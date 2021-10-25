Hotab написав:Ковид-реалист не парирует огромную избыточную смертность фразами , типа "просто багато тих, кому за 80 років!"
Це один з факторів. Коли я навів статистику, що у нас помирає 89% підключених до ШВЛ і ще пару рекордів від "чемпіонів світу" по боротьбі з ковідом, то Ваш найпалкіший зараз союзник зразу мене в політичній заказусі звинуватив. Ви мені чи то фашистів клеїте, чи то рос.агентів? А я вам картинку по вашим розповідям про себе- можете собі на аватарку: Друге речення замалюйте.
Сегодня +734 смерти Догоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики) Может, какой-то баг ворлдметра. Например, он за сегодняшний день сильно изменил вчерашние цифры с 23 до 14 тыс заболевших. Вечером посмотрим.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 26 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 2 разів.
Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.
Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
_hunter написав:А еще пару/тройку (лучше десяток) референсных точек в эту "статистику" можете подкинуть?
Кожен третій лікар виїхав і т.д.
Якщо раніше не було чим лікувати українців від коронавірусу – то тепер немає ще й кому. За даними Центру Разумкова, від початку пандемії до кінця травня 2021 року з України виїхали близько 66 тисяч лікарів. Крім того, понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки і майже 34 тисячі медпрацівників (більшість з них пенсійного та передпенсійного віку) звільнилися. Загалом, за даними аналітиків центру, кількість лікарів усіх спеціальностей у нашій державі – 147,4 тисячі. (помирали) 76% госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії https://covid.obozrevatel.com/ukr/pande ... 1616743494
Можливість вакцинуватись всім бажаючим появилась фактично з середини літа і то з певними оговорками і труднощами. Ту невелику к-ть бажаючих якраз з чергами і провакцинували. Якщо би раптом всі пішли на вакцинацію, то ні вакцин ні персоналу ніяк би не вистачило. Так хто мав організовувати компанію, вмотивований персонал та обладнання для боротьби і не зробив цього?
Ой+ написав:А я вам картинку по вашим розповідям про себе- можете собі на аватарку:
Так вы ещё и завистник?? Ну я даже не знаю, как-то глупо оправдываться,что государство ценит мою работу сильнее,чем вашу. Единственное, что могу посоветовать, это отдать сына в летный военный ВУЗ . Вы сможете за него радоваться. Якщо вальнуть з ПЗРК, тчи черговий АН-26Ш 40-річний заїде в землю в Чугуєві, то значить буде статистикою.
Ой+ написав:Ви мені чи то фашистів клеїте, чи то рос.агентів?
Я вам клею недалекість. Ви ,як людина дуже залежна від наявності чи відсутності локдаунів, мали б перші кричати "дурні!! Швидше вакцинуйтесь ,як я!! (ви ж вакциновані?? ) Це єдиний спосіб не ризикувати життям ,не вантажити стаціонари, не йти в червону зону. " А ви наче бджола,яка проте меду.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 16:57, всього редагувалось 2 разів.