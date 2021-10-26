flyman написав:так ефект не від вакцинації тоді, а ЗОЖ і ранньої діагностики інших захворювань. Це як в приказці: "баба все життя боліла, а здоровий дід ні з того ні з цього вмер"
Слушай, философствовать меня сейчас не очень тянет, но поверь - заставить человека с ИМТ > 30 пить статины после ужина гораздо легче, чем заставить его бегать до завтрака. Жиза. С вакцинацией где-то так же, но ответственность не только за себя, а и окружающих, следовательно, привиться должны и те, кто бегают, и те, кто пьют статины.
Что самое смешное (или печальное) - здешние кликуши, якобы защищающие свои гражданские права, лишь фантазируют о том, какие они здоровые и готовые встретить "обычный насморк". А на самом деле они просто недоисследованные бестолочи, отрицающие все научное - у них и понятие ЗОЖ извращенное Катями с Фейсбука, и привычка заниматься самолечением из-за завышенного ЧСВ.
Я уже об этих случаях рвущихся разбираться с врачами родственников читать устал - мол, "а как наш здоровый как конь дедушка 60-и лет мог от ковида умереть, это вы его недосмотрели"
edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...
Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации. В поликлинику доктору наук не по чину.
Киев поскреб по сусекам и открывает под ковид все что можно: в бой брошены даже всевозможные узкопрофильные институты и центры. Там тридцать коек, там сорок, там шестьдесят. Все заступили на боевые посты... только вот без кислорода на борту. В госбольницах ищут персонал на подработку в выездных вакцинационных бригадах (врач+две медсестры). Обещают даже заплатить за работу! Вау! Правда скромно умалчивают о размере этих неслыханной щедрости выплат. И без того перегруженные столичные медики(опять фигачат на 1.25-1.5 ставки за себя и за того что ушел работать в Ковид), многие из которых не получили еще зарплат за предыдущий месяц, скептически посылают рекрутеров лесом, и подальше. Ну как-то так...
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 26 жов, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Итак, специально для тех, кто считает себя носителями научных знаний, а за остальными эту возможность отвергает, итальянские ученые пришли к выводу, что с диагнозом COVID-19 рискуют умереть вакцинированные и невакцинированные пожилые люди, у которых есть несколько тяжелых хронических заболеваний.
Таким образом, тем, кто, мягко говоря, озабочен COVID-19, нужно для начала выяснить, а какая средняя продолжительность жизни была в Украине до COVID-19?
спасибо вам большое за вашу работу отправил ссылку всем своим знакомым
yama, не понял, что Вас так удивило/понравилось в этом сообщении? Я его видел. но не стал тащить на форум, решив, что ничего особо нового в нем нет.
Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
у меня есть пример Легкого случая . Когда второй легче первого. Так вот между первым и вторым прошло около года ! Переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально , ибо из за этого страну на карантин не закрывают и маразмом типа масок и ограничением прав и свобод и прочего не страдают . А от несчастного Ковида теперь люди делятся на сертифицированных и не сертифицированных .Интересно для какой цели проходит сертификация ? для соответствия чему ? Раньше было сертифицированное мясо\ молоко и прочие продовольственные продукты и инструменты, а теперь люди . К чему бы это ?
Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821). Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально". О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 жов, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821). Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально". О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.
Тільки в одних Філіпінах за рік населення збільшується на 1 млн людей, це раз. А два, якщо вірити вірусологам, то з часом вірус стає менш агресивним, але більш заразним. Три, це що в епідемію вводять карантин, а не вакцину. Чотири: більше антиваків - менше антиваків.
Hotab написав:Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующие обязательные вакцины "от ковид" . Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет, это длинная планомерная политика , начало которой положено . Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ?
yama, Вы уже не первый раз пишете этот бред. Но объясните хоть раз. Уже давно есть целый ряд обязательных прививок, которые делаются детям и у большинства родителей не вызывают особых отрицательных эмоций. Зачем изобретать велосипед (ковид), если всё, что Вы пишете, легко можно сделать через уже существующие прививки? Как говорил герой Папанова: " Без шума и пыли".
если летальность от ковид в их групе стремиться к нулю , как видим из практики даже полный официальный курс вакцинации не уберегает от болезни , а значит любой привитый такой же разносчик как и не привитый . Повторюсь с учетом того что в этой группе летальность от ковид стремиться к нулю , и на распространение ковид вакцина не влияет - абсурдность вакицнации от ковид групы 18+ и даже до 40 еще больше.
Подчёркнутое, как минимум, голословные утверждения. Как максимум, ложные.
к сожалению или к радости идет полу-естественный отбор : - для самых умных есть вакцина - для самых больных и старых есть сам ковид - для тех кто хочет быстро фунфирик с бояркой - и для всех еда из ближайшего супермаркета
Вас уже и еда из супермаркета не устраивает! Что предлагаете? Переехать в деревню и заняться натуральным хозяйством? Хочу только напомнить, что при этом не так уж редко бывали недороды и люди порой умирали от голода. Или есть другой выход?
Как всегда нету в этом списке ВЕРНОГО решения от верного решения нас уводят в сторону , спор о вакцинации это уход в сторону от правды , оба решения вакцинация \ не вакцинация не являются верными правда она как всегда в другом ...
В чём? Откройте нам глаза.
Запишите этот пост , посмотрите его через 10 лет - распечатайте . И перед вводом очередной Х дозы вакцины от Омега-ковида перечитаете , если доживете ( в принципе без относительно к ковид)
Думаю, через 10 лет Вы сами будете смеяться, перечитывая этот пост.
P.s. Не пойму, как при таких подозрениях Вы сами решились на вакцинацию? Или у Вас уже есть дети и свои планы по размножению Вы считаете полностью выполненными?
P.p.s. Ещё один вопрос. Вы рассказывали, что сами делали себе целую кучу прививок. Но если верить Вашим теориям. то кто мешает рептилоидам (условно), которые это запланировали, соответствующим образом модифицировать все вакцины? Да и хотя бы наиболее применяемые лекарства? Как же Вы ими пользуетесь?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 27 жов, 2021 00:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Приведите, пожалуйста, пример хоть одной эпидемии гриппа за последние десятилетия, которая тянулась бы 1,5 года (и ещё не закончилась) и от которой умерли уже почти 5 млн. человек (если хотите точнее, то 4 976 821). Ну и я бы не сказал, что "переболеть гриппом или другим ОРЗ раз в год и даже три раза в год - нормально". О том, для чего сертификаты, уже писали 100 раз. Да оно и так понятно. Хотя понимаю, что при желании вокруг этого можно накрутить кучу конспирологических теорий.
Тільки в одних Філіпінах за рік населення збільшується на 1 млн людей, це раз. А два, якщо вірити вірусологам, то з часом вірус стає менш агресивним, але більш заразним. Три, це що в епідемію вводять карантин, а не вакцину. Чотири: більше антиваків - менше антиваків.
1. Согласен. Нет вопросов. 2. Утверждение более, чем сомнительное. У вирусологов я чаше встречал опровержение этого. И пример вируса оспы, который за столетия не стал менее опасным. 3. Карантин это правильно и хорошо. Но расскажите, как это реализовать в современном мире. В Ухани - можно. Если не успели удержать в одном месте и вирус пошёл гулять по миру - не реально. 4. К сожалению (к счастью), недостаточно меньше. Кроме того, меньше и "ваків". + карантины и локдауны мешают всем + экономические потери несут все.
Но не понял. какое отношение все Ваши 4 пункта имеют к моей просьбе привести пример эпидемии гриппа, аналогичной нынешней эпидемии ковида?