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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4064406540664067

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Сама по себе организация вакцинации в Украине всегда была на высоте

Она шла по-разному. Но чего уж точно нельзя сказать, так это того,что желающие хотели, но не могли. Такой проблемы не было абсолютно, вплоть до жёстких ограничений для неваксов.
  fler написав:Всем все услужливо разъясняли

Вы сейчас льёте крокодильи слезы,что реклама вакцинации не смогла перекричать вашу антирекламу??
  fler написав:пункты вакцинации работали круглосуточно

Вы хотели именно ночью, днём вам не удавалось, потому вы не ширнутая, а на липовой справке за взятку??
  fler написав:на все Запорожье работало аж 2 пункта вакцинации

И люди не могли попасть туда из-за очередей??

  fler написав:Надо у Истребина спросить

Какая-то глупенькая шутка. Под стать псевдодоктору наук. Истребин как раз говорит о единственном пути,который опробовал весь мир: вакцинация и дистанцирование.
  fler написав:Какая самокритичность!


"Сам дурак"? Крутая садиковская фраза.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:45

  yama написав:
  antey1969 написав:Киев.
Намедни было созван сбор паталогоанатомов, судмедэкспертов, реаниматологов и чиновников.
Причина: огромная ковидная смертность в Киеве - крематорий уже не справляется, а морги постепенно загружаются трупами(очередь на кремацию все растет)
Почему судмедэксперты? Потому что много явно ковидных умирает по домам и они в статистику не попадают.
Вот такие пироги

вы кто вообще ? паталогоанатом ? откуда инсайд ?

Кто здесь?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:47

  antey1969 написав:Скорее, сложно заставить вакцинироваться медика с зашкаливающими антителами. А такой уровень поддерживается практически у всех контактирующих с ковидными.


Откуда у них это? :shock:
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