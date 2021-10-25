Igneus написав:удивительно это звучит от военнослужащего, который должен знать, что для военной службы на должностях офицерского состава нужны лица мужского пола (в основном), которые пригодны к ней по состоянию здоровья, и готовится они к ней должны еще до приписки в военкомате не столько вакцинациями, хотя и не без них, сколько образом своей жизни в юношеском возрасте, которому должны придерживаться и далее в более строгих условиях.
Какое отношение к проблеме срыва вакцинации публикой этого форума имеет то,что здесь присутствуют бывшие военнослужащие,в том числе и вы? За,ем этот ненужный поток информации,что я (и вы) бывшие военнослужащие?? Я,как бывший военослужащий, с вашей точки зрения должен рассуждать что-то вроде "Умер? Сам себе виноват. Ты не вел здоровый образ жизни,не занимался спортом,как я, никто не должен тебя спасать, если ты ел пальму и не появлялся на беговой дорожке." Всё-таки у вас в вашей прошлой работе на государевой (военной) службе что-то произошло, ломающее вас. Какая-то фиксация на "военнослужащий". Вы ушли со скандалом? Было насилие какое-то ?? Может за совершение,не имеющее ничего общего с мужским (доносы,ябедничество) ,произошло насилие?? Не стесняйтесь, здесь все свои. Говорите.
Igneus написав:не все методы одинаково хороши, например, для Европы и Юго-Восточной Азии
То есть мы какая-то "своя" отдельная страна, которая должна избрать "свой" путь? Не вопрос. Но почему он не работает? Ещё месяца полтора назад была надежда,что мы уникальны и своим путем преодолеем. Но уже ясно,что никакого нашего пути нет. Мы немного позже, но начали свой мор,как и все ранее. У вас есть виденье этого нашего уникального пути??
Igneus написав:основанием для обвинения является, например, совершение действий, которые указаны в составе правонарушения, установленного законом
Или моралью. (Если вы понимаете о чем я) Не всегда действиям человека оценку может дать Фемида. Но это не отменяет безнравственного и аморального поведения некоторых персонажей на этой ветке.
Igneus написав:эта программа подразумевает вакцинацию не всех, а лишь 40% людей во всех странах до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.
Это потому что "не надо торопиться, чтобы не навредить", или все же в силу понимания,что быстрее технически невозможно??
Igneus написав:юрист-правозащитник должен действовать
Вы то тут при чем?? Какой из вас "юрист- правозащитник" , если вы жалобы на этом форуме тыцаете в одни ворота?? Почему вы не объективны и не последовательны в своем порыве очистить форум от хамства, офтопика,флуда и перехода на личности? А?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.
Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
Очень символично, что вы тащите сюда свидетельства пользы вакцинации, совершенно не умея интерпретировать результаты исследований.
Т.е. невакцинированные рискуют потерять в среднем 5 лет жизни. А средний возраст умерших вакцинированных ВЫШЕ средней продолжительности жизни на 2 года.
Извините, вакцина - средство, снижающее вероятность умереть от ковида, а не эликсир молодости, позволяющий жить вечно.
И да, насчет хронических заболеваний - а вы хоть понятие имеете, что итальянская медицина к таковым причисляет? Да у любого человека старше 50 их с десяток будет. Просто у нас в силу отсутствия практики чек-апов (липовые медосмотры, на которых реально проверяются только легкие, не в счет) повальная гиподиагностика.
Напоследок - и сколько можно уже повторять, что в условиях эпидемии инфекционных заболеваний человек отвечает не только за себя, но и за других???
flyman написав:медики - антивакси, пчоли проти міду
Они хитрые, у них козырь. Их тестят очень часто (ранее бесплатно, счас - не знаю) и они убеждены,что распознают свой Ковид быстро и не запустят его, как многие дома от насморка лечатся, пока в реанимацию не попадут.
antey1969 написав:Киев. Намедни было созван сбор паталогоанатомов, судмедэкспертов, реаниматологов и чиновников. Причина: огромная ковидная смертность в Киеве - крематорий уже не справляется, а морги постепенно загружаются трупами(очередь на кремацию все растет) Почему судмедэксперты? Потому что много явно ковидных умирает по домам и они в статистику не попадают. Вот такие пироги
Hotab написав:... к проблеме срыва вакцинации публикой этого форума
Сама по себе организация вакцинации в Украине всегда была на высоте Реклама шла из каждого утюга, пункты вакцинации работали круглосуточно и на каждом шагу. Всем все услужливо разъясняли и т.д. и т.п. (До 18 октября на все Запорожье работало аж 2 пункта вакцинации )
Hotab написав:То есть мы какая-то "своя" отдельная страна, которая должна избрать "свой" путь? Не вопрос. .. уже ясно,что никакого нашего пути нет. Мы немного позже, но начали свой мор,как и все ранее. У вас есть виденье этого нашего уникального пути??
Надо у Истребина спросить
Hotab написав:Не всегда действиям человека оценку может дать Фемида. Но это не отменяет безнравственного и аморального поведения некоторых персонажей на этой ветке.
"Покинули" Вы понимаете в смысле "умерли"? Ляшко, вообще-то, говорил об отстранении от работы, а не о "покидании".
Хочешь понять Антивакса - думай как Антивакс
Потенциальное инфицирование - это ж первая ступень на пути к покиданию. Такую параллель любой Антивакс проведет. Потому - камень в огород.
Отстранить нельзя == кто ж тогда лечить будет? Вакцинировать заставить нельзя, ибо плюнет и уволится == кто ж тогда лечить будет?
"Куди ни кинь - всюду клин" (с)
p.s. А что не так с учителями или чиновниками, которые обязаны. Учителя == не будут учить Чиновники == не будут руководить
Да ладно, не сильно они переживают, что медики уволятся. Есть план сокращения больниц и медперсонала, а в связи с разгоревшейся волной он всего лишь чуть приостановлен. Скорее, сложно заставить вакцинироваться медика с зашкаливающими антителами. А такой уровень поддерживается практически у всех контактирующих с ковидными. Лишняя нагрузка на иммунную систему никому не нужна, а в данном случае даже вредна, ведь она и так идет изо дня в день.
Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.
Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
спасибо вам большое за вашу работу отправил ссылку всем своим знакомым