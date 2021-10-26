antey1969 написав:Киев. Намедни было созван сбор паталогоанатомов, судмедэкспертов, реаниматологов и чиновников. Причина: огромная ковидная смертность в Киеве - крематорий уже не справляется, а морги постепенно загружаются трупами(очередь на кремацию все растет) Почему судмедэксперты? Потому что много явно ковидных умирает по домам и они в статистику не попадают. Вот такие пироги
zРадио написав:Средний возраст смерти у вакцинированных - 85 лет, у невакцинированных - 78 лет. При этом средняя продолжительность жизни в Италии - 82 года (до начала ковида, к слову, была 83 года): https://www.macrotrends.net/countries/I ... expectancy
Т.е. невакцинированные рискуют потерять в среднем 5 лет жизни. А средний возраст умерших вакцинированных ВЫШЕ средней продолжительности жизни на 2 года.
Ви ж ніби аналітик третій топ в копманії з хуліарднимим оборотоми, а робите такі biased висновки.
Якщо бути більш точнішими, то згідно приведеної статистики "ризикують втратити 5 років життя", при умові, що помруть від ковіду. Тому тре брати поправку на % ковідної смертності від усіх усопших.
Аналогічно щодо вакцинованих, що мають 2 роки фори. Можна припустити, що вакцинований веде ЗОЖ, піклується про вчасні вакцинації, і не тільки від ковіда, ходить регулярно на профілактичні медогляди. А не вакцинований надіється на авось, як "Бог дасть", бухає, палить, ширяється. Як в цьому кіно бувший наці сказав - "в 63 можна начать, до послєдствій я нє доживу" https://www.youtube.com/watch?v=UgRviuzimSY 2:18:18
flyman написав:Ви ж ніби аналітик третій топ в копманії з хуліарднимим оборотоми, а робите такі biased висновки
Якщо бути більш точнішими, то згідно приведеної статистики "ризикують втратити 5 років життя", при умові, що помруть від ковіду. Тому тре брати поправку на % ковідної смертності від усіх усопших.
Странная критика. Вакцинация от ковида - плевое действие, осуществимое в любой день, если человек решится, если он уже не болен ОРВИ. Еще и бесплатное. Поэтому, да, невакцинированный человек подвергается риску сократить себе жизнь. Любой невакцинированный! Я так и выразился - использовал слово "риск". Реализуется он не в 100% случаях, естественно
flyman написав:Аналогічно щодо вакцинованих, що мають 2 роки фори. Можна припустити, що вакцинований веде ЗОЖ, піклується про вчасні вакцинації, і не тільки від ковіда, ходить регулярно на профілактичні медогляди. А не вакцинований надіється на авось, як "Бог дасть".
flyman написав:медики - антивакси, пчоли проти міду
Они хитрые, у них козырь. Их тестят очень часто (ранее бесплатно, счас - не знаю) и они убеждены,что распознают свой Ковид быстро и не запустят его, как многие дома от насморка лечатся, пока в реанимацию не попадут.
от в мене "нетиповий насморк": в неділю боліла трохи голова, і навіть пчихнув кілька разів, в понеділок 0 симптомів, сьогодні трохи було соплів, і ніби знову О.К.
Раніше навіть би уваги не звертав, а тепер ссикотно, як то кажуть "переживаю за кожним чихом"
flyman написав:Ви ж ніби аналітик третій топ в копманії з хуліарднимим оборотоми, а робите такі biased висновки
Якщо бути більш точнішими, то згідно приведеної статистики "ризикують втратити 5 років життя", при умові, що помруть від ковіду. Тому тре брати поправку на % ковідної смертності від усіх усопших.
Странная критика. Вакцинация от ковида - плевое действие, осуществимое в любой день, если человек решится, если он уже не болен ОРВИ. Еще и бесплатное. Поэтому, да, невакцинированный человек подвергается риску сократить себе жизнь. Любой невакцинированный! Я так и выразился - использовал слово "риск". Реализуется он не в 100% случаях, естественно
flyman написав:Аналогічно щодо вакцинованих, що мають 2 роки фори. Можна припустити, що вакцинований веде ЗОЖ, піклується про вчасні вакцинації, і не тільки від ковіда, ходить регулярно на профілактичні медогляди. А не вакцинований надіється на авось, як "Бог дасть".
Ну вот, собственно, это и есть risk management
так ефект не від вакцинації тоді, а ЗОЖ і ранньої діагностики інших захворювань. Це як в приказці: "баба все життя боліла, а здоровий дід ні з того ні з цього вмер"
flyman написав:от в мене "нетиповий насморк": в неділю боліла трохи голова, і навіть пчихнув кілька разів, в понеділок 0 симптомів, сьогодні трохи було соплів, і ніби знову О.К. Раніше навіть би уваги не звертав, а тепер ссикотно, як то кажуть "переживаю за кожним чихом"
А я шукаю причину головного болю і температури 37,1. Чи від того, що вчора трохи більше норми коньяку випила чи від того, що потім в машині сиділа біля відкритого вікна Інших симптомів поки немає. Про всяк випадок на роботу сьогодні не ходила.
flyman написав:от в мене "нетиповий насморк": в неділю боліла трохи голова, і навіть пчихнув кілька разів, в понеділок 0 симптомів, сьогодні трохи було соплів, і ніби знову О.К. Раніше навіть би уваги не звертав, а тепер ссикотно, як то кажуть "переживаю за кожним чихом"
А я шукаю причину головного болю і температури 37,1. Чи від того, що вчора трохи більше норми коньяку випила чи від того, що потім в машині сиділа біля відкритого вікна Інших симптомів поки немає. Про всяк випадок на роботу сьогодні не ходила.