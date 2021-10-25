Ой+ написав:........... Я вроді так би і хотів оцінити ефективність для +80, що і написав. А поки користуюсь готовими висновками, які ставлять під сумнів доцільність-ефективність вакцинації до 30 років деякими вакцинами і от після 80-85 р.
А это откуда? Из Будивельника?
Назвали групу людей, які мають ризики смерті від коронавірусу попри вакцинацію Джерело: Hospitalitalist Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії розповіли, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення. Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику знаходяться люди похилого віку, яким у середньому 85 років.
Находятся. Но из этой фразы никак не вытекает бесполезность вакцинации для них.
І там же цікаве, що взагалі якраз про те, що багато моментів недообґрунтовані:
Помилка при дозуванні вакцини AstraZeneca призвела до неймовірного відкриття Джерело: Science Immunology Помилка дозування, допущена під час випробування вакцини AstraZeneca в Оксфордському університеті, привела до нового відкриття. Виявилось, що нижче дозування при першій ін'єкції захищає значно краще. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1778197
Якщо все ретельно було би зроблено, то такий висновок мав би бути не по ходу, а заздалегідь.
Это уже далеко не новость. И не уверен, что это объясняется тем, что всё было не "ретельно зроблено".
Цитрин написав:Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт.
Не совсем так. От того, что кто-то ходит в церковь,а кто-то в мечеть, ни чьи интересы не затрагиваются. От того, что кто-то занимается сексом в иное место - ни чьи интересы не затрагиваются. Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов. Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times, https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html
он обесценивает укр. сертификат в глазах мирового сообщества,и нормального вакса с сертификатом не принимают нигде (прогноз). Снова интересы вакса затронуты.
Есть у моей мамы знакомая в Канаде. Её маме 94 года. Дважды человек 94 лет был вакцинирован, а на бустер не успели, подцепили ковид. Вот закончился карантин у всей семьи и 94-маму отправили на обследование сердца и сосудов. Полёт нормальный. Как-то так. Человек остался жив и более того здоров, насколько это возможно в таком возрасте. Проблем с обследованиями в Канаде нет. Проблем с кислородом в Канаде нет. Проблем с избыточной смертностью в Канаде нет. Наверное пытаются избавится от самых умных на Земле и почему-то они-то и находятся там где мекка антиваксов. Совпадение-то какое. Вакцинировали более половины жителей. В Моршине ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации. Ну надо же. А что там Одесса, а что там Харьков?
Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими антипрививочными взглядами, заявил, что прививка вакциной от коронавируса может вызвать СПИД.
Об этом стало известно в ночь на вторник, 26 октября. Видеоролик с этим утверждением Болсонару выложил в своих аккаунтах в Facebook и YouTube. ...... Как уже сообщал сайт «Детали», 12 октября президент Жаир Болсонару заявил, что не хочет, чтобы ему «надоедали» вопросами о количестве смертей от коронавируса. Всего несколько дней назад Бразилия стала второй страной в мире, где количество смертельных случаев превысило 600 тысяч.
Ой+ написав: Цезарь?! Можливо не тільки дітям немає сенсу вакцинуватись.
У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи. https://health.fakty.ua/387916-naskolko ... vye-dannye
От Вас такого не ожидал.
Вы только сейчас поняли, что Ой+ - ковид-диссидент???
stm написав:Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя
Дело именно в вере. У одних религия ваксов, у других религия антиваксов. В целом это нормально, пока все живут мирно. Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт перетекающий в мракобесие и истерики.
Ничего подобного. Ваксы верят в науку, антиваксы - мракобесы.
Он агитатор? Пропагандист? Два в одном? Уточните, пож-ста, нам очень важно это знать
Поширення високовірулентного дельта-ковіда спричинило початок нової паніки в Китаї, яка фактично зупинила внутрішній туризм і запустила процес перевірки цілих округів. Національна комісія охорони здоров’я повідомила, що за попередні 24 години на материковій частині Китаю було виявлено 34 нових випадки захворювання на коронавірус внутрішнього походження, загиблих від ковіда за останню добу в країні не виявлено. Source: https://dip.org.ua/kitaj/kitai-pochalas ... reviryayut
Киев. Намедни было созван сбор паталогоанатомов, судмедэкспертов, реаниматологов и чиновников. Причина: огромная ковидная смертность в Киеве - крематорий уже не справляется, а морги постепенно загружаются трупами(очередь на кремацию все растет) Почему судмедэксперты? Потому что много явно ковидных умирает по домам и они в статистику не попадают. Вот такие пироги