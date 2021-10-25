fler , продолжаете свои сказочки, какая "вакцина-вбывця"? Будете потом рассказывать, что не вели антиваксовскую агитацию? На каком количестве жмуров в день вы скажете честно "я ошиблась, что все позади"? На каком количестве жмуров скажете "идите вакцинироваться! Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
Цитрин написав:Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.
Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются. Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов. Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times, https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html
он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.
Ой+ написав:........... Я вроді так би і хотів оцінити ефективність для +80, що і написав. А поки користуюсь готовими висновками, які ставлять під сумнів доцільність-ефективність вакцинації до 30 років деякими вакцинами і от після 80-85 р.
А это откуда? Из Будивельника?
Назвали групу людей, які мають ризики смерті від коронавірусу попри вакцинацію Джерело: Hospitalitalist Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії розповіли, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення. Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику знаходяться люди похилого віку, яким у середньому 85 років.
Находятся. Но из этой фразы никак не вытекает бесполезность вакцинации для них.
І там же цікаве, що взагалі якраз про те, що багато моментів недообґрунтовані:
Помилка при дозуванні вакцини AstraZeneca призвела до неймовірного відкриття Джерело: Science Immunology Помилка дозування, допущена під час випробування вакцини AstraZeneca в Оксфордському університеті, привела до нового відкриття. Виявилось, що нижче дозування при першій ін'єкції захищає значно краще. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1778197
Якщо все ретельно було би зроблено, то такий висновок мав би бути не по ходу, а заздалегідь.
Это уже далеко не новость. И не уверен, что это объясняется тем, что всё было не "ретельно зроблено".
Цитрин написав:Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.
Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются. Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов. Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times, https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html
он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.
Есть у моей мамы знакомая в Канаде. Её маме 94 года. Дважды человек 94 лет был вакцинирован, а на бустер не успели, подцепили ковид. Вот закончился карантин у всей семьи и 94-маму отправили на обследование сердца и сосудов. Полёт нормальный. Как-то так. Человек остался жив и более того здоров, насколько это возможно в таком возрасте. Проблем с обследованиями в Канаде нет. Проблем с кислородом в Канаде нет. Проблем с избыточной смертностью в Канаде нет. Наверное пытаются избавится от самых умных на Земле и почему-то они-то и находятся там где мекка антиваксов. Совпадение-то какое. Вакцинировали более половины жителей. В Моршине ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации. Ну надо же. А что там Одесса, а что там Харьков?
Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими антипрививочными взглядами, заявил, что прививка вакциной от коронавируса может вызвать СПИД.
Об этом стало известно в ночь на вторник, 26 октября. Видеоролик с этим утверждением Болсонару выложил в своих аккаунтах в Facebook и YouTube. ...... Как уже сообщал сайт «Детали», 12 октября президент Жаир Болсонару заявил, что не хочет, чтобы ему «надоедали» вопросами о количестве смертей от коронавируса. Всего несколько дней назад Бразилия стала второй страной в мире, где количество смертельных случаев превысило 600 тысяч.
Ой+ написав: Цезарь?! Можливо не тільки дітям немає сенсу вакцинуватись.
У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи. https://health.fakty.ua/387916-naskolko ... vye-dannye
От Вас такого не ожидал.
Вы только сейчас поняли, что Ой+ - ковид-диссидент???
stm написав:Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя
Дело именно в вере. У одних религия ваксов, у других религия антиваксов. В целом это нормально, пока все живут мирно. Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт перетекающий в мракобесие и истерики.
Ничего подобного. Ваксы верят в науку, антиваксы - мракобесы.