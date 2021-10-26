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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40694070407140724073>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:50

  Libo написав:Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного. :?


Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)
А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего" :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54

  change_pm написав:
  justit написав:
  antey1969 написав:ЛАД
Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.
Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй.


Как я уже выше писал, для меня неожиданно то, что в моем окружении болеют вакцинированные :shock:
Именно они.

Их организмы ж тоже не стальные, по ним так же некисло бьет. :?

А чего то неочікуванно?

Якраз очікуванно з дельтою, ефективність вакцини проти неї не 95%, наразі не помню скіко... може 50-60%?

До того ж і вакцинування не гарантує те, що не захворієш...



Справа не в тім, що "не гарантує".
Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.

Неочікувано те, що МАСОВО знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо :?
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.

Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано"
Востаннє редагувалось justit в Сер 27 жов, 2021 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:55

  justit написав:
  Libo написав:Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного. :?


Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)
А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего" :D


Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:57

  Libo написав:
  justit написав:
  Libo написав:Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного. :?


Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)
А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего" :D


Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор. :(


Ровно пост выше.
Я описал "мысли тревожные мои" :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:00

  justit написав:
Неочікувано те, що МАСОВО знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо :?
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.


А ты с какой планеты? :roll:
В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:03

  Libo написав:
  justit написав:
Неочікувано те, що МАСОВО знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо :?
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.


А ты с какой планеты? :roll:
В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел. :?


Так ты в США вроде?
Там планета однозначно чуток другая.

Вот в моем окружении ровно так, как я описал.
Ничего не поделать
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:04

  justit написав:Справа не в тім, що "не гарантує".
Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.

Неочікувано те, що [b]МАСОВО знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо :?
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.[/b]

Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано"

Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:10

  change_pm написав:Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...


Це розумію.
Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)

А не навпаки (як Британці показують).

Я ж кажу - це напрягає

Але це таке.... Думки уголос
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:10

  justit написав:
  ЛАД написав:
  edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...

Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.
В поликлинику доктору наук не по чину. :)


Ну мне например в поликлинику ходить это "фу"
Был с женой недавно.
Сейчас какой год? 2021
Та вот внутри там точно так же как было в 1995-м (ну примерно)
Я не противник СССР, что было, то было, но вот "прийти в поликлинику и окунуться в СССР" ну совсем не хочется больше.

Если противно - не ходите.
Баба з возу, как говорится
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:12

  justit написав:Так ты в США вроде?
Там планета однозначно чуток другая.


Уже вторую неделю как в Киеве. Уже даже опохмелку завязал. И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы. :?
Libo
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