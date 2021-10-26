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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:50
Libo написав:
Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного.
Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)
А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего"
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54
change_pm написав: justit написав: antey1969 написав:ЛАД
Еще неизвестно как все эти легкие случаи аукнутся в дальнейшем.
Заболевание системное и бьет по организму так что мама не горюй.
Как я уже выше писал, для меня неожиданно то, что в моем окружении болеют вакцинированные
Именно они.
Их организмы ж тоже не стальные, по ним так же некисло бьет.
А чего то неочікуванно?
Якраз очікуванно з дельтою, ефективність вакцини проти неї не 95%, наразі не помню скіко... може 50-60%?До того ж і вакцинування не гарантує те, що не захворієш...
Справа не в тім, що "не гарантує".
Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.
Неочікувано те, що МАСОВО
знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.
Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано"
Востаннє редагувалось justit
в Сер 27 жов, 2021 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:55
justit написав: Libo написав:
Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного.
Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)
А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего"
Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:57
Libo написав: justit написав: Libo написав:
Ковид теперь добавил новую категорию и ничего страшного.
Ничего страшного только потому, что Вы в касте (1)
А были бы в 2 или 3, наверное было бы "чего"
Эти люди сами сознательно сделали свой свободный выбор. В рай так в рай. Это их выбор.
Ровно пост выше.
Я описал "мысли тревожные мои"
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:00
justit написав:
Неочікувано те, що МАСОВО
знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.
А ты с какой планеты?
В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:03
Libo написав: justit написав:
Неочікувано те, що МАСОВО
знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.
А ты с какой планеты?
В моем окружении из вакцинированных знакомых еще никто не болел.
Так ты в США вроде?
Там планета однозначно чуток другая.
Вот в моем окружении ровно так, как я описал.
Ничего не поделать
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:04
justit написав:
Справа не в тім, що "не гарантує".
Це ж зрозуміло, що ніяких гарантій.Неочікувано те, що [b]МАСОВО
знайомі вакциновані хворіють
Ну як масово, на минулому тижні знав про 5-ох.
Сьогодні додались ще четверо
Та й ще один помер.
Звичайно що це напрягає.[/b]
Напевно якби то НЕ вакциновані, а їх чимало (їх більше просто), хворіли - я б не казав "неочікувано"
Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...
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change_pm
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:10
change_pm написав:
Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...
Це розумію.
Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)
А не навпаки (як Британці показують).
Я ж кажу - це напрягає
Але це таке.... Думки уголос
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:10
justit написав: ЛАД написав: edvardd написав:
По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...
Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.
В поликлинику доктору наук не по чину.
Ну мне например в поликлинику ходить это "фу"
Был с женой недавно.
Сейчас какой год? 2021
Та вот внутри там точно так же как было в 1995-м (ну примерно)
Я не противник СССР, что было, то было, но вот "прийти в поликлинику и окунуться в СССР" ну совсем не хочется больше.
Если противно - не ходите.
Баба з возу, как говорится
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:12
justit написав:
Так ты в США вроде?
Там планета однозначно чуток другая.
Уже вторую неделю как в Киеве. Уже даже опохмелку завязал. И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы.
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Libo
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