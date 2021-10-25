Додано: Вів 26 жов, 2021 10:15

maza5 написав: Hotab написав: Цитрин написав: Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт. Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.

Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются.

Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов.

Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times,

https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html



он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты. Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются.Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов.Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times,он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.

Везде и всегда будут ограничения ибо корона это на долго.

https://korrespondent.net/world/4410192 ... y-COVID-19

ЗЫ. Людей на планете уж очень много.. нужно срочно исправлять ситуацию.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%82%D0%B0

Клаус Шваб -четвертая промышленная революция + книга «COVID-19: великая перезагрузка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D0%BD

Мир никогда не будет прежним. Везде и всегда будут ограничения ибо корона это на долго.ЗЫ. Людей на планете уж очень много.. нужно срочно исправлять ситуацию.Клаус Шваб -четвертая промышленная революция + книга «COVID-19: великая перезагрузка.Мир никогда не будет прежним.

Есть у моей мамы знакомая в Канаде. Её маме 94 года. Дважды человек 94 лет был вакцинирован, а на бустер не успели, подцепили ковид. Вот закончился карантин у всей семьи и 94-маму отправили на обследование сердца и сосудов. Полёт нормальный. Как-то так. Человек остался жив и более того здоров, насколько это возможно в таком возрасте. Проблем с обследованиями в Канаде нет. Проблем с кислородом в Канаде нет. Проблем с избыточной смертностью в Канаде нет. Наверное пытаются избавится от самых умных на Земле и почему-то они-то и находятся там где мекка антиваксов. Совпадение-то какое.Вакцинировали более половины жителей. В Моршине ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации.Ну надо же. А что там Одесса, а что там Харьков?