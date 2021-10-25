RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4060406140624063

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:49

  Igneus написав:Поэтому очень удивляет и даже поражает непринятие многообразия и конкуренции мнений со стороны ученого (физика-теоретика) ровно через 30 лет после падения тоталитарного режима, во время расцвета которого он родился.


На самом деле теоретики часто очень далеки от практиков.
Вероятно поэтому и разница в оценке и мышлении.
Просто догадки...
justit
 
Повідомлень: 5365
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:56

  Hotab написав:Интересно, если бы во время распространения нацизма кто-то в московских СМИ высказал мнение (на которое безусловно имеет право в рамках "многообразия мнений и конкурентности")


1) В те времена разве было право в рамках "многообразия мнений и конкурентности" ?

2) В лагеря бы его, или штрафбат
justit
 
Повідомлень: 5365
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:1) В те времена разве было право в рамках "многообразия мнений и конкурентности" ?

А с чего это кто-то здесь себе решил, что может подрывать всемирную программу вакцинации, распространяя дезинформацию?

  justit написав:2) В лагеря бы его, или штрафбат

Ромасика в штрафбат, а Флер в медсестры? Тем более колоть всех,кроме себя, она уже готовилась.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5182
З нами з: 15.02.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:41

  Binimovich написав:
Ромасик написав:
  Binimovich написав:Еще один истерик - пустобрех. Специально для Ромасика:
что опять случилось??
Кроме Ножевниковой и Черненко и еще среди многих врачей ( со Львова приводил пример на днях) наткнулся еще на одного истерика. Как-то слишком много их, тебе не кажется? Всемирный заговор? Они все врут? Интересует твое авторитетное мнение антивакса

да, как-то тебе с контактами не везет :)
  Binimovich написав:Судя по твоему вопросу, я понял, кто попал в эти 24% :


​​Приблизно 24% осіб, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі, включаючи проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та фокусуванням.

Водночас проблеми можуть виникати не тільки в літніх, але й молодих людей. Такі результати дослідження вчених із Медичної школи Ікана.
нет, попал ты, а у меня сопли юыли :lol:
Ромасик
 
Заблокований
Повідомлень: 3273
З нами з: 30.03.15
Подякував: 680 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:46

  Slx написав:Истребин неправильно посчитал эфективность первой дозы вакцины.
Ведь 2-я доза как минимум точно не ухудщает имунную защиту от короны, а значит все заболевшие 2-дозники заболели бы и с одной дозой!

Она должна быть не 55%, а всего 43% получается. Маловата, хотя фальшивосертификатчики могут быть виновны.

чего я не удивлен? :lol:
Ромасик
 
Заблокований
Повідомлень: 3273
З нами з: 30.03.15
Подякував: 680 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"У Моршині, де вакциновано 75% дорослих, жодної госпіталізації з COVID – міський голова "

https://life.liga.net/istoriyi/news/v-m ... -covid-mer
_Mykola_
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 09.02.09
Подякував: 629 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:56

  Starikan написав:Ваксы верят в науку, антиваксы - мракобесы.


Вот именно, что верят, а не проверяют. А вера без проверки фактов и понимания логики никакого отношения к науке не имеет - это религия в чистом виде.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 26 жов, 2021 15:03, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 380
З нами з: 26.06.21
Подякував: 65 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:59

  hume написав:
  budivelnik написав:
  hume написав:уже невооружённым глазом видно
А мені неозброєним оком видно збільшення кількості психічно хворих з діаагнозм постістеричний синдром.....
То мені можна подавати документи на присвоєння звання академіка...чи все таки поки що аргумент
неозброєне око - в топку?
Я вроде как привел пример из своего окружения. Почему то молодые мужики слегли с относительно тяжёлыми симптомами простонасморка, который косит только бабушек. При этом ни один из троих не курит, а лишний вес имеет только один.
Якби Ви написали
2 молодих мужики і ще 30 віком 60+ - злягли від простонасморку... - то це вірно
А якщо
два молодих злягли - то це викривлення ситуації, яке приводить до враження що короновірус косить молодих..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25188
З нами з: 15.01.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:10

  fler написав:Я столько раз об этом слышала, а по факту что-то не сходится.. :roll: (Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.) Интересно посмотреть в разрезе возрастных групп, потому что "на слуху" очень много молодых людей. Риторика.
В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Істребін приводив відсотки вакцинованих по кожній віковій групі
Шукати лінь тому по памяті
Істребін_______________________мій перерахунок в абсолютних цифрах
до 18 - немає данних________________5 млн=0 вакцинованих
18-20 років - 20%___________________1 млн=0,2 млн вакцинованих
20-60 років - від 30до 35%_________24 млн=8 млн вакцинованих
60+ років - 20%____________________10 млн=2 млн вакцинованих

Так от ці 8 млн не вакцинованих в групі 60+...дають 90% всіх летальних випадків ( підозрюю що 95% госпіталізацій) по Україні....
А тепер думайте - рахуйте - визначайтесь....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25188
З нами з: 15.01.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4060406140624063
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7813 11227662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 14:17
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.