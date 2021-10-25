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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4064406540664067>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:удивительно это звучит от военнослужащего, который должен знать, что для военной службы на должностях офицерского состава нужны лица мужского пола (в основном), которые пригодны к ней по состоянию здоровья, и готовится они к ней должны еще до приписки в военкомате не столько вакцинациями, хотя и не без них, сколько образом своей жизни в юношеском возрасте, которому должны придерживаться и далее в более строгих условиях.

Какое отношение к проблеме срыва вакцинации публикой этого форума имеет то,что здесь присутствуют бывшие военнослужащие,в том числе и вы?
За,ем этот ненужный поток информации,что я (и вы) бывшие военнослужащие?? Я,как бывший военослужащий, с вашей точки зрения должен рассуждать что-то вроде "Умер? Сам себе виноват. Ты не вел здоровый образ жизни,не занимался спортом,как я, никто не должен тебя спасать, если ты ел пальму и не появлялся на беговой дорожке."
Всё-таки у вас в вашей прошлой работе на государевой (военной) службе что-то произошло, ломающее вас. Какая-то фиксация на "военнослужащий". Вы ушли со скандалом? Было насилие какое-то
?? Может за совершение,не имеющее ничего общего с мужским (доносы,ябедничество) ,произошло насилие?? Не стесняйтесь, здесь все свои. Говорите.


  Igneus написав:не все методы одинаково хороши, например, для Европы и Юго-Восточной Азии

То есть мы какая-то "своя" отдельная страна, которая должна избрать "свой" путь? Не вопрос. Но почему он не работает? Ещё месяца полтора назад была надежда,что мы уникальны и своим путем преодолеем. Но уже ясно,что никакого нашего пути нет. Мы немного позже, но начали свой мор,как и все ранее. У вас есть виденье этого нашего уникального пути??

  Igneus написав:основанием для обвинения является, например, совершение действий, которые указаны в составе правонарушения, установленного законом

Или моралью. (Если вы понимаете о чем я) Не всегда действиям человека оценку может дать Фемида. Но это не отменяет безнравственного и аморального поведения некоторых персонажей на этой ветке.


  Igneus написав:эта программа подразумевает вакцинацию не всех, а лишь 40% людей во всех странах до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.

Это потому что "не надо торопиться, чтобы не навредить", или все же в силу понимания,что быстрее технически невозможно??
  Igneus написав:юрист-правозащитник должен действовать

Вы то тут при чем?? Какой из вас "юрист- правозащитник" , если вы жалобы на этом форуме тыцаете в одни ворота?? Почему вы не объективны и не последовательны в своем порыве очистить форум от хамства, офтопика,флуда и перехода на личности? А?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:52

  ЛАД написав:

"Покинули" Вы понимаете в смысле "умерли"? :)
Ляшко, вообще-то, говорил об отстранении от работы, а не о "покидании".


Хочешь понять Антивакса - думай как Антивакс :)

Потенциальное инфицирование - это ж первая ступень на пути к покиданию.
Такую параллель любой Антивакс проведет.
Потому - камень в огород.

Отстранить нельзя == кто ж тогда лечить будет?
Вакцинировать заставить нельзя, ибо плюнет и уволится == кто ж тогда лечить будет?

"Куди ни кинь - всюду клин" (с)

p.s. А что не так с учителями или чиновниками, которые обязаны.
Учителя == не будут учить
Чиновники == не будут руководить
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:55

  justit написав:
  ЛАД написав:

"Покинули" Вы понимаете в смысле "умерли"? :)
Ляшко, вообще-то, говорил об отстранении от работы, а не о "покидании".


Хочешь понять Антивакса - думай как Антивакс :)

Потенциальное инфицирование - это ж первая ступень на пути к покиданию.
Такую параллель любой Антивакс проведет.
Потому - камень в огород.

Отстранить нельзя == кто ж тогда лечить будет?
Вакцинировать заставить нельзя, ибо плюнет и уволится == кто ж тогда лечить будет?

"Куди ни кинь - всюду клин" (с)

p.s. А что не так с учителями или чиносниками, которые обязаны.
Учителя == не будут учить
Чиновники == не будут руководить

медики - антивакси, пчоли проти міду :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:56

  Igneus написав:Здесь неоднократно задавался вопрос - а как там дела в Бергамо?

И вот Рейтер со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии наконец-то отвечает:

Средний возраст умерших с диагнозом COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляет 85 лет, при наличии у них 5 основных заболеваний.

Средний возраст невакцинированных людей, умерших с диагнозом COVID-19, составляет 78 лет, при наличии у них 4 основных заболеваний.

Кстати, среди основных заболеваний, а именно сердечных и онкологических заболеваний, упоминается еще и деменция.

https://www.reuters.com/business/health ... 021-10-20/

Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.

Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?


Очень символично, что вы тащите сюда свидетельства пользы вакцинации, совершенно не умея интерпретировать результаты исследований.

