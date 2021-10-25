Додано: Вів 26 жов, 2021 18:28

И напоследок сегодня, поскольку чуть было не забыл, об очередном навешивании ярлыков и переходе на личности, вместо обсуждения проблемы, лицами, которые для легитимных обвинений даже не имеют специального образования.Итак, речь идет об обвинении в "срыве всемирной программы вакцинации".Во-первых, удивительно это звучит от военнослужащего, который должен знать, что для военной службы на должностях офицерского состава нужны лица мужского пола (в основном), которые пригодны к ней по состоянию здоровья, и готовится они к ней должны еще до приписки в военкомате не столько вакцинациями, хотя и не без них, сколько образом своей жизни в юношеском возрасте, которому должны придерживаться и далее в более строгих условиях.Во-вторых, в современном мире есть такой подход, а именно, который, в том числе означает, что не все методы одинаково хороши, например, для Европы и Юго-Восточной Азии и нужно учитывать конкретные условия каждой страны.Кстати, в судопроизводстве этот метод также означает, что закон применяется для конкретных обстоятельств конкретного дела, а не во всех делах подряд.Поэтому я никогда не призывал к отказу от вакцинации конкретного человека, которому она показана по состоянию его здоровья, учитывая баланс его показаний и противопоказаний, и при наличии его информированного согласия.В-третьих, основанием для обвинения является, например, совершение действий, которые указаны в составе правонарушения, установленного законом. Однако, прежде всего, в Украине не введено чрезвычайное положение, в условиях которого вводятся отдельные ограничения прав и свобод.В-четвертых, что касается "всемирной программы вакцинации", то буквально вчерапояснил, что эту программу лишь планируют запустить.При этом эта программа подразумевает вакцинацию не всех, а лишь. Наконец, для реализации этой программы еще нужно изыскать, которые можно привлечь лишь у государств-членов G20.В-пятых, юрист-правозащитник должен действовать в любой, иногда, на первый взгляд, в безнадежной ситуции, подчиняясь лишь верховенству права и независимо от общественного мнения, и тогда обвинение оборачивается контробвинением, о чем свидетельствуют, например, материалы одного из уголовных дел: