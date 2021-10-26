flyman написав:так ефект не від вакцинації тоді, а ЗОЖ і ранньої діагностики інших захворювань. Це як в приказці: "баба все життя боліла, а здоровий дід ні з того ні з цього вмер"
Слушай, философствовать меня сейчас не очень тянет, но поверь - заставить человека с ИМТ > 30 пить статины после ужина гораздо легче, чем заставить его бегать до завтрака. Жиза. С вакцинацией где-то так же, но ответственность не только за себя, а и окружающих, следовательно, привиться должны и те, кто бегают, и те, кто пьют статины.
Что самое смешное (или печальное) - здешние кликуши, якобы защищающие свои гражданские права, лишь фантазируют о том, какие они здоровые и готовые встретить "обычный насморк". А на самом деле они просто недоисследованные бестолочи, отрицающие все научное - у них и понятие ЗОЖ извращенное Катями с Фейсбука, и привычка заниматься самолечением из-за завышенного ЧСВ.
Я уже об этих случаях рвущихся разбираться с врачами родственников читать устал - мол, "а как наш здоровый как конь дедушка 60-и лет мог от ковида умереть, это вы его недосмотрели"
edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...
Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации. В поликлинику доктору наук не по чину.
Киев поскреб по сусекам и открывает под ковид все что можно: в бой брошены даже всевозможные узкопрофильные институты и центры. Там тридцать коек, там сорок, там шестьдесят. Все заступили на боевые посты... только вот без кислорода на борту. В госбольницах ищут персонал на подработку в выездных вакцинационных бригадах (врач+две медсестры). Обещают даже заплатить за работу! Вау! Правда скромно умалчивают о размере этих неслыханной щедрости выплат. И без того перегруженные столичные медики(опять фигачат на 1.25-1.5 ставки за себя и за того что ушел работать в Ковид), многие из которых не получили еще зарплат за предыдущий месяц, скептически посылают рекрутеров лесом, и подальше. Ну как-то так...
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 26 жов, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.
Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
спасибо вам большое за вашу работу отправил ссылку всем своим знакомым
yama, не понял, что Вас так удивило/понравилось в этом сообщении? Я его видел. но не стал тащить на форум, решив, что ничего особо нового в нем нет.
Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
у меня есть пример Легкого случая . Когда второй легче первого. Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди . К чему бы это ?
Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821). Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально". О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 жов, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821). Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально". О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.
Тільки в одних Філіпінах за рік населення збільшується на 1 млн людей, це раз. А два, так якщо вірити вірусологам, то з часом вірус стає менш агресивним, але більш заразним. Три, це що в епідемію вводять карантин, а не вакцину.