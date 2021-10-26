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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4066406740684069>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:50

  Hotab написав:
  justit написав:Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!

у меня есть пример Легкого случая . Когда второй легче первого.
Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди :) . К чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:54

  yama написав:
  Hotab написав:
  justit написав:Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!

у меня есть пример Легкого случая . когда второй легче первого.
Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди :) . К чему бы это ?

Яма, задача: сколько едет скорая на вызов во Львове, если Киев как мы знаем от одного форумчанина ждал 6 часов?
Ответ на этот вопрос автоматом объясняет зачем сертификаты и вакцинация.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:59

По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист

Под коньяк не то ещё наплетут эти "учёные")))

  yama написав:А от несчастного Ковида
мышебратья хотят в этом году зарыть 0.6 млн.
А Украина имеет все шансы соточку тыс только в этом году оформить.
Но подумаешь, зароют в 2021 году не 580 тыс украинцев, а 680 тысяч. Главное чтоб Ямы нежное тельце не кольнули.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 22:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:06

  Hotab написав:
  Igneus написав:юрист-правозащитник должен действовать

Вы то тут при чем?? Какой из вас "юрист- правозащитник" , если вы жалобы на этом форуме тыцаете в одни ворота?? Почему вы не объективны и не последовательны в своем порыве очистить форум от хамства, офтопика,флуда и перехода на личности? А?


та залиште ви його врешті в спокої. ну намагається людина професійно самостверджуватися тут на форумі. напевно більше ніде не виходить цього робити. виходило б, займався б. :) пішла би людина, допомогла влаштувати все законним чином, якщо вважає що це не так, але не беруть напевно, не вийшов чимось. залишається тільки форум.....
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующие обязательные вакцины "от ковид" .
Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет, это длинная планомерная политика , начало которой положено . Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ? если летальность от ковид в их групе стремиться к нулю , как видим из практики даже полный официальный курс вакцинации не уберегает от болезни , а значит любой привитый такой же разносчик как и не привитый . Повторюсь с учетом того что в этой группе летальность от ковид стремиться к нулю , и на распространение ковид вакцина не влияет - абсурдность вакицнации от ковид групы 18+ и даже до 40 еще больше.
Запишите этот пост , посмотрите его через 10 лет - распечатайте . И перед вводом очередной Х дозы вакцины от Омега-ковида перечитаете , если доживете ( в принципе без относительно к ковид) ... блин зря пишу ведь всеравно 99% что потрут ... я даже буду удивлен если не потрут.
конечно как писал кто-то из модераторов , тем кто бухает 200-250 крепкого алкоголя каждый день (или через день ) и " во все тяжкие" закусывая чипсами и курочкой гриль из супермаркета переживать отдаленных последствий вакцинации тоже не стоит ...к сожалению или к радости идет полу-естественный отбор :
- для самых умных есть вакцина
- для самых больных и старых есть сам ковид
- для тех кто хочет быстро фунфирик с бояркой
- и для всех еда из ближайшего супермаркета
Как всегда нету в этом списке ВЕРНОГО решения от верного решения нас уводят в сторону , спор о вакцинации это уход в сторону от правды , оба решения вакцинация \ не вакцинация не являются верными правда она как всегда в другом ...
Востаннє редагувалось yama в Вів 26 жов, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:12

  yama написав:
  Hotab написав:Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
еще раз это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 10-20 лет.


ми то може і взнаємо, а от ви - у вас (і ваших колег по "цеху") є чимало шансів цього не взнати :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:любой привитый такой же разносчик как и не привитый

Не соврал счас? Или амнезия?

  yama написав:блин зря пишу ведь всеравно 99% что потрут .

Ясно пень. Взял, высосал из пальца, что на твои яйки кто-то позарился. Почему именно яйки? Какие-то свои детские стражи??

Комментить твои страхи не буду, слишком глупые фантазии перепуганного.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:12

  Hotab написав:
  edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист

Под коньяк не то ещё наплетут эти учёные)))

Кстати о свисте и коньяке...
Уже с 8 ноября украинцы, имеющие противопоказания к вакцинации от короновируса, смогут получить соответствующие справки.
Медотвод от чего же получила Флер?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Медотвод от чего же получила Флер?

Та ясно что купила залепуху, типа ширнутая. Как бы ее в поезд пустили с медотводом? Его нет в перечне документов для разрешения в поезд.
Hotab
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