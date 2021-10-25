Ну якщо кластеризувати тільки на ковід-дисидентів та ковід-істериків, то так. Ще і сам перенесений ковід заспокоїв.
А так себе би відніс до ковід-реалістів, що не потребують нагнітання відчуття тривоги.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:16
В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.
А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.
А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.
Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:25
И у нас вчера наконец-то в МОЗ разрешили вакцинацию всех подростков от 12 лет, а не только полуподпольно в некоторых местах и со скандалами.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:36
нічого страшного, буст прививка, а може і дві, і шухєр зійде на ніт.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:38
так хто тоді подасть приклад невакам?
Депутати? - Ніні!
Медики? - А хрін вам!
Вчителі? - Накось викусітє!
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:41
От ти б вколовся і вже б грів пузо на Піліпінах, а не в смердючій електричці котався б на дачу...
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:54
Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:
41 846 случаев у «Спутника V».
7382 у AstraZeneca;
2841 у Sinopharm;
482 у Moderna.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:55
С валютной ветки:
Комментировать не буду.
Адекваты и так всё понимают.
А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ковид-реалист не парирует огромную избыточную смертность фразами , типа "просто багато тих, кому за 80 років!"
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:57
В мире существует многообразие климатических зон, государств, национальностей, языков, религий, валют, экономических укладов, политических систем, научных школ и так далее.
В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.
Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa).
В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.
Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.
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