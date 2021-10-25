Она шла по-разному. Но чего уж точно нельзя сказать, так это того,что желающие хотели, но не могли. Такой проблемы не было абсолютно, вплоть до жёстких ограничений для неваксов.
Вы сейчас льёте крокодильи слезы,что реклама вакцинации не смогла перекричать вашу антирекламу??
Вы хотели именно ночью, днём вам не удавалось, потому вы не ширнутая, а на липовой справке за взятку??
И люди не могли попасть туда из-за очередей??
Какая-то глупенькая шутка. Под стать псевдодоктору наук. Истребин как раз говорит о единственном пути,который опробовал весь мир: вакцинация и дистанцирование.
"Сам дурак"? Крутая садиковская фраза.