Додано: Вів 26 жов, 2021 18:48

Igneus написав: удивительно это звучит от военнослужащего, который должен знать, что для военной службы на должностях офицерского состава нужны лица мужского пола (в основном), которые пригодны к ней по состоянию здоровья, и готовится они к ней должны еще до приписки в военкомате не столько вакцинациями, хотя и не без них, сколько образом своей жизни в юношеском возрасте, которому должны придерживаться и далее в более строгих условиях. удивительно это звучит от военнослужащего, который должен знать, что для военной службы на должностях офицерского состава нужны лица мужского пола (в основном), которые пригодны к ней по состоянию здоровья, и готовится они к ней должны еще до приписки в военкомате не столько вакцинациями, хотя и не без них, сколько образом своей жизни в юношеском возрасте, которому должны придерживаться и далее в более строгих условиях.

Igneus написав: не все методы одинаково хороши, например, для Европы и Юго-Восточной Азии не все методы одинаково хороши, например, для Европы и Юго-Восточной Азии

Igneus написав: основанием для обвинения является, например, совершение действий, которые указаны в составе правонарушения, установленного законом основанием для обвинения является, например, совершение действий, которые указаны в составе правонарушения, установленного законом

Igneus написав: эта программа подразумевает вакцинацию не всех, а лишь 40% людей во всех странах до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года. эта программа подразумевает вакцинацию не всех, а лишь 40% людей во всех странах до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.

Igneus написав: юрист-правозащитник должен действовать юрист-правозащитник должен действовать

Какое отношение к проблеме срыва вакцинации публикой этого форума имеет то,что здесь присутствуют бывшие военнослужащие,в том числе и вы?За,ем этот ненужный поток информации,что я (и вы) бывшие военнослужащие?? Я,как бывший военослужащий, с вашей точки зрения должен рассуждать что-то вроде "Умер? Сам себе виноват. Ты не вел здоровый образ жизни,не занимался спортом,как я, никто не должен тебя спасать, если ты ел пальму и не появлялся на беговой дорожке."Всё-таки у вас в вашей прошлой работе на государевой (военной) службе что-то произошло, ломающее вас. Какая-то фиксация на "военнослужащий". Вы ушли со скандалом? Было насилие какое-то?? Может за совершение,не имеющее ничего общего с мужским (доносы,ябедничество) ,произошло насилие?? Не стесняйтесь, здесь все свои. Говорите.То есть мы какая-то "своя" отдельная страна, которая должна избрать "свой" путь? Не вопрос. Но почему он не работает? Ещё месяца полтора назад была надежда,что мы уникальны и своим путем преодолеем. Но уже ясно,что никакого нашего пути нет. Мы немного позже, но начали свой мор,как и все ранее. У вас есть виденье этого нашего уникального пути??Или моралью. (Если вы понимаете о чем я) Не всегда действиям человека оценку может дать Фемида. Но это не отменяет безнравственного и аморального поведения некоторых персонажей на этой ветке.Это потому что "не надо торопиться, чтобы не навредить", или все же в силу понимания,что быстрее технически невозможно??Вы то тут при чем?? Какой из вас "юрист- правозащитник" , если вы жалобы на этом форуме тыцаете в одни ворота?? Почему вы не объективны и не последовательны в своем порыве очистить форум от хамства, офтопика,флуда и перехода на личности? А?