Igneus написав:В мире существует многообразие климатических зон, государств, национальностей, языков, религий, валют, экономических укладов, политических систем, научных школ и так далее. В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии. Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле"(Nemo debet esse judex in propria causa). В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее. Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.
Вы главное не в привате Ромасику, а открыто подавайте нам данные по судебной практике по директору и 34тыс. Ок?
Igneus написав:Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.
С гомеопатами в мире тоже не боролись, пока они продавали свои шарики с сахаром от насморка. Но когда перешли к "лечению" тяжелых заболеваний, стали угрозой здоровью миллионов людей. Так и антиваксеры в условиях пандемии.
И вам ли как юристу не понимать, что существует разница между конкуренцией идей и распространением опасной для общественной безопасности пропаганды
PS: Штаты внесли Украину в список стран наивысшей эпидемиологической угрозы
и поездка в условный Египет превращаееется, превращается в поездку в СИЗО
В аэропорту Борисполь правоохранители выявляют документы о вакцинации с признаками подделки. Так, только за один день было обнаружено восемь фальшивых справок, сообщает полиции Киевской области.
"25 октября на территории аэропорта Борисполь у восьми граждан были обнаружены документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.
Открыты уголовные производства по ст. 358 УК Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификаци
s0v7a написав: Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити...
Комментировать не буду. Адекваты и так всё понимают. А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь.
Цифра занижена - за позавчера (выходной). За вчера - 19120 новых случаев.
ЛАД написав:В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106. А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930. А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов. Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.
Igneus написав:В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется многообразие мнений и конкуренция, которые обеспечивают прогресс в этом развитии. Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принцип "никто не может быть судьей в своем собственном деле" (Nemo debet esse judex in propria causa). В спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.
Думок може бути багато, особливо в прогнозах і в пошуках правильного рішення. Коли події вже стають історією, в тому числі і в інших просторових координатах, то заперечення цих подій і аналізу правильних і не правильних рішень вже не різноманіття думок, а тупість чи навіть шкідництво. З усіх антиваксивських казок, єдине, що ще не було заперечено фактами, то це довгострокові наслідки вакцинації, хоча це звичайні вакцини, нічим особливим не відрізняються від сотень інших, які вже зруйнували і цю антивакцинальну казку.
s0v7a написав: Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити...
Комментировать не буду. Адекваты и так всё понимают. А тролли-неадекваты безнадежны, их не переубедишь.
Цифра занижена - за позавчера (выходной). За вчера - 19120 новых случаев.
Вордметер дает за вчера 23229 новых случаев просто гриппа - 5 место в мире.
Интересно, если бы во время распространения нацизма кто-то в московских СМИ высказал мнение (на которое безусловно имеет право в рамках "многообразия мнений и конкурентности") , что нацизм несёт высокую цивилизацию и улучшение. Необходимо не противиться ему. Что произошло с таким персонажем со своим мнением?? Но , говорят, что если пристроить латинскую фразу, то чуши можно придать большей значимости.
ЛАД написав:В РФ сегодня очередной рекорд смертности от ковида - 1106. А вчера был рекорд по новым случаям - 37 930. А вообще, у них интересный график ежедневных смертей, сильно отличающийся от других стран - практически постоянный уверенный рост с периодами стабилизации, но без глубоких спадов. Вкладчик может критиковать Ракшу, но по факту он, похоже, явно ближе к истине, чем официалы.