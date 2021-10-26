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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4066406740684069

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:28

  flyman написав:так ефект не від вакцинації тоді, а ЗОЖ і ранньої діагностики інших захворювань.
Це як в приказці: "баба все життя боліла, а здоровий дід ні з того ні з цього вмер"


Слушай, философствовать меня сейчас не очень тянет, но поверь - заставить человека с ИМТ > 30 пить статины после ужина гораздо легче, чем заставить его бегать до завтрака. Жиза. С вакцинацией где-то так же, но ответственность не только за себя, а и окружающих, следовательно, привиться должны и те, кто бегают, и те, кто пьют статины.

Что самое смешное (или печальное) - здешние кликуши, якобы защищающие свои гражданские права, лишь фантазируют о том, какие они здоровые и готовые встретить "обычный насморк". А на самом деле они просто недоисследованные бестолочи, отрицающие все научное - у них и понятие ЗОЖ извращенное Катями с Фейсбука, и привычка заниматься самолечением из-за завышенного ЧСВ.

Я уже об этих случаях рвущихся разбираться с врачами родственников читать устал - мол, "а как наш здоровый как конь дедушка 60-и лет мог от ковида умереть, это вы его недосмотрели"
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:53

  edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...

Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.
В поликлинику доктору наук не по чину. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:56

Киев поскреб по сусекам и открывает под ковид все что можно: в бой брошены даже всевозможные узкопрофильные институты и центры.
Там тридцать коек, там сорок, там шестьдесят.
Все заступили на боевые посты... только вот без кислорода на борту.
В госбольницах ищут персонал на подработку в выездных вакцинационных бригадах (врач+две медсестры). Обещают даже заплатить за работу! Вау!
Правда скромно умалчивают о размере этих неслыханной щедрости выплат.
И без того перегруженные столичные медики(опять фигачат на 1.25-1.5 ставки за себя и за того что ушел работать в Ковид), многие из которых не получили еще зарплат за предыдущий месяц, скептически посылают рекрутеров лесом, и подальше.
Ну как-то так...
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 26 жов, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:02

  yama написав:
  Igneus написав:Здесь неоднократно задавался вопрос - а как там дела в Бергамо?

И вот Рейтер со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии наконец-то отвечает:

Средний возраст умерших с диагнозом COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляет 85 лет, при наличии у них 5 основных заболеваний.

Средний возраст невакцинированных людей, умерших с диагнозом COVID-19, составляет 78 лет, при наличии у них 4 основных заболеваний.

Кстати, среди основных заболеваний, а именно сердечных и онкологических заболеваний, упоминается еще и деменция.

https://www.reuters.com/business/health ... 021-10-20/

Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.

Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
спасибо вам большое за вашу работу отправил ссылку всем своим знакомым

yama, не понял, что Вас так удивило/понравилось в этом сообщении? Я его видел. но не стал тащить на форум, решив, что ничего особо нового в нем нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:11

  yama написав:
  Hotab написав:
  justit написав:Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!

у меня есть пример Легкого случая . Когда второй легче первого.
Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди :) . К чему бы это ?

Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821).
Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально".
О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 жов, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:14

ЛАД
Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.
Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:23

  antey1969 написав:ЛАД
Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.
Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй.

Я понимаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:29

  ЛАД написав:Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821).
Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально".
О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.

Тільки в одних Філіпінах за рік населення збільшується на 1 млн людей, це раз.
А два, так якщо вірити вірусологам, то з часом вірус стає менш агресивним, але більш заразним.
Три, це що в епідемію вводять карантин, а не вакцини.
flyman
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