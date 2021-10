Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4059406040614062 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Вів 26 жов, 2021 12:59 change_pm написав: flyman написав:

https://www.unian.ua/health/country/lyashko-poyasniv-chomu-mediki-ne-potrapili-do-grupi-yaka-pidlyagaye-obov-yazkoviy-vakcinaciji-novini-ukrajini-11588578.html Міністр підкреслив, що ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

так хто тоді подасть приклад невакам?

Депутати? - Ніні!

Медики? - А хряк вам!

Вчителі? - Накось викусітє! подасть приклад невакам?Депутати? - Ніні!Медики? - А хряк вам!Вчителі? - Накось викусітє!

От ти б вколовся і вже б грів пузо на Піліпінах, а не в смердючій електричці котався б на дачу... От ти б вколовся і вже б грів пузо на Піліпінах, а не в смердючій електричці котався б на дачу...

Та ладно, електричка не смердюча.

Смердять там курці в тамбурах.

Чекаю, коли їм нарешті зробить імпотентна влада Європу.

Але в цій темі вороги народу "ватні антиваки" проплачені самзнаєшким. Та ладно, електричка не смердюча.Смердять там курці в тамбурах.Чекаю, коли їм нарешті зробить імпотентна влада Європу.Але в цій темі вороги народу "ватні антиваки" проплачені самзнаєшким. flyman

Повідомлень: 26343 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:01 Igneus написав: В мире существует многообразие климатических зон, государств, национальностей, языков, религий, валют, экономических укладов, политических систем, научных школ и так далее.

В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.

Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa).

В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.

Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился. В мире существует многообразие климатических зон, государств, национальностей, языков, религий, валют, экономических укладов, политических систем, научных школ и так далее.В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принципВ спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.

Вы главное не в привате Ромасику, а открыто подавайте нам данные по судебной практике по директору и 34тыс. Ок? Вы главное не в привате Ромасику, а открыто подавайте нам данные по судебной практике по директору и 34тыс. Ок? stm

Повідомлень: 3231 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:06 Igneus написав: Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился. Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.



С гомеопатами в мире тоже не боролись, пока они продавали свои шарики с сахаром от насморка. Но когда перешли к "лечению" тяжелых заболеваний, стали угрозой здоровью миллионов людей. Так и антиваксеры в условиях пандемии.



И вам ли как юристу не понимать, что существует разница между конкуренцией идей и распространением опасной для общественной безопасности пропаганды



PS: Штаты внесли Украину в список стран наивысшей эпидемиологической угрозы



С гомеопатами в мире тоже не боролись, пока они продавали свои шарики с сахаром от насморка. Но когда перешли к "лечению" тяжелых заболеваний, стали угрозой здоровью миллионов людей. Так и антиваксеры в условиях пандемии.И вам ли как юристу не понимать, что существует разница между конкуренцией идей и распространением опасной для общественной безопасности пропагандыPS: Штаты внесли Украину в список стран наивысшей эпидемиологической угрозы zРадио

Повідомлень: 11427 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2656 раз. Подякували: 5785 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:07



и поездка в условный Египет превращаееется, превращается в поездку в СИЗО

В аэропорту Борисполь правоохранители выявляют документы о вакцинации с признаками подделки. Так, только за один день было обнаружено восемь фальшивых справок, сообщает полиции Киевской области.



"25 октября на территории аэропорта Борисполь у восьми граждан были обнаружены документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.



Открыты уголовные производства по ст. 358 УК Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификаци

идиотов щимят понемногуи поездка в условный Египет превращаееется, превращается в поездку в СИЗО Xenon Повідомлень: 3854 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:08 Starikan написав: С валютной ветки:

s0v7a написав: Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617 випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити... випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити... Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!



Комментировать не буду.

Адекваты и так всё понимают.

А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь. С валютной ветки:Комментировать не буду.Адекваты и так всё понимают.А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь.

Цифра занижена - за позавчера (выходной).

