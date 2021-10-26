Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40694070407140724073> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Сер 27 жов, 2021 07:50 Libo написав: Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного. Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного.



Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)

А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего" Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего" justit Повідомлень: 5383 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54 change_pm написав: justit написав: antey1969 написав: ЛАД

Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.

Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй. Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй.



Как я уже выше писал, для меня неожиданно то, что в моем окружении болеют вакцинированные

Именно они.



Их организмы ж тоже не стальные, по ним так же некисло бьет. Как я уже выше писал,Именно они.Их организмы ж тоже не стальные, по ним так же некисло бьет.

А чего то неочікуванно?



Якраз очікуванно з дельтою, ефективність вакцини проти неї не 95%, наразі не помню скіко... може 50-60%?



До того ж і вакцинування не гарантує те, що не захворієш...



А чего то неочікуванно?Якраз очікуванно з дельтою, ефективність вакцини проти неї не 95%, наразі не помню скіко... може 50-60%?



Справа не в тім, що "не гарантує".

Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.



Неочікувано те, що МАСОВО знайомі вакциновані хворіють

Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.

Сьогодні додались ще четверо

Та й ще один помер.

Звичайно що це напрягає.



Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано" Справа не в тім, що "не гарантує".Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.Неочікувано те, щознайомі вакциновані хворіютьНу як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.Сьогодні додались ще четвероТа й ще один помер.Звичайно що це напрягає.Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано" Востаннє редагувалось justit в Сер 27 жов, 2021 07:56, всього редагувалось 1 раз. justit Повідомлень: 5383 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 07:55 justit написав: Libo написав: Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного. Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного.



Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)

А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего" Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего"



Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор. Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор. Libo 2

Повідомлень: 10321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 07:57 Libo написав: justit написав: Libo написав: Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного. Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного.



Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)

А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего" Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего"



Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор. Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор.



Ровно пост выше.

Я описал "мысли тревожные мои" Ровно пост выше.Я описал "мысли тревожные мои" justit Повідомлень: 5383 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:00 justit написав:

Неочікувано те, що МАСОВО знайомі вакциновані хворіють

Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.

Сьогодні додались ще четверо

Та й ще один помер.

Звичайно що це напрягає. Неочікувано те, щознайомі вакциновані хворіютьНу як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.Сьогодні додались ще четвероТа й ще один помер.Звичайно що це напрягає.



А ты с какой планеты?

В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел. А ты с какой планеты?В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел. Libo 2

Повідомлень: 10321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:03 Libo написав: justit написав:

Неочікувано те, що МАСОВО знайомі вакциновані хворіють

Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.

Сьогодні додались ще четверо

Та й ще один помер.

Звичайно що це напрягає. Неочікувано те, щознайомі вакциновані хворіютьНу як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.Сьогодні додались ще четвероТа й ще один помер.Звичайно що це напрягає.



А ты с какой планеты?

В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел. А ты с какой планеты?В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел.



Так ты в США вроде?

Там планета однозначно чуток другая.



Вот в моем окружении ровно так, как я описал.

Ничего не поделать Так ты в США вроде?Там планета однозначно чуток другая.Вот в моем окружении ровно так, как я описал.Ничего не поделать justit Повідомлень: 5383 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:04 justit написав: Справа не в тім, що "не гарантує".

Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.



Неочікувано те, що [b]МАСОВО знайомі вакциновані хворіють

Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.

Сьогодні додались ще четверо

Та й ще один помер.

Звичайно що це напрягає.[/b]



Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано" Справа не в тім, що "не гарантує".Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.знайомі вакциновані хворіютьНу як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.Сьогодні додались ще четвероТа й ще один помер.Звичайно що це напрягає.[/b]Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано"

Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више... Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више... change_pm Повідомлень: 4803 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:10 change_pm написав: Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више... Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...



Це розумію.

Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)



А не навпаки (як Британці показують).



Я ж кажу - це напрягає



Але це таке.... Думки уголос Це розумію.Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)А не навпаки (як Британці показують).Я ж кажу - це напрягаєАле це таке.... Думки уголос justit Повідомлень: 5383 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:10 justit написав: ЛАД написав: edvardd написав: По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел... По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...

Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.

В поликлинику доктору наук не по чину. Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.В поликлинику доктору наук не по чину.



Ну мне например в поликлинику ходить это "фу"

Был с женой недавно.

Сейчас какой год? 2021

Та вот внутри там точно так же как было в 1995-м (ну примерно)

Я не противник СССР, что было, то было, но вот "прийти в поликлинику и окунуться в СССР" ну совсем не хочется больше. Ну мне например в поликлинику ходить это "фу"Был с женой недавно.Сейчас какой год? 2021Та вот внутри там точно так же как было в 1995-м (ну примерно)Я не противник СССР, что было, то было, но вот "прийти в поликлинику и окунуться в СССР" ну совсем не хочется больше.

Если противно - не ходите.

Баба з возу, как говорится Если противно - не ходите.Баба з возу, как говорится antey1969 1

Повідомлень: 10928 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1434 раз. Подякували: 3188 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:12 justit написав: Так ты в США вроде?

Там планета однозначно чуток другая.

Так ты в США вроде?Там планета однозначно чуток другая.



Уже вторую неделю как в Киеве. Уже даже опохмелку завязал. И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы. Уже вторую неделю как в Киеве. Уже даже опохмелку завязал. И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы. Libo 2

Повідомлень: 10321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 40694070407140724073> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням justit,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: antey1969 Libo і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 780 , 781 , 782

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7814 11309713

Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52