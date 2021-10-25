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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4061406240634064

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:33

  Hotab написав:Ковид-реалист не парирует огромную избыточную смертность фразами , типа "просто багато тих, кому за 80 років!"


Це один з факторів.
Коли я навів статистику, що у нас помирає 89% підключених до ШВЛ і ще пару рекордів від "чемпіонів світу" по боротьбі з ковідом, то Ваш найпалкіший зараз союзник зразу мене в політичній заказусі звинуватив.
Ви мені чи то фашистів клеїте, чи то рос.агентів?
А я вам картинку по вашим розповідям про себе- можете собі на аватарку:
Зображення
Друге речення замалюйте.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:41

  Hotab написав:
  justit написав:1) В те времена разве было право в рамках "многообразия мнений и конкурентности" ?

А с чего это кто-то здесь себе решил, что может подрывать всемирную программу вакцинации, распространяя дезинформацию?


Патамушта Демократия :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:46

Сегодня +734 смерти :evil: :evil: :evil:
Догоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики)
Может, какой-то баг ворлдметра.
Например, он за сегодняшний день сильно изменил вчерашние цифры с 23 до 14 тыс заболевших.
Вечером посмотрим.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 26 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:49

  Ой+ написав:Коли я навів статистику, що у нас помирає 89% підключених до ШВЛ ...

А еще пару/тройку (лучше десяток) референсных точек в эту "статистику" можете подкинуть? А то тут в Штатах на 80% жалуются...
https://www.businessinsider.com/coronav ... ate-2020-4
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:25

Здесь неоднократно задавался вопрос - а как там дела в Бергамо?

И вот Рейтер со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии наконец-то отвечает:

Средний возраст умерших с диагнозом COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляет 85 лет, при наличии у них 5 основных заболеваний.

Средний возраст невакцинированных людей, умерших с диагнозом COVID-19, составляет 78 лет, при наличии у них 4 основных заболеваний.

Кстати, среди основных заболеваний, а именно сердечных и онкологических заболеваний, упоминается еще и деменция.

https://www.reuters.com/business/health ... 021-10-20/

Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.

Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:А еще пару/тройку (лучше десяток) референсных точек в эту "статистику" можете подкинуть?


Кожен третій лікар виїхав і т.д.
Якщо раніше не було чим лікувати українців від коронавірусу – то тепер немає ще й кому. За даними Центру Разумкова, від початку пандемії до кінця травня 2021 року з України виїхали близько 66 тисяч лікарів. Крім того, понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки і майже 34 тисячі медпрацівників (більшість з них пенсійного та передпенсійного віку) звільнилися. Загалом, за даними аналітиків центру, кількість лікарів усіх спеціальностей у нашій державі – 147,4 тисячі.
(помирали) 76% госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії https://covid.obozrevatel.com/ukr/pande ... 1616743494

всього 7 пунктів
Але появляються нові:
"Мільярд дерев" від міністра Ляшка. Чому обіцяні 70% вакцинованих українців – фейк https://covid.obozrevatel.com/ukr/milya ... h-fejk.htm

Можливість вакцинуватись всім бажаючим появилась фактично з середини літа і то з певними оговорками і труднощами. Ту невелику к-ть бажаючих якраз з чергами і провакцинували. Якщо би раптом всі пішли на вакцинацію, то ні вакцин ні персоналу ніяк би не вистачило.
Так хто мав організовувати компанію, вмотивований персонал та обладнання для боротьби і не зробив цього?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:А я вам картинку по вашим розповідям про себе- можете собі на аватарку:

Так вы ещё и завистник?? :mrgreen:
Ну я даже не знаю, как-то глупо оправдываться,что государство ценит мою работу сильнее,чем вашу. Единственное, что могу посоветовать, это отдать сына в летный военный ВУЗ . Вы сможете за него радоваться. Якщо вальнуть з ПЗРК, тчи черговий АН-26Ш 40-річний заїде в землю в Чугуєві, то значить буде статистикою.

  Ой+ написав:Ви мені чи то фашистів клеїте, чи то рос.агентів?

Я вам клею недалекість.
Ви ,як людина дуже залежна від наявності чи відсутності локдаунів, мали б перші кричати "дурні!! Швидше вакцинуйтесь ,як я!! (ви ж вакциновані?? ) Це єдиний спосіб не ризикувати життям ,не вантажити стаціонари, не йти в червону зону. "
А ви наче бджола,яка проте меду.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 16:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:34

  Ой+ написав:
  _hunter написав:А еще пару/тройку (лучше десяток) референсных точек в эту "статистику" можете подкинуть? А то тут в Штатах на 80% жалуются...


Кожен третій лікар виїхав і т.д.
...

:lol:
"Статистика" о другом была, вроде?
>>> що у нас помирає 89% підключених до ШВЛ ...

-- и я прямо в том посте, на который вроде как ответ идет пример "точек" дал -- сейчас, на всякий случай болдом выделил.
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