідноситься з невакцинованими. У наших же +80 біологічний вік в середньому буде повище як у німців, захист відповідно ще нижче. Тому і сильно заставляти їх кольнутись сенсу ще менше. Хоча вони і так це не роблять.
К сожалению, у меня нет всех цифр, которые перечислил Hotab и не хочу все их искать. Замечу только, что 80+ в Германии 6.028.426 человек (https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021/). Думаю, что доля вакцинированных среди них процентов 90 или выше, т.е. грубо 5,5 млн. Если исходить из процитированной Вами фразы «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років», то умерших вакцинированных 80+ было где-то около 550, т.е. 0,01% от всех вакцинированных 80+. Хотелось бы, конечно, сравнить не с числом всех вакцинированных 80+, а с числом вакцинированных заболевших, но, к сожалению, в статье эта цифра не приводится.
Я столько раз об этом слышала, а по факту что-то не сходится.. (Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.) Интересно посмотреть в разрезе возрастных групп, потому что "на слуху" очень много молодых людей. Риторика. В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Востаннє редагувалось fler в Вів 26 жов, 2021 09:55, всього редагувалось 1 раз.