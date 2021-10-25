RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4059406040614062

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:59

  change_pm написав:
  flyman написав:
Міністр підкреслив, що ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.
https://www.unian.ua/health/country/lyashko-poyasniv-chomu-mediki-ne-potrapili-do-grupi-yaka-pidlyagaye-obov-yazkoviy-vakcinaciji-novini-ukrajini-11588578.html

так хто тоді подасть приклад невакам?
Депутати? - Ніні!
Медики? - А хряк вам!
Вчителі? - Накось викусітє!

От ти б вколовся і вже б грів пузо на Піліпінах, а не в смердючій електричці котався б на дачу...

Та ладно, електричка не смердюча.
Смердять там курці в тамбурах.
Чекаю, коли їм нарешті зробить імпотентна влада Європу.
Але в цій темі вороги народу "ватні антиваки" проплачені самзнаєшким.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26343
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:01

  Igneus написав:В мире существует многообразие климатических зон, государств, национальностей, языков, религий, валют, экономических укладов, политических систем, научных школ и так далее.
В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.
Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa).
В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.
Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.

Вы главное не в привате Ромасику, а открыто подавайте нам данные по судебной практике по директору и 34тыс. Ок?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3231
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:06

  Igneus написав:Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.


С гомеопатами в мире тоже не боролись, пока они продавали свои шарики с сахаром от насморка. Но когда перешли к "лечению" тяжелых заболеваний, стали угрозой здоровью миллионов людей. Так и антиваксеры в условиях пандемии.

И вам ли как юристу не понимать, что существует разница между конкуренцией идей и распространением опасной для общественной безопасности пропаганды

PS: Штаты внесли Украину в список стран наивысшей эпидемиологической угрозы

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11427
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2656 раз.
Подякували: 5785 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:07

идиотов щимят понемногу :mrgreen:

и поездка в условный Египет превращаееется, превращается в поездку в СИЗО
В аэропорту Борисполь правоохранители выявляют документы о вакцинации с признаками подделки. Так, только за один день было обнаружено восемь фальшивых справок, сообщает полиции Киевской области.

"25 октября на территории аэропорта Борисполь у восьми граждан были обнаружены документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 358 УК Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификаци
Xenon
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 25.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:08

  Starikan написав:С валютной ветки:
  s0v7a написав: Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити...


Комментировать не буду.
Адекваты и так всё понимают.
А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь.

Цифра занижена - за позавчера (выходной).
За вчера - 19120 новых случаев.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20175
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4899 раз.
Подякували: 4529 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:11

  flyman написав:
  ЛАД написав:В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.
А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.
А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.
Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.

https://twitter.com/YbinzrPur/status/1452697614076497929
Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:
41 846 случаев у «Спутника V».
7382 у AstraZeneca;
2841 у Sinopharm;
482 у Moderna.

Бач флай, а вна неньці модерну пропонували...
change_pm
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.
Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa).
В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.

Думок може бути багато, особливо в прогнозах і в пошуках правильного рішення. Коли події вже стають історією, в тому числі і в інших просторових координатах, то заперечення цих подій і аналізу правильних і не правильних рішень вже не різноманіття думок, а тупість чи навіть шкідництво.
З усіх антиваксивських казок, єдине, що ще не було заперечено фактами, то це довгострокові наслідки вакцинації, хоча це звичайні вакцини, нічим особливим не відрізняються від сотень інших, які вже зруйнували і цю антивакцинальну казку.
lapay
 
Повідомлень: 12253
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:17

  ЛАД написав:
  Starikan написав:С валютной ветки:
  s0v7a написав: Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити...
Комментировать не буду.
Адекваты и так всё понимают.
А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь.
Цифра занижена - за позавчера (выходной).
За вчера - 19120 новых случаев.

Вордметер дает за вчера 23229 новых случаев просто гриппа - 5 место в мире.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18414
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2271 раз.
Подякували: 3011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:22

Интересно, если бы во время распространения нацизма кто-то в московских СМИ высказал мнение (на которое безусловно имеет право в рамках "многообразия мнений и конкурентности") , что нацизм несёт высокую цивилизацию и улучшение. Необходимо не противиться ему. Что произошло с таким персонажем со своим мнением?? Но , говорят, что если пристроить латинскую фразу, то чуши можно придать большей значимости.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:29

  change_pm написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106.
А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930.
А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов.
Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.

https://twitter.com/YbinzrPur/status/1452697614076497929
Минздрав Аргентины: у Спутника больше всех побочек:
41 846 случаев у «Спутника V».
7382 у AstraZeneca;
2841 у Sinopharm;
482 у Moderna.

Бач флай, а вна неньці модерну пропонували...

Мені не ясно, до чого оці переживання "а що там запорєбріком" ?!
ЛАДи жаждуть спутніка?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26343
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4059406040614062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7813 11221251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 14:17
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99838)
26.10.2021 14:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.