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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4062406340644065

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Звернув увагу на багаторазове хвастовство. Радий за вас.

Точно "радий"? Не брешете?))
Ну добре, тоді питання закрите. Приємно, що коли я хвастаю, люди за мене радіють. :D І жаль, що у мене пенсія не "6 нулів", про які ми чули в рази частіше,ніж про мою пенсію, і дивним чином вас ця інформація чомусь не збуджує. :mrgreen:
Проте , у нас інша тема тут, якщо ви не проти. Чому ви , як неодноразово згадували , дуже потерпаєте від локдаунів, проте проводите політику, спрямовану на зменшення темпів вакцинації в країні?? Враховуємо також той факт, що ви двічі вакциновані. Причому ще до примусу. Що це? Недалекість?
Якщо вам потрібні приклади ваших нелогічних дій на цьому форумі, то я їх приведу:
ви вперто доводили, що лишня смертність головним чином викликана демографічними хвилями народжуваності.
ви вперто носили на гілку неперевірену інформацію, що вакцина шкідлива.
ви вперто сьогодні відстоюєте хибний висновок, що якщо більшість ковідних вакцинованих жмурів є 85+, то цій віковій групі вакцинація (майже) не допомагає.

Яка мета цієї дезінформаційної діяльності??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:22

Алексей Ракша немного о своей стране, она же наш агрессивный сосед.

Если вы думали, что хуже уже некуда, think twice.

За прошлую неделю число избыточных смертей составило примерно 3750 в сутки (26500 за неделю), общее примерно 8500 в сутки.
Октябрь идёт на 245 тысяч смертей (97-98 тысяч избыточных)

Мой прогноз на ноябрь - 120-140 тысяч избыточных и 260+ тысяч всего.

Всё это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю.

Уже нет никакого шанса, что по итогам года число смертей окажется ниже 2,4млн (скорее, 2,45+), а естественная убыль - меньше миллиона (скорее, 1,05+).

Часть шкал на всех графиках смертности приходится переделывать, меняя масштаб, чтобы жуткие цифры октября и ноября влезли.

Только график ОПЖ не меняет шкалу, потому что до провала 1994 и 2003 ещё далеко. Но выше 69,5 года ОПЖ по итогам года не будет точно.

Накопленное число избыточных смертей на конец октября - 825 тысяч, на конец ноября - около 950 тысяч.

Смертность в Белгородской области по % её прироста к норме в сентябре и октябре выше всех соседей, кроме Воронежской.

Самая печальная ситуация по смертности в Оренбургской
области, далее Татарстан, Башкортостан в первой десятке.

По итогам сентября лидеры из 42 регионов (по статистике ЗАГС при сравнении с 2019)

Оренбургская +97%
Ингушетия +82%
Астраханская +77,5%
Краснодарский +73%

То есть видим, что статистика смертности существенно отстаёт от статистики заболеваемости, до месяца и более.

3 из 5 поисковых маркеров в Яндексе показывают снижение: "что делать, если не едет скорая", "вызвать скорую" и "пропало обоняние".

Приближаемся к максимуму заболеваемости или на нём, но максимум смертности точно будет в ноябре


З.Ы. Для определения тенденции и прогнозирования он давно использует статистику яндекс- запросов. Мне кажется сомнительным, но у него это работает, тенденции и прогнозы сбываются.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:25

  Starikan написав:......
Вордметер дает за вчера 23229 новых случаев просто гриппа - 5 место в мире.

UPD. Вордметер исправил: 14,634 за вчера.
Вообще заметил, что цифры там всё время сильно корректируются. Но 5 место за нами осталось.

Я смотрю наши свежие данные здесь - https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19#! и по ворлдметру, но не по общей таблице, а открываю отдельно Украину. Там, вроде, не меняется. Во всяком случае, не замечал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:28

И напоследок сегодня, поскольку чуть было не забыл, об очередном навешивании ярлыков и переходе на личности, вместо обсуждения проблемы, лицами, которые для легитимных обвинений даже не имеют специального образования.
Итак, речь идет об обвинении в "срыве всемирной программы вакцинации".

Во-первых, удивительно это звучит от военнослужащего, который должен знать, что для военной службы на должностях офицерского состава нужны лица мужского пола (в основном), которые пригодны к ней по состоянию здоровья, и готовится они к ней должны еще до приписки в военкомате не столько вакцинациями, хотя и не без них, сколько образом своей жизни в юношеском возрасте, которому должны придерживаться и далее в более строгих условиях.

Во-вторых, в современном мире есть такой подход, а именно "Думай глобально - действуй локально" (Think globally, act locally), который, в том числе означает, что не все методы одинаково хороши, например, для Европы и Юго-Восточной Азии и нужно учитывать конкретные условия каждой страны.
Кстати, в судопроизводстве этот метод также означает, что закон применяется для конкретных обстоятельств конкретного дела, а не во всех делах подряд.
Поэтому я никогда не призывал к отказу от вакцинации конкретного человека, которому она показана по состоянию его здоровья, учитывая баланс его показаний и противопоказаний, и при наличии его информированного согласия.

В-третьих, основанием для обвинения является, например, совершение действий, которые указаны в составе правонарушения, установленного законом. Однако, прежде всего, в Украине не введено чрезвычайное положение, в условиях которого вводятся отдельные ограничения прав и свобод.

В-четвертых, что касается "всемирной программы вакцинации", то буквально вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пояснил, что эту программу лишь планируют запустить.
При этом эта программа подразумевает вакцинацию не всех, а лишь 40% людей во всех странах до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года. Наконец, для реализации этой программы еще нужно изыскать 8 миллиардов долларов, которые можно привлечь лишь у государств-членов G20.
https://uatv.ua/dlya-mirovoj-programmy- ... oon-video/

В-пятых, юрист-правозащитник должен действовать в любой, иногда, на первый взгляд, в безнадежной ситуции, подчиняясь лишь верховенству права и независимо от общественного мнения, и тогда обвинение оборачивается контробвинением, о чем свидетельствуют, например, материалы одного из уголовных дел:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80224185
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209424
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:28

Ох уж эта Британия...

У Великій Британії зареєстровано 263 випадки смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус - це найвищий щоденний показник з 3 березня.
Загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні сім днів, зросла на 7,8% у порівнянні з попереднім тижнем.
Близько 86,5% населення Британії віком від 12 років одержали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 79,3% одержали дві дози.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7129489/

Мало бустера вкололи,что тут скажешь :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Но когда из-за антиваксов мед.система ложится и вводятся ограничения уже для всех,здесь возникает конфликт интересов.
Когда антивакс покупает липовый сертификат, что об этом, как о массовой проблеме, уже пишет The NY times,
блин чего не оставили сразу номера телефонов куда обращаться
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:34

  justit написав:
  ЛАД написав:Тут несколько раз задавали вопрос о вакцинации медиков.
В общем-то, понятное объяснение, побоялись:
Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу
Міністр підкреслив, що ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

https://www.unian.ua/health/country/lyashko-poyasniv-chomu-mediki-ne-potrapili-do-grupi-yaka-pidlyagaye-obov-yazkoviy-vakcinaciji-novini-ukrajini-11588578.html


Но разве это не камень в огород Ваксов?
По моему самое оно.
Антиваксы резонно закричат: "Вот оно что!!!! Этих боятся колоть, чтоб они случайно не покинули нас.
Аааааа !!! А нас значит не жалеют!!!" :mrgreen:

"Покинули" Вы понимаете в смысле "умерли"? :)
Ляшко, вообще-то, говорил об отстранении от работы, а не о "покидании".
ЛАД
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