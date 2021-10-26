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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4066406740684069 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Вів 26 жов, 2021 22:28 flyman написав: так ефект не від вакцинації тоді, а ЗОЖ і ранньої діагностики інших захворювань.

Це як в приказці: "баба все життя боліла, а здоровий дід ні з того ні з цього вмер" так ефект не від вакцинації тоді, а ЗОЖ і ранньої діагностики інших захворювань.Це як в приказці: "баба все життя боліла, а здоровий дід ні з того ні з цього вмер"



Слушай, философствовать меня сейчас не очень тянет, но поверь - заставить человека с ИМТ > 30 пить статины после ужина гораздо легче, чем заставить его бегать до завтрака. Жиза. С вакцинацией где-то так же, но ответственность не только за себя, а и окружающих, следовательно, привиться должны и те, кто бегают, и те, кто пьют статины.



Что самое смешное (или печальное) - здешние кликуши, якобы защищающие свои гражданские права, лишь фантазируют о том, какие они здоровые и готовые встретить "обычный насморк". А на самом деле они просто недоисследованные бестолочи, отрицающие все научное - у них и понятие ЗОЖ извращенное Катями с Фейсбука, и привычка заниматься самолечением из-за завышенного ЧСВ.



Я уже об этих случаях рвущихся разбираться с врачами родственников читать устал - мол, "а как наш здоровый как конь дедушка 60-и лет мог от ковида умереть, это вы его недосмотрели" Слушай, философствовать меня сейчас не очень тянет, но поверь - заставить человека с ИМТ > 30 пить статины после ужина гораздо легче, чем заставить его бегать до завтрака. Жиза. С вакцинацией где-то так же, но ответственность не только за себя, а и окружающих, следовательно, привиться должны и те, кто бегают, и те, кто пьют статины.Что самое смешное (или печальное) - здешние кликуши, якобы защищающие свои гражданские права, лишь фантазируют о том, какие они здоровые и готовые встретить "обычный насморк". А на самом деле они просто недоисследованные бестолочи, отрицающие все научное - у них и понятие ЗОЖ извращенное Катями с Фейсбука, и привычка заниматься самолечением из-за завышенного ЧСВ.Я уже об этих случаях рвущихся разбираться с врачами родственников читать устал - мол, "а как наш здоровый как конь дедушка 60-и лет мог от ковида умереть, это вы его недосмотрели" zРадио

Повідомлень: 11431 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2658 раз. Подякували: 5789 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 22:53 edvardd написав: По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел... По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...

Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.

В поликлинику доктору наук не по чину. Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.В поликлинику доктору наук не по чину. ЛАД 2 Повідомлень: 20181 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4901 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 22:56 Киев поскреб по сусекам и открывает под ковид все что можно: в бой брошены даже всевозможные узкопрофильные институты и центры.

Там тридцать коек, там сорок, там шестьдесят.

Все заступили на боевые посты... только вот без кислорода на борту.

В госбольницах ищут персонал на подработку в выездных вакцинационных бригадах (врач+две медсестры). Обещают даже заплатить за работу! Вау!

Правда скромно умалчивают о размере этих неслыханной щедрости выплат.

И без того перегруженные столичные медики(опять фигачат на 1.25-1.5 ставки за себя и за того что ушел работать в Ковид), многие из которых не получили еще зарплат за предыдущий месяц, скептически посылают рекрутеров лесом, и подальше.

Ну как-то так... Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 26 жов, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 10924 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1434 раз. Подякували: 3188 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 23:02 yama написав: Igneus написав: Здесь неоднократно задавался вопрос - а как там дела в Бергамо?



И вот Рейтер со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии наконец-то отвечает:



Средний возраст умерших с диагнозом COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляет 85 лет, при наличии у них 5 основных заболеваний.



Средний возраст невакцинированных людей, умерших с диагнозом COVID-19, составляет 78 лет, при наличии у них 4 основных заболеваний.



Кстати, среди основных заболеваний, а именно сердечных и онкологических заболеваний, упоминается еще и деменция.



https://www.reuters.com/business/health ... 021-10-20/



Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.



Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19? Здесь неоднократно задавался вопрос - а как там дела вИ вот Рейтер со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии наконец-то отвечает:Средний возраст умерших с диагнозом COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляет, при наличии у нихСредний возраст невакцинированных людей, умерших с диагнозом COVID-19, составляет, при наличии у нихКстати, среди основных заболеваний, а именно сердечных и онкологических заболеваний, упоминается еще иИтак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные, у которых естьТаким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19? спасибо вам большое за вашу работу отправил ссылку всем своим знакомым спасибо вам большое за вашу работу отправил ссылку всем своим знакомым

yama, не понял, что Вас так удивило/понравилось в этом сообщении? Я его видел. но не стал тащить на форум, решив, что ничего особо нового в нем нет. , не понял, что Вас так удивило/понравилось в этом сообщении? Я его видел. но не стал тащить на форум, решив, что ничего особо нового в нем нет. ЛАД 2 Повідомлень: 20181 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4901 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 23:11 yama написав: Hotab написав: justit написав: Весной переболел ковидом. Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!! Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!

у меня есть пример Легкого случая . Когда второй легче первого.

Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди . К чему бы это ? у меня есть пример Легкого случая . Когда второй легче первого.Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди. К чему бы это ?

Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821).

Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально".

О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий. Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821).Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально".О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 жов, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20181 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4901 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 23:14 ЛАД

Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.

Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй. antey1969 1

Повідомлень: 10924 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1434 раз. Подякували: 3188 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 23:23 antey1969 написав: ЛАД

Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.

Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй. Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй.

Я понимаю. Я понимаю. ЛАД 2 Повідомлень: 20181 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4901 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 23:29 ЛАД написав: Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821).

Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально".

О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий. Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821).Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально".О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.

Тільки в одних Філіпінах за рік населення збільшується на 1 млн людей, це раз.

А два, так якщо вірити вірусологам, то з часом вірус стає менш агресивним, але більш заразним.

Три, це що в епідемію вводять карантин, а не вакцини. Тільки в одних Філіпінах за рік населення збільшується на 1 млн людей, це раз.А два, так якщо вірити вірусологам, то з часом вірус стає менш агресивним, але більш заразним.Три, це що в епідемію вводять карантин, а не вакцини. flyman

Повідомлень: 26350 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2067 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4066406740684069 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7814 11259010

Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52