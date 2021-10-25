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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4061406240634064>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:54

fler , продолжаете свои сказочки, какая "вакцина-вбывця"?
Будете потом рассказывать, что не вели антиваксовскую агитацию?
На каком количестве жмуров в день вы скажете честно "я ошиблась, что все позади"?
На каком количестве жмуров скажете "идите вакцинироваться! Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:00

  Hotab написав:fler , продолжаете свои сказочки, какая "вакцина-вбывця"?
Будете потом рассказывать, что не вели антиваксовскую агитацию?


Оставьте сову в покое, они и так в Красной книге :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:04

  Hotab написав:
  Цитрин написав:Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.

Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются.
Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов.
Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times,
https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html

он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.

Везде и всегда будут ограничения ибо корона это на долго.
https://korrespondent.net/world/4410192 ... y-COVID-19
ЗЫ. Людей на планете уж очень много.. нужно срочно исправлять ситуацию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%82%D0%B0
Клаус Шваб -четвертая промышленная революция + книга «COVID-19: великая перезагрузка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D0%BD
Мир никогда не будет прежним. 8)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  maza5 написав:Людей на планете уж очень много.. нужно срочно исправлять ситуацию.

Даже в самой пострадавшей эрэфии не умерло за время Ковид даже 1% населения.
Они около 800 тыс пока закопали. До 1% надо ещё почти столько же.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:15

  Ой+ написав:...........
Я вроді так би і хотів оцінити ефективність для +80, що і написав. А поки користуюсь готовими висновками, які ставлять під сумнів доцільність-ефективність вакцинації до 30 років деякими вакцинами і от після 80-85 р.

А это откуда? Из Будивельника?

Назвали групу людей, які мають ризики смерті від коронавірусу попри вакцинацію
Джерело: Hospitalitalist
Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії розповіли, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення. Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику знаходяться люди похилого віку, яким у середньому 85 років.

Находятся. Но из этой фразы никак не вытекает бесполезность вакцинации для них.

І там же цікаве, що взагалі якраз про те, що багато моментів недообґрунтовані:
Помилка при дозуванні вакцини AstraZeneca призвела до неймовірного відкриття
Джерело: Science Immunology
Помилка дозування, допущена під час випробування вакцини AstraZeneca в Оксфордському університеті, привела до нового відкриття. Виявилось, що нижче дозування при першій ін'єкції захищає значно краще.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1778197

Якщо все ретельно було би зроблено, то такий висновок мав би бути не по ходу, а заздалегідь.

Это уже далеко не новость.
И не уверен, что это объясняется тем, что всё было не "ретельно зроблено".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:15

  maza5 написав:
  Hotab написав:
  Цитрин написав:Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.

Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются.
Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов.
Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times,
https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html

он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.

Везде и всегда будут ограничения ибо корона это на долго.
https://korrespondent.net/world/4410192 ... y-COVID-19
ЗЫ. Людей на планете уж очень много.. нужно срочно исправлять ситуацию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%82%D0%B0
Клаус Шваб -четвертая промышленная революция + книга «COVID-19: великая перезагрузка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D0%BD
Мир никогда не будет прежним. 8)

Есть у моей мамы знакомая в Канаде. Её маме 94 года. Дважды человек 94 лет был вакцинирован, а на бустер не успели, подцепили ковид. Вот закончился карантин у всей семьи и 94-маму отправили на обследование сердца и сосудов. Полёт нормальный. Как-то так. Человек остался жив и более того здоров, насколько это возможно в таком возрасте. Проблем с обследованиями в Канаде нет. Проблем с кислородом в Канаде нет. Проблем с избыточной смертностью в Канаде нет. Наверное пытаются избавится от самых умных на Земле и почему-то они-то и находятся там где мекка антиваксов. Совпадение-то какое.
Вакцинировали более половины жителей. В Моршине ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации.
Ну надо же. А что там Одесса, а что там Харьков?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:25

  Hotab написав:justit , либо нет никакой защиты на 10 лет. А полгода.


Отметаем.
Ибо
1) Весной болел
2) Летом вакцина
3) Конец октября - повторно и все.
Там нет полгода и близко.
Фатум да и все...



  Hotab написав:Что там, сегодня улетели к 50?
"Все худшее позади?" "РФ не догоним и не перегоним"? Ню-ню.
Пошел за попкорном, становится веселее.


Это видимо не ко мне.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:27

В копилку антиваксам:
Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими антипрививочными взглядами, заявил, что прививка вакциной от коронавируса может вызвать СПИД.

Об этом стало известно в ночь на вторник, 26 октября. Видеоролик с этим утверждением Болсонару выложил в своих аккаунтах в Facebook и YouTube.
......
Как уже сообщал сайт «Детали», 12 октября президент Жаир Болсонару заявил, что не хочет, чтобы ему «надоедали» вопросами о количестве смертей от коронавируса. Всего несколько дней назад Бразилия стала второй страной в мире, где количество смертельных случаев превысило 600 тысяч.

https://detaly.co.il/prezident-brazilii-ot-privivok-protiv-koronavirusa-byvaet-spid/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:16

  ЛАД написав:
  Ой+ написав: Цезарь?! :shock:
Можливо не тільки дітям немає сенсу вакцинуватись.
У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи. https://health.fakty.ua/387916-naskolko ... vye-dannye
От Вас такого не ожидал.

Вы только сейчас поняли, что Ой+ - ковид-диссидент???
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:17

  Цитрин написав:
  stm написав:Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя
Дело именно в вере. У одних религия ваксов, у других религия антиваксов. В целом это нормально, пока все живут мирно. Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт перетекающий в мракобесие и истерики.

Ничего подобного.
Ваксы верят в науку, антиваксы - мракобесы.
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