Ой+ написав:Звернув увагу на багаторазове хвастовство. Радий за вас.
Точно "радий"? Не брешете?)) Ну добре, тоді питання закрите. Приємно, що коли я хвастаю, люди за мене радіють. І жаль, що у мене пенсія не "6 нулів", про які ми чули в рази частіше,ніж про мою пенсію, і дивним чином вас ця інформація чомусь не збуджує. Проте , у нас інша тема тут, якщо ви не проти. Чому ви , як неодноразово згадували , дуже потерпаєте від локдаунів, проте проводите політику, спрямовану на зменшення темпів вакцинації в країні?? Враховуємо також той факт, що ви двічі вакциновані. Причому ще до примусу. Що це? Недалекість? Якщо вам потрібні приклади ваших нелогічних дій на цьому форумі, то я їх приведу: ви вперто доводили, що лишня смертність головним чином викликана демографічними хвилями народжуваності. ви вперто носили на гілку неперевірену інформацію, що вакцина шкідлива. ви вперто сьогодні відстоюєте хибний висновок, що якщо більшість ковідних вакцинованих жмурів є 85+, то цій віковій групі вакцинація (майже) не допомагає.
И напоследок сегодня, поскольку чуть было не забыл, об очередном навешивании ярлыков и переходе на личности, вместо обсуждения проблемы, лицами, которые для легитимных обвинений даже не имеют специального образования. Итак, речь идет об обвинении в "срыве всемирной программы вакцинации".
Во-первых, удивительно это звучит от военнослужащего, который должен знать, что для военной службы на должностях офицерского состава нужны лица мужского пола (в основном), которые пригодны к ней по состоянию здоровья, и готовится они к ней должны еще до приписки в военкомате не столько вакцинациями, хотя и не без них, сколько образом своей жизни в юношеском возрасте, которому должны придерживаться и далее в более строгих условиях.
Во-вторых, в современном мире есть такой подход, а именно "Думай глобально - действуй локально" (Think globally, act locally), который, в том числе означает, что не все методы одинаково хороши, например, для Европы и Юго-Восточной Азии и нужно учитывать конкретные условия каждой страны. Кстати, в судопроизводстве этот метод также означает, что закон применяется для конкретных обстоятельств конкретного дела, а не во всех делах подряд. Поэтому я никогда не призывал к отказу от вакцинации конкретного человека, которому она показана по состоянию его здоровья, учитывая баланс его показаний и противопоказаний, и при наличии его информированного согласия.
В-третьих, основанием для обвинения является, например, совершение действий, которые указаны в составе правонарушения, установленного законом. Однако, прежде всего, в Украине не введено чрезвычайное положение, в условиях которого вводятся отдельные ограничения прав и свобод.
В-четвертых, что касается "всемирной программы вакцинации", то буквально вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пояснил, что эту программу лишь планируют запустить. При этом эта программа подразумевает вакцинацию не всех, а лишь 40% людей во всех странах до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года. Наконец, для реализации этой программы еще нужно изыскать 8 миллиардов долларов, которые можно привлечь лишь у государств-членов G20. https://uatv.ua/dlya-mirovoj-programmy- ... oon-video/
У Великій Британії зареєстровано 263 випадки смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус - це найвищий щоденний показник з 3 березня. Загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні сім днів, зросла на 7,8% у порівнянні з попереднім тижнем. Близько 86,5% населення Британії віком від 12 років одержали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 79,3% одержали дві дози. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7129489/
Hotab написав:Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов. Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times,
блин чего не оставили сразу номера телефонов куда обращаться