Додано: Вів 26 жов, 2021 22:09

Hotab написав: Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации." Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."

еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующиевакцины "от ковид" .Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет,. Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ? если летальность от ковид в их групе стремиться к нулю , как видим из практики даже полный официальный курс вакцинации не уберегает от болезни , а значит любой привитый такой же разносчик как и не привитый . Повторюсь с учетом того что в этой группе летальность от ковид стремиться к нулю , и на распространение ковид вакцина не влияет - абсурдность вакицнации от ковид групы 18+ и даже до 40 еще больше.Запишите этот пост , посмотрите его через 10 лет - распечатайте . И перед вводом очередной Х дозы вакцины от Омега-ковида перечитаете , если доживете ( в принципе без относительно к ковид) ... блин зря пишу ведь всеравно 99% что потрут ... я даже буду удивлен если не потрут.конечно как писал кто-то из модераторов , тем кто бухает 200-250 крепкого алкоголя каждый день (или через день ) и " во все тяжкие" закусывая чипсами и курочкой гриль из супермаркета переживать отдаленных последствий вакцинации тоже не стоит ...к сожалению или к радости идет полу-естественный отбор :- для самых умных есть вакцина- для самых больных и старых есть сам ковид- для тех кто хочет быстро фунфирик с бояркой- и для всех еда из ближайшего супермаркетаКак всегда нету в этом списке ВЕРНОГО решения от верного решения нас уводят в сторону , спор о вакцинации это уход в сторону от правды , оба решения вакцинация \ не вакцинация не являются верными правда она как всегда в другом ...