Igneus написав:Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.
На самом деле теоретики часто очень далеки от практиков. Вероятно поэтому и разница в оценке и мышлении. Просто догадки...
Binimovich написав:Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:
что опять случилось??
Кроме Ножевниковой и Черненко и еще среди многих врачей ( со Львова приводил пример на днях) наткнулся еще на одного истерика. Как-то слишком много их, тебе не кажется? Всемирный заговор? Они все врут? Интересует твое авторитетное мнение антивакса
да, как-то тебе с контактами не везет
Binimovich написав:Судя по твоему вопросу, я понял, кто попал в эти 24% :
Приблизно 24% осіб, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі, включаючи проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та фокусуванням.
Водночас проблеми можуть виникати не тільки в літніх, але й молодих людей. Такі результати дослідження вчених із Медичної школи Ікана.
Slx написав:Истребин неправильно посчитал эфективность первой дозы вакцины. Ведь 2-я доза как минимум точно не ухудщает имунную защиту от короны, а значит все заболевшие 2-дозники заболели бы и с одной дозой!
Она должна быть не 55%, а всего 43% получается. Маловата, хотя фальшивосертификатчики могут быть виновны.
А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром..... То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент неозброєне око - в топку?
Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один.
Якби Ви написали 2 молодих мужики і ще 30 віком 60+ - злягли від простонасморку... - то це вірно А якщо два молодих злягли - то це викривлення ситуації, яке приводить до враження що короновірус косить молодих..
fler написав:Я столько раз об этом слышала, а по факту что-то не сходится.. (Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.) Интересно посмотреть в разрезе возрастных групп, потому что "на слуху" очень много молодых людей. Риторика. В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Істребін приводив відсотки вакцинованих по кожній віковій групі Шукати лінь тому по памяті Істребін_______________________мій перерахунок в абсолютних цифрах до 18 - немає данних________________5 млн=0 вакцинованих 18-20 років - 20%___________________1 млн=0,2 млн вакцинованих 20-60 років - від 30до 35%_________24 млн=8 млн вакцинованих 60+ років - 20%____________________10 млн=2 млн вакцинованих
Так от ці 8 млн не вакцинованих в групі 60+...дають 90% всіх летальних випадків ( підозрюю що 95% госпіталізацій) по Україні.... А тепер думайте - рахуйте - визначайтесь....