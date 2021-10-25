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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4059406040614062>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Вы только сейчас поняли, что Ой+ - ковид-диссидент???


Ну якщо кластеризувати тільки на ковід-дисидентів та ковід-істериків, то так. Ще і сам перенесений ковід заспокоїв.
А так себе би відніс до ковід-реалістів, що не потребують нагнітання відчуття тривоги.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:16

В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.
А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.
А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.
Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:25

  roberto dark написав:Ну что антиваксы, всё ещё боитесь укольчика?)
У нас уже детей 9-11 лет на днях прививать начнут. И вообще "всё пучком", благо бустер вовремя подоспел.
В Израиле быстрое снижение тяжелобольных
https://detaly.co.il/koronavirus-v-izra ... nyh-k-ivl/

И у нас вчера наконец-то в МОЗ разрешили вакцинацию всех подростков от 12 лет, а не только полуподпольно в некоторых местах и со скандалами.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:36

  fler написав:
  ЛАД написав:В копилку антиваксам:
Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими антипрививочными взглядами, заявил, что прививка вакциной от коронавируса может вызвать СПИД.
https://detaly.co.il/prezident-brazilii-ot-privivok-protiv-koronavirusa-byvaet-spid/


Он агитатор? Пропагандист? Два в одном? Уточните, пож-ста, нам очень важно это знать :mrgreen:

Поширення високовірулентного дельта-ковіда спричинило початок нової паніки в Китаї, яка фактично зупинила внутрішній туризм і запустила процес перевірки цілих округів.
Національна комісія охорони здоров’я повідомила, що за попередні 24 години на материковій частині Китаю було виявлено 34 нових випадки захворювання на коронавірус внутрішнього походження, загиблих від ковіда за останню добу в країні не виявлено. :shock:
Source: https://dip.org.ua/kitaj/kitai-pochalas ... reviryayut

нічого страшного, буст прививка, а може і дві, і шухєр зійде на ніт.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:38

  ЛАД написав:Тут несколько раз задавали вопрос о вакцинации медиков.
В общем-то, понятное объяснение, побоялись:
Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу
Міністр підкреслив, що ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

https://www.unian.ua/health/country/lyashko-poyasniv-chomu-mediki-ne-potrapili-do-grupi-yaka-pidlyagaye-obov-yazkoviy-vakcinaciji-novini-ukrajini-11588578.html

так хто тоді подасть приклад невакам?
Депутати? - Ніні!
Медики? - А хрін вам!
Вчителі? - Накось викусітє!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:41

  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут несколько раз задавали вопрос о вакцинации медиков.
В общем-то, понятное объяснение, побоялись:
Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу
Міністр підкреслив, що ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

https://www.unian.ua/health/country/lyashko-poyasniv-chomu-mediki-ne-potrapili-do-grupi-yaka-pidlyagaye-obov-yazkoviy-vakcinaciji-novini-ukrajini-11588578.html

так хто тоді подасть приклад невакам?
Депутати? - Ніні!
Медики? - А хряк вам!
Вчителі? - Накось викусітє!

От ти б вколовся і вже б грів пузо на Піліпінах, а не в смердючій електричці котався б на дачу...
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:54

  ЛАД написав:В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.
А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.
А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.
Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.

https://twitter.com/YbinzrPur/status/1452697614076497929
Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:
41 846 случаев у «Спутника V».
7382 у AstraZeneca;
2841 у Sinopharm;
482 у Moderna.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:55

С валютной ветки:
  s0v7a написав: Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити...


Комментировать не буду.
Адекваты и так всё понимают.
А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:А так себе би відніс до ковід-реалістів,

Ковид-реалист не парирует огромную избыточную смертность фразами , типа "просто багато тих, кому за 80 років!"

Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:57

  Starikan написав:
  Цитрин написав:
  stm написав:Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя
Дело именно в вере. У одних религия ваксов, у других религия антиваксов. В целом это нормально, пока все живут мирно. Отклонения начинаются когда одна группа пытается насадить свою религию в другой группе и возникает религиозный конфликт перетекающий в мракобесие и истерики.

Ничего подобного.
Ваксы верят в науку, антиваксы - мракобесы.

В мире существует многообразие климатических зон, государств, национальностей, языков, религий, валют, экономических укладов, политических систем, научных школ и так далее.
В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.
Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa).
В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.
Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.
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