За вчера - 19120 новых случаев. Цифра занижена - за позавчера (выходной).За вчера - 19120 новых случаев. ЛАД 2 Повідомлень: 20175 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4899 раз. Подякували: 4529 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:11 flyman написав: ЛАД написав: В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.

А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.

А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.

Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы. В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.

https://twitter.com/YbinzrPur/status/1452697614076497929

Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:

41 846 случаев у «Спутника V».

7382 у AstraZeneca;

2841 у Sinopharm;

482 у Moderna. Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:41 846 случаев у «Спутника V».7382 у AstraZeneca;2841 у Sinopharm;

Бач флай, а вна неньці модерну пропонували... Бач флай, а вна неньці модерну пропонували... change_pm Повідомлень: 4790 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.

Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa).

В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее. В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa).В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.

Думок може бути багато, особливо в прогнозах і в пошуках правильного рішення. Коли події вже стають історією, в тому числі і в інших просторових координатах, то заперечення цих подій і аналізу правильних і не правильних рішень вже не різноманіття думок, а тупість чи навіть шкідництво.

З усіх антиваксивських казок, єдине, що ще не було заперечено фактами, то це довгострокові наслідки вакцинації, хоча це звичайні вакцини, нічим особливим не відрізняються від сотень інших, які вже зруйнували і цю антивакцинальну казку. Думок може бути багато, особливо в прогнозах і в пошуках правильного рішення. Коли події вже стають історією, в тому числі і в інших просторових координатах, то заперечення цих подій і аналізу правильних і не правильних рішень вже не різноманіття думок, а тупість чи навіть шкідництво.З усіх антиваксивських казок, єдине, що ще не було заперечено фактами, то це довгострокові наслідки вакцинації, хоча це звичайні вакцини, нічим особливим не відрізняються від сотень інших, які вже зруйнували і цю антивакцинальну казку. lapay Повідомлень: 12253 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:17 ЛАД написав: Starikan написав: С валютной ветки:

s0v7a написав: Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617 випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити... випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити... Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Комментировать не буду.

Адекваты и так всё понимают.

А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь. С валютной ветки:Комментировать не буду.Адекваты и так всё понимают.А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь. Цифра занижена - за позавчера (выходной).

За вчера - 19120 новых случаев. Цифра занижена - за позавчера (выходной).За вчера - 19120 новых случаев.

Вордметер дает за вчера 23229 новых случаев просто гриппа - 5 место в мире. Вордметер дает за вчера 23229 новых случаев просто гриппа - 5 место в мире. Starikan 2 Повідомлень: 18414 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2271 раз. Подякували: 3011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:22 Интересно, если бы во время распространения нацизма кто-то в московских СМИ высказал мнение (на которое безусловно имеет право в рамках "многообразия мнений и конкурентности") , что нацизм несёт высокую цивилизацию и улучшение. Необходимо не противиться ему. Что произошло с таким персонажем со своим мнением?? Но , говорят, что если пристроить латинскую фразу, то чуши можно придать большей значимости. Hotab

Повідомлень: 5181 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 13:29 change_pm написав: flyman написав: ЛАД написав: В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.

А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.

А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.

Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы. В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.

https://twitter.com/YbinzrPur/status/1452697614076497929

Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:

41 846 случаев у «Спутника V».

7382 у AstraZeneca;

2841 у Sinopharm;

482 у Moderna. Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:41 846 случаев у «Спутника V».7382 у AstraZeneca;2841 у Sinopharm;

Бач флай, а вна неньці модерну пропонували... Бач флай, а вна неньці модерну пропонували...

Мені не ясно, до чого оці переживання "а що там запорєбріком" ?!

ЛАДи жаждуть спутніка? Мені не ясно, до чого оці переживання "а що там запорєбріком" ?!ЛАДи жаждуть спутніка? flyman

Повідомлень: 26343 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4059406040614062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: lapay і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 780 , 781 , 782

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7813 11221243

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17