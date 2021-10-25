Igneus написав:

В мире существует многообразие климатических зон, государств, национальностей, языков, религий, валют, экономических укладов, политических систем, научных школ и так далее.В частности, на современном этапе человеческого развития приветствуется, которые обеспечивают прогресс в этом развитии.Для обеспечения многобразия и конкуренции в разных сферах, в том числе, и мнений, применяется в различных вариациях известный латинский принципВ спорте - это арбитры, в медицине - консилиумы, в науке - ученые советы, оппоненты и рецензенты, в литературе и искусстве - критики, в государственном управлении - разделение властей и их инстанционность, в экономике и финансах - рынок, в судопроизводстве - третейские арбитражи, коллегии судей нескольких инстанций и комиссионные экспертизы, на форуме - модераторы, и так далее.Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.