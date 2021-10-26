Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
у меня есть пример Легкого случая . Когда второй легче первого. Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди . К чему бы это ?
Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
у меня есть пример Легкого случая . когда второй легче первого. Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди . К чему бы это ?
Яма, задача: сколько едет скорая на вызов во Львове, если Киев как мы знаем от одного форумчанина ждал 6 часов? Ответ на этот вопрос автоматом объясняет зачем сертификаты и вакцинация.
По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...
edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист
Под коньяк не то ещё наплетут эти "учёные")))
yama написав:А от несчастного Ковида
мышебратья хотят в этом году зарыть 0.6 млн. А Украина имеет все шансы соточку тыс только в этом году оформить. Но подумаешь, зароют в 2021 году не 580 тыс украинцев, а 680 тысяч. Главное чтоб Ямы нежное тельце не кольнули.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 жов, 2021 22:10, всього редагувалось 2 разів.
Igneus написав:юрист-правозащитник должен действовать
Вы то тут при чем?? Какой из вас "юрист- правозащитник" , если вы жалобы на этом форуме тыцаете в одни ворота?? Почему вы не объективны и не последовательны в своем порыве очистить форум от хамства, офтопика,флуда и перехода на личности? А?
та залиште ви його врешті в спокої. ну намагається людина професійно самостверджуватися тут на форумі. напевно більше ніде не виходить цього робити. виходило б, займався б. пішла би людина, допомогла влаштувати все законним чином, якщо вважає що це не так, але не беруть напевно, не вийшов чимось. залишається тільки форум.....
Hotab написав:Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующие обязательные вакцины "от ковид" . Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет, это длинная планомерная политика , начало которой положено . Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ? если летальность от ковид в их групе стремиться к нулю , как видим из практики даже полный официальный курс вакцинации не уберегает от болезни , а значит любой привитый такой же разносчик как и не привитый . Повторюсь с учетом того что в этой группе летальность от ковид стремиться к нулю , и на распространение ковид вакцина не влияет - абсурдность вакицнации от ковид групы 18+ и даже до 40 еще больше. Запишите этот пост , посмотрите его через 10 лет - распечатайте . И перед вводом очередной Х дозы вакцины от Омега-ковида перечитаете , если доживете ( в принципе без относительно к ковид) ... блин зря пишу ведь всеравно 99% что потрут ... я даже буду удивлен если не потрут. конечно как писал кто-то из модераторов , тем кто бухает 200-250 крепкого алкоголя каждый день (или через день ) и " во все тяжкие" закусывая чипсами и курочкой гриль из супермаркета переживать отдаленных последствий вакцинации тоже не стоит ...к сожалению или к радости идет полу-естественный отбор : - для самых умных есть вакцина - для самых больных и старых есть сам ковид - для тех кто хочет быстро фунфирик с бояркой - и для всех еда из ближайшего супермаркета Как всегда нету в этом списке ВЕРНОГО решения от верного решения нас уводят в сторону , спор о вакцинации это уход в сторону от правды , оба решения вакцинация \ не вакцинация не являются верными правда она как всегда в другом ...
Востаннє редагувалось yama в Вів 26 жов, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.