Средний возраст смерти у вакцинированных - 85 лет, у невакцинированных - 78 лет. При этом средняя продолжительность жизни в Италии - 82 года (до начала ковида, к слову, была 83 года):
https://www.macrotrends.net/countries/I ... expectancy

Т.е. невакцинированные рискуют потерять в среднем 5 лет жизни. А средний возраст умерших вакцинированных ВЫШЕ средней продолжительности жизни на 2 года.

Извините, вакцина - средство, снижающее вероятность умереть от ковида, а не эликсир молодости, позволяющий жить вечно.

И да, насчет хронических заболеваний - а вы хоть понятие имеете, что итальянская медицина к таковым причисляет? Да у любого человека старше 50 их с десяток будет. Просто у нас в силу отсутствия практики чек-апов (липовые медосмотры, на которых реально проверяются только легкие, не в счет) повальная гиподиагностика.

Напоследок - и сколько можно уже повторять, что в условиях эпидемии инфекционных заболеваний человек отвечает не только за себя, но и за других???
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:медики - антивакси, пчоли проти міду

Они хитрые, у них козырь. Их тестят очень часто (ранее бесплатно, счас - не знаю) и они убеждены,что распознают свой Ковид быстро и не запустят его, как многие дома от насморка лечатся, пока в реанимацию не попадут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:00

  flyman написав:медики - антивакси, пчоли проти міду :shock:


Медики не бджоли.
Вони від вакцини не маюсь профіту.

Та невже не зустрічали медиків, що впевнені в недолугості цієї вакциації?
Я от зустрічав.

Правда вони більше сперечаються на теми: "Яка з вакцин варта колоти, а яка не варта..."
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:01

  antey1969 написав:Киев.
Намедни было созван сбор паталогоанатомов, судмедэкспертов, реаниматологов и чиновников.
Причина: огромная ковидная смертность в Киеве - крематорий уже не справляется, а морги постепенно загружаются трупами(очередь на кремацию все растет)
Почему судмедэксперты? Потому что много явно ковидных умирает по домам и они в статистику не попадают.
Вот такие пироги

вы кто вообще ? паталогоанатом ? откуда инсайд ?
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:27

  Hotab написав:... к проблеме срыва вакцинации публикой этого форума


Сама по себе организация вакцинации в Украине всегда была на высоте :mrgreen:
Реклама шла из каждого утюга, пункты вакцинации работали круглосуточно и на каждом шагу. Всем все услужливо разъясняли и т.д. и т.п. (До 18 октября на все Запорожье работало аж 2 пункта вакцинации :shock: )

  Hotab написав:То есть мы какая-то "своя" отдельная страна, которая должна избрать "свой" путь? Не вопрос. .. уже ясно,что никакого нашего пути нет. Мы немного позже, но начали свой мор,как и все ранее. У вас есть виденье этого нашего уникального пути??


Надо у Истребина спросить :wink:

  Hotab написав:Не всегда действиям человека оценку может дать Фемида. Но это не отменяет безнравственного и аморального поведения некоторых персонажей на этой ветке.


Совершенно справедливо 8) Какая самокритичность!
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:33

  justit написав:
  ЛАД написав:

"Покинули" Вы понимаете в смысле "умерли"? :)
Ляшко, вообще-то, говорил об отстранении от работы, а не о "покидании".


Хочешь понять Антивакса - думай как Антивакс :)

Потенциальное инфицирование - это ж первая ступень на пути к покиданию.
Такую параллель любой Антивакс проведет.
Потому - камень в огород.

Отстранить нельзя == кто ж тогда лечить будет?
Вакцинировать заставить нельзя, ибо плюнет и уволится == кто ж тогда лечить будет?

"Куди ни кинь - всюду клин" (с)

p.s. А что не так с учителями или чиновниками, которые обязаны.
Учителя == не будут учить
Чиновники == не будут руководить

Да ладно, не сильно они переживают, что медики уволятся.
Есть план сокращения больниц и медперсонала, а в связи с разгоревшейся волной он всего лишь чуть приостановлен.
Скорее, сложно заставить вакцинироваться медика с зашкаливающими антителами. А такой уровень поддерживается практически у всех контактирующих с ковидными. Лишняя нагрузка на иммунную систему никому не нужна, а в данном случае даже вредна, ведь она и так идет изо дня в день.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:38

  Igneus написав:Здесь неоднократно задавался вопрос - а как там дела в Бергамо?

И вот Рейтер со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии наконец-то отвечает:

Средний возраст умерших с диагнозом COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляет 85 лет, при наличии у них 5 основных заболеваний.

Средний возраст невакцинированных людей, умерших с диагнозом COVID-19, составляет 78 лет, при наличии у них 4 основных заболеваний.

Кстати, среди основных заболеваний, а именно сердечных и онкологических заболеваний, упоминается еще и деменция.

https://www.reuters.com/business/health ... 021-10-20/

Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.

Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
спасибо вам большое за вашу работу отправил ссылку всем своим знакомым
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