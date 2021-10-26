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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4065406640674068>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Сама по себе организация вакцинации в Украине всегда была на высоте

Она шла по-разному. Но чего уж точно нельзя сказать, так это того,что желающие хотели, но не могли. Такой проблемы не было абсолютно, вплоть до жёстких ограничений для неваксов.
  fler написав:Всем все услужливо разъясняли

Вы сейчас льёте крокодильи слезы,что реклама вакцинации не смогла перекричать вашу антирекламу??
  fler написав:пункты вакцинации работали круглосуточно

Вы хотели именно ночью, днём вам не удавалось, потому вы не ширнутая, а на липовой справке за взятку??
  fler написав:на все Запорожье работало аж 2 пункта вакцинации

И люди не могли попасть туда из-за очередей??

  fler написав:Надо у Истребина спросить

Какая-то глупенькая шутка. Под стать псевдодоктору наук. Истребин как раз говорит о единственном пути,который опробовал весь мир: вакцинация и дистанцирование.
  fler написав:Какая самокритичность!


"Сам дурак"? Крутая садиковская фраза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:45

  yama написав:
  antey1969 написав:Киев.
Намедни было созван сбор паталогоанатомов, судмедэкспертов, реаниматологов и чиновников.
Причина: огромная ковидная смертность в Киеве - крематорий уже не справляется, а морги постепенно загружаются трупами(очередь на кремацию все растет)
Почему судмедэксперты? Потому что много явно ковидных умирает по домам и они в статистику не попадают.
Вот такие пироги

вы кто вообще ? паталогоанатом ? откуда инсайд ?

Кто здесь?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:47

  antey1969 написав:Скорее, сложно заставить вакцинироваться медика с зашкаливающими антителами. А такой уровень поддерживается практически у всех контактирующих с ковидными.


Откуда у них это? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Средний возраст смерти у вакцинированных - 85 лет, у невакцинированных - 78 лет. При этом средняя продолжительность жизни в Италии - 82 года (до начала ковида, к слову, была 83 года):
https://www.macrotrends.net/countries/I ... expectancy

Т.е. невакцинированные рискуют потерять в среднем 5 лет жизни. А средний возраст умерших вакцинированных ВЫШЕ средней продолжительности жизни на 2 года.

Ви ж ніби аналітик третій топ в копманії з хуліарднимим оборотоми, а робите такі biased висновки.

Якщо бути більш точнішими, то згідно приведеної статистики "ризикують втратити 5 років життя", при умові, що помруть від ковіду. Тому тре брати поправку на % ковідної смертності від усіх усопших.

Аналогічно щодо вакцинованих, що мають 2 роки фори.
Можна припустити, що вакцинований веде ЗОЖ, піклується про вчасні вакцинації, і не тільки від ковіда, ходить регулярно на профілактичні медогляди. А не вакцинований надіється на авось, як "Бог дасть", бухає, палить, ширяється.
Як в цьому кіно бувший наці сказав - "в 63 можна начать, до послєдствій я нє доживу"
https://www.youtube.com/watch?v=UgRviuzimSY
2:18:18
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:30

  flyman написав:Ви ж ніби аналітик третій топ в копманії з хуліарднимим оборотоми, а робите такі biased висновки

Якщо бути більш точнішими, то згідно приведеної статистики "ризикують втратити 5 років життя", при умові, що помруть від ковіду. Тому тре брати поправку на % ковідної смертності від усіх усопших.


Странная критика. Вакцинация от ковида - плевое действие, осуществимое в любой день, если человек решится, если он уже не болен ОРВИ. Еще и бесплатное. Поэтому, да, невакцинированный человек подвергается риску сократить себе жизнь. Любой невакцинированный! Я так и выразился - использовал слово "риск". Реализуется он не в 100% случаях, естественно


  flyman написав:Аналогічно щодо вакцинованих, що мають 2 роки фори.
Можна припустити, що вакцинований веде ЗОЖ, піклується про вчасні вакцинації, і не тільки від ковіда, ходить регулярно на профілактичні медогляди. А не вакцинований надіється на авось, як "Бог дасть".


Ну вот, собственно, это и есть risk management :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:32

  Hotab написав:
  flyman написав:медики - антивакси, пчоли проти міду

Они хитрые, у них козырь. Их тестят очень часто (ранее бесплатно, счас - не знаю) и они убеждены,что распознают свой Ковид быстро и не запустят его, как многие дома от насморка лечатся, пока в реанимацию не попадут.

от в мене "нетиповий насморк": в неділю боліла трохи голова, і навіть пчихнув кілька разів, в понеділок 0 симптомів, сьогодні трохи було соплів, і ніби знову О.К.

Раніше навіть би уваги не звертав, а тепер ссикотно, як то кажуть "переживаю за кожним чихом"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:38

  zРадио написав:
  flyman написав:Ви ж ніби аналітик третій топ в копманії з хуліарднимим оборотоми, а робите такі biased висновки

Якщо бути більш точнішими, то згідно приведеної статистики "ризикують втратити 5 років життя", при умові, що помруть від ковіду. Тому тре брати поправку на % ковідної смертності від усіх усопших.


Странная критика. Вакцинация от ковида - плевое действие, осуществимое в любой день, если человек решится, если он уже не болен ОРВИ. Еще и бесплатное. Поэтому, да, невакцинированный человек подвергается риску сократить себе жизнь. Любой невакцинированный! Я так и выразился - использовал слово "риск". Реализуется он не в 100% случаях, естественно


  flyman написав:Аналогічно щодо вакцинованих, що мають 2 роки фори.
Можна припустити, що вакцинований веде ЗОЖ, піклується про вчасні вакцинації, і не тільки від ковіда, ходить регулярно на профілактичні медогляди. А не вакцинований надіється на авось, як "Бог дасть".


Ну вот, собственно, это и есть risk management :)

так ефект не від вакцинації тоді, а ЗОЖ і ранньої діагностики інших захворювань.
Це як в приказці: "баба все життя боліла, а здоровий дід ні з того ні з цього вмер"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:49

  flyman написав:от в мене "нетиповий насморк": в неділю боліла трохи голова, і навіть пчихнув кілька разів, в понеділок 0 симптомів, сьогодні трохи було соплів, і ніби знову О.К.
Раніше навіть би уваги не звертав, а тепер ссикотно, як то кажуть "переживаю за кожним чихом"


А я шукаю причину головного болю і температури 37,1. Чи від того, що вчора трохи більше норми коньяку випила чи від того, що потім в машині сиділа біля відкритого вікна :roll: Інших симптомів поки немає. Про всяк випадок на роботу сьогодні не ходила.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:50

  fler написав:
  flyman написав:от в мене "нетиповий насморк": в неділю боліла трохи голова, і навіть пчихнув кілька разів, в понеділок 0 симптомів, сьогодні трохи було соплів, і ніби знову О.К.
Раніше навіть би уваги не звертав, а тепер ссикотно, як то кажуть "переживаю за кожним чихом"


А я шукаю причину головного болю і температури 37,1. Чи від того, що вчора трохи більше норми коньяку випила чи від того, що потім в машині сиділа біля відкритого вікна :roll: Інших симптомів поки немає. Про всяк випадок на роботу сьогодні не ходила.

Да и как ходить, когда Николаев в красной зоне :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Чи від того, що вчора трохи більше норми коньяку випила чи від того, що потім в машині сиділа біля відкритого вікна

Симпозиум был на заднем сиденье Логана??
С "докторами наук"? :lol:
Тема "Как купить липовую справку о медотводе и не спалиться"? :mrgreen:
Hotab
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